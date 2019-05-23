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«Терминатор: Темные судьбы»: вышел трейлер нового фильма с Сарой Коннор и Шварценеггером

Это первый ролик, оказавшийся в Сети. Премьера фильма в России запланирована на конец октября 2019 года.

«Терминатор: Темные судьбы»: вышел трейлер нового фильма с Сарой Коннор и Шварценеггером
В новом "Терминаторе" зрители увидят Сару Коннор и железного Арни ФОТО: стоп-кадр с видео

За Арнольдом Шварценеггером давно закрепилась слава Терминатора. Его роль, сыгранная в 1984 году, стала одной из любимых у поклонников. В 1991 году на экраны вышла вторая часть картины — «Терминатор-2: Судный день», потом было еще несколько картин. Шестую часть поклонники ждут с нетерпением. Легендарный фильм должен выйти на экраны осенью 2019 года, в России премьера запланирована на 31 октября.

А пока можно посмотреть первый официальный трейлер, который появился в Сети 23 мая. Ролик опубликован компанией 20th Century Fox.

Режиссер картины Джеймс Кэмерон попробует себя в роли продюсера, эта работа велась в паре с Дэвидом Эллисоном. Работы последнего известны многим — это «Железная хватка» и «Терминатор: Генезис». А вот режиссером фильма стал Тим Миллер, автор картины «Дэдпул».

Помимо легендарного Арни, зрители увидят привычную Сару Коннор, эта роль снова досталась актрисе Линде Хэмилтон. Сам Шварценеггер будет непобедимым Т-800.

Ранее в Сети появился трейлер продолжения фильма «Притяжение», снятого российским режиссером Федором Бондарчуком. Пока финальное название картины не утверждено, кроме основной версии рассматривается название «Вторжение». В описании к ролику говорится, что с момента падения корабля инопланетян прошло несколько лет, пишет сайт OA.

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«Терминатор: Темные судьбы»: вышел трейлер нового фильма с Сарой Коннор и Шварценеггером
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