Каннский кинофестиваль-2019: что покажут два режиссера из России

В 2019 году претендентами на Золотую пальмовую ветвь объявлены 19 фильмов, созданных кинематографистами Англии, США, России, Италии, Франции, Испании, Южной Кореи и других стран.

В 2019 году отлаженная система показа новых фильмов несколько видоизменилась. Надо сказать, кинообщественность давно уже выражает главную претензию к организаторам Каннского фестиваля: из года в год здесь представлены одни и те же участники, в то время как ценителям кино хотелось бы услышать новые имена. Однако в этом направлении пока ничего не изменилось…

Дорогу – женщинам!

А вот внутри организации фестиваля изменения все-таки случились. В жюри теперь присутствует поровну мужчин и женщин, тогда как раньше предпочтение отдавалось представителям сильного пола.

Многие годы дамы были незаслуженно отстранены от судейства в Каннском фестивале. Даже генеральный советник при отборе фильмов теперь – женщина.

Российские реж иссеры представят фильмы. Но не для основного показа

На Каннском фестивале представят свои проекты лишь 2 режиссера из России. Первая — короткометражная лента «Сложноподчиненное» снята Олесей Яковлевой. В фильме идет речь о странном учителе, который неожиданно устраивается на работу в провинциальной школе. Новенький шокирует общественность своими чересчур новаторскими взглядами и идеями, но, в целом, город его принимает.

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В главном конкурсе русскоязычных фильмов в этом году, к сожалению, не будет. Правда, есть шанс получить награду в программе «Особый взгляд» — молодой режиссер из России Кантемир Балагов представляет свою работу «Дылда». Это уже вторая работа режиссера из Нальчика, которую покажут в Каннах.

О чем конкретно фильм – никто не знает, интрига сохраняется до последнего, нет даже трейлера. «Дылду» до сих пор показали всего один раз, в Берлине.

Выбор города – не случаен. По признанию Кантемира Балагова, действие его фильма разворачивается в послеблокадном Ленинграде в 1945 году. Это история двух женщин-фронтовичек, которые пытаются найти себя в новой мирной жизни.

Для самого режиссера эта работа – о том, что война не заканчивается в момент последнего выстрела, она еще долго продолжает убивать.

Как отметил продюсер Александр Роднянский, во время просмотра этого фильма зритель обязательно почувствует полное погружение в психологию героев, потому что Кантемир Балагов с удивительной смелостью показывает пограничные состояния человеческой души.

Эти скупые сведения – все, что пока озвучено режиссером.

Кто будет бороться за главный приз?

В числе фаворитов фестиваля называют Квентина Тарантино с фильмом «Однажды… В Голливуде». Интересно, что первоначально Тарантино не собирался показывать свою картину, она даже не до конца смонтирована, так что, скорее всего, для фестиваля наскоро смонтировали отдельную копию.

Что касается содержания фильма, то пока ясно только одно: Тарантино себе не изменяет, и здесь будут достаточно много стрелять и убивать, но «по-тарантиновски», то есть с юмором.

Рассказанная в фильме история основана на реальных событиях, действие происходит на рубеже 70-х годов ХХ века.

Еще один реальный претендент на победу — Джим Джармуш с его лентой «Мертвые не умирают» (по жанру – сатирический ужастик). Правда, существуют сомнения – как публика отнесется к приключениям зомби? Ведь, как известно, в последнее время зрителями все больше ценятся простые человеческие истории.

Достойную конкуренцию голливудским режиссерам способны составить европейские мастера. Большие надежды, например, возлагаются на фильм бельгийских братьев Жан-Пьера и Люка Дарденнов «Молодой Ахмет».

Живущий в Бельгии юный мусульманин, по-своему истолковав Коран, принимает решение убить учительницу. Без сомнений, тема, в свете событий последних лет, очень актуальная для Европы. Да и братья Дарденны – давние и успешные участники Каннского фестиваля: у них уже имеются две пальмовые ветви.

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Многого ожидают и от картины Ксавье Долана «Матиас и Максим». Как было лаконично объявлено, это «фильм о дружбе».

Напомним: имена победителей фестиваля будут объявлены 23 мая, на торжественной церемонии вручения наград.