Премьера! Блокбастер «Джон Уик-3» снял каскадер из трилогии «Матрица»

Красавчик и любимчик публики Киану Ривз не устает удивлять ролями в фильмах, становящихся мировым достоянием. Сегодня на большой экран выходит третья часть франшизы «Джон Уик». И в кругах любителей красивых боевиков, она занимает место не меньшее, чем когда-то занимала «Матрица».

Но если в «Матрице» все происходит внутри компьютера, то все действие трилогии о наемных убийцах сосредоточено в обычном мире.

Правда, рядовому человеку в эти кровавые дебри путь заказан. И вообще, обывателю лучше не знать, что существует свой мир со своими правилами, где отступление от принципов карается только одним: смертью.

Кто снимался в трилогии «Джон Уик» кроме Киану Ривза

Над созданием фильма уже поработали Лоуренс Фишборн («Кошмар на улице Вязов-3», «Матрица»), Петер Стормаре («Побег», «Константин. Повелитель тьмы»). В третьем фильме можно будет увидеть еще больше любимых актеров.

К труппе присоединится мастер восточных единоборств Марк Дакаскос, порадует глаз красавица Хелли Берри, почитатели «Семейки Аддамс» вновь увидят на экране прекрасную Мортишу в исполнении Анжелики Хьюстон, а поклонники сериала «Готэм» снова встретятся с ярким исполнителем роли Пингвина Робином Лордом Тейлором.

«Джон Уик» — это история противостояния киллеров

Джон – вышедший «на пенсию» киллер с мировым именем. Криминальное сообщество знало его под именем «Баба-Яга». Причиной ухода стала апатия, которая одолела Джона после смерти любимой женщины.

Но прошлое так легко не отпускает – случай заставляет Джона вернуться к профессии. Он и не хотел бы возвращаться, но бандиты недальновидно убили его собаку, которая оставалась с ним как память о покойной жене и украли любимую машину.

В конфликте оказывается замешана русская мафия. А точнее, Иосиф — сынок одного из прошлых клиентов, туповатый гангстер, не понимающий, с кем связался. Отцу приходится просить за отпрыска, но он получает отказ. Тогда папаша объявляет на Джона охоту.

Два миллиона долларов – заманчивая сумма, а потому в преследование Джона включается чуть ли не вся элита профессиональных убийц Америки. Пытаться поймать Уика будут все, включая его знакомых.

В мире наемных убийц существует убежище, на территории которого запрещено убивать – это отель «Континенталь». Джон скрывается в нем, но беспринципный мафиози с исконно русским именем Вигго Тарасов, удваивает сумму тому, кто совершит убийство Джона прямо в отеле.

Безопасных мест для Джона не остается, и ему приходится самому начать искать Вигго, чтобы остановить кровопролитие.

В финальной схватке Тарасов едва не одолевает Джона, но тот, бросив противника умирать, из последних сил добирается до ветклиники, где находит и спасение от ран, и спасение для души: из клиники он выходит со щенком питбультерьера.

Второй фильм продолжает историю киллера

Отлежавшись четверо суток, Джон идет к брату покойного Вигго, Абраму за своим Фордом Мустанг 1969 года, который зачем-то так необходим всемогущей русской мафии, что ради него русские готовы пожертвовать половиной правящей верхушки.

Следует жесткая драка. Джон побеждает и заключает мир с Абрамом, несмотря на то, что его любимую машину в ходе битвы превратили в кружева.

Вроде бы больше никто не охотится за Джоном, но тут проявляется еще один «привет из прошлого». Когда-то Джон дал кровную клятву боссу Каморры, неаполитанской мафии, в обмен на оказанную ему помощь. И теперь босс Сантино Д’Антонио требует оплатить клятву, выполнив для него заказное убийство.

Вход рупь , выход – два

Джон пытается отказаться, но босс неумолим, и чтобы показать серьезность намерений, он взрывает дом Джона. Тот пытается переехать в отель-убежище, но там ему напоминают, что если он нарушит одно из двух правил преступного мира, то клуб «Континенталь» исключит его из своих рядов. А вторым условием как раз является исполнение кровных клятв.

Деваться Джону некуда, и он принимает заказ на убийство сестры Сантино. Поняв неизбежность происходящего, сестра Д’Антонио Джанна убивает себя сама, Джону остается только сделать контрольный выстрел. Д’Антонио пытается спрятать концы в воду, убив Джона, но только лишь теряет людей.

Он даже объявляет за его голову награду в 7 миллионов долларов, но безрезультатно: ряды киллеров неумолимо редеют, а зрелище на экранах становится все более кровавым. Единственный, кто хоть как-то преуспел в деле преследования Джона – телохранитель покойной Джанны.

В жизни рэпер, в кино – убийца

Схватки с ним могли бы закончиться для Джона печально, но в первый раз соперники, сцепившись, влетают в окно отеля «Континенталь», где им приходится разойтись, а во второй раз Джон хоть и одерживает верх над неистовым Кассианом, но и сам уходит чуть живым. Кстати, в роли Кассиана выступил известный рэпер-миллионер Коммон.

Подлец Д’Антонио настолько вывел из себя Джона, что тот не вынес насмешек и застрелил его прямо в отеле «Континенталь», наплевав на правила клуба. Членство в клубе Джон немедленно потерял, Каморра удвоила сумму за его голову и теперь каждый убийца мечтает получить эту награду. Сумма такова, что можно охотиться, объединяясь для повышения шансов…

Из уважения к Джону хозяин «Континенталя» обеспечивает Джону отсрочку охоты на час, давая тому хоть небольшую фору. Джон уходит из отеля, сопровождаемый взглядами будущих охотников. Вместе с собакой он пытается выбраться из города…

Третья часть обещает быть еще более грандиозной

Конечно, ведь чуть ли не все наемники мира хотят урвать свой кусок славы и денег. Но, кажется, Джон не согласен с такой постановкой вопроса. Он снова бежит, защищая не только свою жизнь, но и жизнь своей собаки.

Зрителей ждет нескончаемый экшн. Создатели фильма познакомят публику с изнанкой преступного мира, который обычно скрыт от посторонних глаз.

Ривз много работал со сценаристами и, как известно из интервью продюсера и исполнителя главной роли, золотая середина сюжета, устроившая всех, была найдена.

Третья часть «Джона Уика» может обойти по сборам нашумевших «Мстителей»

Уже сейчас идут разговоры о том, что рейтинг ожиданий выхода трилогии выше, чем у «Мстителей». Сборы первого «Джона Уика» в первый уик-энд составили 14 миллионов долларов, вторая часть собрала уже почти 30,5.

Если так пойдет и дальше, то на фоне «Мстителей» с запланированными сборами в 27 миллионов, их сместят с пьедестала первенства, а «Джон» станет лидером проката. Если же нет, то «Мстители» побьют рекорд фильма «Черная пантера», который продержался в лидерах 4 недели.

Наверное, есть смысл оценить, что же это за трилогия такая, что влияет на рейтинги двух очень востребованных фильмов современности.

В широком прокате на уставшего киллера в лице любимого Киану можно будет полюбоваться начиная с 16 мая.