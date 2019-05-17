Фильм «Эрагон» — повод вспомнить сериал «Игра престолов»

Жалеете, что впереди осталась только одна серия «Игры престолов»? Заранее соскучились по ездовым драконам и Арье? Не расстраивайтесь: и Арью, и дракона можно увидеть совсем в другом кино.

Сегодня на телеканале «Пятница» можно будет посмотреть фильм «Эрагон». Замечательное фэнтези с настоящим драконом практически в главной роли. Но не только нарисованная зверюшка порадует глаз искушенного зрителя. Актерский состав и мастерство исполнителей вывели фильм в число лучших образцов жанра.

И книга, и ее автор были практически неизвестны публике

Картина была снята по достаточно скандальной одноименной книге Кристофера Паолини. Критики обвиняли автора в плагиате и краже идей. Проводили параллели между романом и книгами Энн Маккефри о драконах Перна, Урсулы Ле Гуин с ее Земноморьем. Обвиняли в похожести на Джона Толкина и даже на «Звездные войны».

Тем не менее, кинокомпания 20th Century Fox рискнула запустить фильм в производство и не прогадала: картина окупилась более чем в 2,5 раза. Не рекордные цифры, конечно, но для фильмов, занимающих только лишь определенную нишу любителей фэнтези – очень неплохо.

Джон Малкович – лучший маг современности

В роли Гальбаторикса, самого плохого и коварного персонажа, выступил великолепный Джон Малкович, известный зрителю более чем по 90 фильмам. «Череп и кости», «О мышах и людях», «На линии огня», «Быть Стенли Кубриком» — все это уже стало классикой кино.

В «Эрагоне» персонаж Джона Малковича — это злобный король, маг и Драконий Всадник. И когда критики спорят об этом фильме, то целиком сходятся в одном: Малкович так сыграл своего персонажа, что эта его роль признана одним из лучших изображений колдунов в мировом кино.

Между фильмом и романом, по мотивам которого снят фильм, множество различий. Так в романе присутствуют гномы и эльфы, а в фильме о них только лишь упоминается. Даже Арья, с легкой руки которой появляются главные персонажи, и та выглядит не эльфом, а человеком.

Режиссерское видение не совпало с мнением фанатов книг об Эрагоне

Режиссер вообще многое сделал не так, как ждали фанаты книг Паолини. Актерский состав и вовсе разочаровал знатоков Тетралогии «Наследие», хоть в нем достаточно звезд.

Оскароносный Джереми Айронс («Лолита», «Крепкий орешек»), Роберт Карлайл («На игле», «Однажды в сказке»), самый красивый Патрокл современности Гаррет Хедлунд («Троя»), красавчик-вервольф из «Сумерек» Бубу Стюарт и даже дважды обладательница мультиплатинового альбома певица Джосс Стоун.

Удивительно, но молодые и еще не особо оперившиеся актеры показали высочайший уровень игры. Все прекрасно вписывались и в возраст героя, и в характер.

Главный герой, которому по книге 17 лет, действительно похож на деревенского простачка, внезапно превратившегося в спасителя целого мира. А исполнительница роли Арьи и вправду будто не принадлежит к человеческой расе.

Плюсы фильма можно найти во всем

В этом фильме дракона впервые показывают как мудрое и преданное создание, а не как кровожадного дрессированного монстра с зачатками интеллекта или туповатого домашнего любимца.

В истории есть все стадии жизни дракона, начиная с его умилительного рождения и заканчивая восхитительными полетами над прекрасными землями Алагейзии.

Картина снималась в Венгрии, славной своими красотами. Добавьте сюда отменную графику и качественные спецэффекты и получите отличную картинку на экране.

Атмосферы добавляет и эпичный музыкальный ряд. Благодаря ему битвы обретают масштаб и значимость, хоть на самом деле, они не такие грандиозные, как, например, в «Хоббите» или «Властелине колец».

О чем же кино? Осторожно, возможны спойлеры

В прошлом Драконьи Всадники были популярны и востребованы. В те времена и родился Гальбаторикс. В десятилетнем возрасте у него выявили магические силы, с которыми мало кто мог поспорить. Вскоре его приняли в ряды Всадников, и он быстро продвинулся вверх по карьерной лестнице благодаря уму и силе.

Но случилась беда: Гальбаторикс с друзьями попали в засаду. Связь Всадника с его драконом настолько сильна, что после потери напарника мало кто оправляется от удара. Вот и после смерти драконихи Гальбаторикс от горя чуть не сошел с ума.

Гальбаторикс пришел в Орден просить о другом драконе. Только другой дракон не полагается всаднику, который уже потерял одного. Молодцу ожидаемо отказали и нажили себе очень серьезного врага с поломанной психикой и сильнейшим магическим даром.

Гальбаторикс привлекает на свою сторону Всадников и с их помощью обретает власть и дракона по имени Шрюкн. Постепенно он завладевает чуть ли не всей Алагейзией и объявляет себя ее королем.

Орден Драконьих Всадников повержен злобным магом. Но через три года после его падения бывший Всадник Бром крадет яйцо драконихи. Вот из него-то и вылупляется Сапфира, дракон Эрагона, который волей случая становится последним из Драконьих Всадников и призван спасти Алагейзию от злобствующего психопата с файерболом наперевес.

Захватывающие приключения, головокружительные полеты, сказочная история – все это располагает к семейному просмотру хорошего качественного кино на канале «Пятница» в 21:20.