Поль и Жерар, Арни и Дени, Хью и Стивен: лучшие комедийные кинодуэты всех времен и народов

27 декабря исполняется 70 лет самому именитому жителю Саранска - французскому актеру Жерару Депардье. В России его неизменно любят за прекрасные комедии, в которых он, чаще всего, играл вместе с коллегой Пьером Ришаром. Сегодня мы вспомним самые привлекательные и смешные кинопарочки

Комедийные дуэты появились задолго до изобретения кинематографа — испокон веков артисты на пару шутили со сцен ярмарочных балаганов и театров. По устоявшимся правилам, для достижения большего комического эффекта смешной тандем должен состоять из Арлекина и Пьеро — легкомысленного шутника и серьёзного, немного грустного моралиста. Большинство комедийных кинодуэтов составлены именно по этому принципу, хотя, разумеется, бывают и исключения. «Телепрограмма» предлагает вспомнить самые смешные актёрские коллаборации в кино.

Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито

Этот неожиданный дуэт из комедии «Близнецы» завоевал армию поклонников сразу, как только появился на экране. Фильм вышел в прокат в 1988 году. В основу сюжета картины легла смешная история одного генетического эксперимента в результате которого на свет появились братья Джулиус (Арнольд Шварценеггер) и Винсент (Дэнни ДеВито). Близнецов разлучили после рождения, но Джулиус и Винсент всё равно встречаются спустя 35 лет.

Джим Керри и Джефф Дэниелс

Керри и Дэниелс в 1994 году снялись вместе в картине Питера и Бобби Фарелли «Тупой и ещё тупее». Комедия собрала в прокате 247,3 млн долларов — по тем временам это был большой коммерческий успех. Фильм о приключения двух отвязных неудачников, которые отправились в путешествие через всю Америку, чтобы изменить свою жизнь, стал настоящим хитом. Пересматривать «Тупой и ещё тупее» можно бесконечно. В 2014 году на экраны вышла вторая часть фильма, которая смогла заработать в прокате лишь 170 млн долларов при производственных затратах в 40 млн долларов.

Хью Лори и Стивен Фрай

Британский комедийный сериал начала 90-х «Дживс и Вустер» был снят по мотивам произведений писателя П. Г. Вудхауса. В основу сюжета телешоу легла история приключений молодого английского аристократа Берти Вустера и его камердинера Реджинальда Дживса. Воспитанный и эрудированный Дживс на протяжении четырёх сезонов выручает своего подопечного Вустера из различных передряг, в которые тот постоянно попадает. Превосходный актёрский дуэт Хью Лори и Стивена Фрая, исполнителей главных ролей в сериале, очень хорошо известен всем любителям кинокомедий.

Пьер Ришар и Жерар Депардье

Комедийный тандем двух звёзд французского кино впервые появился на экране в комедии «Папаши» в 1983 году. После были картины «Беглецы» и «Невезучие». Совместные работы двух артистов отличаются искромётным юмором и неповторимой лёгкостью восприятия. Просмотр вышеупомянутых картин — это отличный способ провести весёлый вечер в кругу семьи. Лента режиссёра Франсиса Вебера «Папаши», с которой, собственно, всё и начиналось, рассказывает историю учителя Франсуа Пиньона и журналиста Жана Люка, которые вместе отправляются на поиски сбежавшего из дома сына женщины, с которой в прошлом у каждого из героев были любовные отношения. Жан и Франсуа точно не знают, кто из них является отцом 13-летнему беглецу Тристану.

Андрей Миронов и Анатолий Папанов

Киносотрудничество двух великих советских актёров началось с фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Следующей комедией, в которой снова встретились герои Миронова и Папанова, стала лента Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Их персонажи Геша Козодоев и Лёлик стали всесоюзными любимцами. Фразы, произнесённые артистами в этом фильме, приобрели статус народных поговорок. Интересен факт, что постановщик изначально планировал отдать эти роли Георгию Вицину и Михаилу Пуговкину. Примечательно также, что Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке» впервые запел. Герой Папанова также исполняет в картине старинный романс на стихи Фёдора Тютчева «Я встретил вас». Дуэт Андрея Миронова и Анатолия Папанова снова появился на киноэкране в картине Марка Захарова «12 стульев». Артисты исполнили в фильме главные роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова.