КИНО Кто претендует на «Золотую ветвь»: от Брэда и Лео до песни припева
КИНО

Кто претендует на «Золотую ветвь»: от Брэда и Лео до песни припева

Стас Тыркин

Представляем наиболее интересные фильмы открывшегося на днях Каннского фестиваля

В нынешней фестивальной программе обращает на себя внимание большое количество фильмов, снятых привычной каннской номенклатурой. 

Конкурс

Например, режиссерами, не раз и не два уже принимавшими участие в конкурсе и даже выигрывавшими его, как, например, знаменитый англичанин, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Кен Лоуч (82 года) с фильмом «Извините, мы по вам скучали».  

Или лауреат каннского золота за «Древо жизни» Терренс Малик (75 лет) с новым свершением под похожим названием — «Скрытая жизнь».  

Сущий ребенок по сравнению с ними, но тоже обладатель «Пальмы» за «Криминальное чтиво» — 56-летний Квентин Тарантино с очередной сагой «Однажды в Голливуде», главные роли в которой исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Бред Питт и Леонардо ДиКаприо. Кадр из фильма «Однажды в Голливуде».
Бред Питт и Леонардо Ди Каприо. Кадр из фильма «Однажды в Голливуде».

А есть еще одни дважды лауреаты, бельгийские братья Дарденны, с «Молодым Ахмедом».  

Наконец, французский марокканец Абделлатиф Кешиш, также выигрывавший Каннский фестиваль с «Жизнью Адель», на этот раз с 4-часовым опусом «Мектуб, моя любовь: Интермеццо».  

Стоит отметить «Предателя» итальянца Марко Белоккио, «Боль и славу» Педро Альмодовара, зомби-комедию «Мертвые живые мертвецы» американского классика Джима Джармуша, которая открыла фестиваль.  

В числе членов постоянной каннской тусовки и самый молодой режиссер конкурса, 30-летний канадец Ксавье Долан с картиной «Матиас и Максим». 

Вне конкурса

Во внеконкурсной программе в Каннах состоятся премьеры долгожданной  кинобиографии Элтона Джона «Рокетмен», сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» культового режиссера Николаса Виндинга Рефна, автора «Драйва» и «Неонового демона».

Тэрон Эджертон . Кадр из фильма «Рокетмен».
Тэрон Эджертон . Кадр из фильма «Рокетмен».

Покажут и еще один биографический фильм, на сей раз  документальный, о Диего Марадоне, и фильм главного французского скандалиста Гаспара Ноэ «Вечный свет».  

В параллельной программе «Двухнедельник режиссеров» в этом году много жанровых фильмов — в том числе фильмы ужасов «Red 11» Роберта Родригеса, «Ребенок-зомби» Бертрана Бонелло, «Раны» Бабака Анвари и «Маяк» Роберта Иггерса с Робертом Паттинсоном. 

Свои среди чужих

Для участия во втором по значению конкурсе «Особый взгляд» отобрано сразу два российских фильма.  

Это новая лента Кантемира Балагова «Дылда», спродюсированная Александром Роднянским, — экзистенциальная драма, которая разворачивается сразу по окончании Великой Отечественной войны. Балагов со своим дебютом «Теснота» уже участвовал в программе «Особый взгляд», а в прошлом году даже был членом ее жюри.

Кадр из фильма «Теснота».
Кадр из фильма «Теснота».

Второй российский фильм называется «Однажды в Трубчевске». Поставила его Лариса Садилова, побеждавшая на фестивалях в Роттердаме и Варшаве, но впервые попавшая в Канны. Сюжет отправляет нас в провинциальный городок Трубчевск в Брянской области, где предаются порочной страсти дальнобойщик и вязальщица, тайно изменяющие своим супругам. 

Также в конкурсе киношкол будет представлен короткометражный фильм Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное». А в «Двухнедельнике режиссеров» покажут снятую полностью в США картину Кирилла Михановского «Дай мне свободу», повествующую о том, что происходит в российских эмигрантских кругах. 

Да здравствует наш суд!

В жюри в этом году председательствует знаменитый мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор «Бердмена» и «Выжившего», — он стал первым латиноамериканцем, возглавлявшим каннское жюри за всю историю фестиваля.

Алехандро Гонсалес Иньярриту. Фото: Globallookpress.
Алехандро Гонсалес Иньярриту. Фото: Globallookpress.

Рядом с ним в жюри красуются режиссеры Павел Павликовский, Йоргос Лантимос, Аличе Рорвахер, Келли Райхардт, Робен Компийо — это все постановщики либо из оскаровского, либо из прошлогоднего каннского пула.  

Актерский цех представляют юная Эль Фэннинг («Роковое искушение», «Где-то»). Также в составе жюри мало кому известный автор комиксов из Франции и актриса из Буркина Фасо (в прошлом году ее место занимала певица из Бурунди). 

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Тэги:

Алехандро ИньярритуКвентин ТарантиноЛеонардо Ди Каприо
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Кто претендует на «Золотую ветвь»: от Брэда и Лео до песни припева
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