Кто претендует на «Золотую ветвь»: от Брэда и Лео до песни припева

Представляем наиболее интересные фильмы открывшегося на днях Каннского фестиваля

В нынешней фестивальной программе обращает на себя внимание большое количество фильмов, снятых привычной каннской номенклатурой.

Конкурс



Например, режиссерами, не раз и не два уже принимавшими участие в конкурсе и даже выигрывавшими его, как, например, знаменитый англичанин, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Кен Лоуч (82 года) с фильмом «Извините, мы по вам скучали».

Или лауреат каннского золота за «Древо жизни» Терренс Малик (75 лет) с новым свершением под похожим названием — «Скрытая жизнь».

Сущий ребенок по сравнению с ними, но тоже обладатель «Пальмы» за «Криминальное чтиво» — 56-летний Квентин Тарантино с очередной сагой «Однажды в Голливуде», главные роли в которой исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

А есть еще одни дважды лауреаты, бельгийские братья Дарденны, с «Молодым Ахмедом».

Наконец, французский марокканец Абделлатиф Кешиш, также выигрывавший Каннский фестиваль с «Жизнью Адель», на этот раз с 4-часовым опусом «Мектуб, моя любовь: Интермеццо».

Стоит отметить «Предателя» итальянца Марко Белоккио, «Боль и славу» Педро Альмодовара, зомби-комедию «Мертвые живые мертвецы» американского классика Джима Джармуша, которая открыла фестиваль.

В числе членов постоянной каннской тусовки и самый молодой режиссер конкурса, 30-летний канадец Ксавье Долан с картиной «Матиас и Максим».

Вне конкурса

Во внеконкурсной программе в Каннах состоятся премьеры долгожданной кинобиографии Элтона Джона «Рокетмен», сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» культового режиссера Николаса Виндинга Рефна, автора «Драйва» и «Неонового демона».

Покажут и еще один биографический фильм, на сей раз документальный, о Диего Марадоне, и фильм главного французского скандалиста Гаспара Ноэ «Вечный свет».

В параллельной программе «Двухнедельник режиссеров» в этом году много жанровых фильмов — в том числе фильмы ужасов «Red 11» Роберта Родригеса, «Ребенок-зомби» Бертрана Бонелло, «Раны» Бабака Анвари и «Маяк» Роберта Иггерса с Робертом Паттинсоном.

Свои среди чужих

Для участия во втором по значению конкурсе «Особый взгляд» отобрано сразу два российских фильма.

Это новая лента Кантемира Балагова «Дылда», спродюсированная Александром Роднянским, — экзистенциальная драма, которая разворачивается сразу по окончании Великой Отечественной войны. Балагов со своим дебютом «Теснота» уже участвовал в программе «Особый взгляд», а в прошлом году даже был членом ее жюри.

Второй российский фильм называется «Однажды в Трубчевске». Поставила его Лариса Садилова, побеждавшая на фестивалях в Роттердаме и Варшаве, но впервые попавшая в Канны. Сюжет отправляет нас в провинциальный городок Трубчевск в Брянской области, где предаются порочной страсти дальнобойщик и вязальщица, тайно изменяющие своим супругам.

Также в конкурсе киношкол будет представлен короткометражный фильм Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное». А в «Двухнедельнике режиссеров» покажут снятую полностью в США картину Кирилла Михановского «Дай мне свободу», повествующую о том, что происходит в российских эмигрантских кругах.

Да здравствует наш суд!



В жюри в этом году председательствует знаменитый мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор «Бердмена» и «Выжившего», — он стал первым латиноамериканцем, возглавлявшим каннское жюри за всю историю фестиваля.

Рядом с ним в жюри красуются режиссеры Павел Павликовский, Йоргос Лантимос, Аличе Рорвахер, Келли Райхардт, Робен Компийо — это все постановщики либо из оскаровского, либо из прошлогоднего каннского пула.

Актерский цех представляют юная Эль Фэннинг («Роковое искушение», «Где-то»). Также в составе жюри мало кому известный автор комиксов из Франции и актриса из Буркина Фасо (в прошлом году ее место занимала певица из Бурунди).