Александр Лунгин о скандальном фильме «Братство»: «У меня есть право на свой взгляд»

Иногда бывает так, что фильм еще не показали широкому зрителю, а вокруг него уже кипят страсти. Снятая Павлом и Александром Лунгиными картина «Братство» стала таким камнем преткновения между создателями и теми, кто принимал непосредственное участие в афганской войне. И, как говорят, противостояние совершенно яростное.

На этой неделе на экраны вышел скандальный фильм Павла Лунгина «Братство». Его выход хотели приурочить к 9 мая, но фильм оказался провокационным и вызвал бурю негодования со стороны ветеранов и ветеранских организаций афганской войны.

Иностранные компании готовы продвигать фильм за границей

На самом деле фильм был готов больше года назад. В феврале 2018 состоялся показ в рамках Берлинского кинофестиваля, где фильм произвел неплохое впечатление. По крайней мере, сразу нашлась французская компания, которая готова обеспечить картине международные продажи.

А вот на родине фильм приняли не так благосклонно. В Совете Федерации Игорь Морозов заявил, что, по его мнению, авторами искажаются события той войны. Министром культуры Владимиром Мединским было предложено перенести дату премьеры, чтобы снять остроту проблемы. Далеко переносить не стали, и фильм увидит свет всего на день позже.

Морозов после премьерного показа раскритиковал «Братство», сказав, что ожидалось совсем не такое кино. Он не отрицает, что в фильме показан подвиг российских военных, но отмечает, что сделано это таким образом, что действие в фильме совершенно не оправдывает его названия.

Драки, мародерство, воровство, другие воинские преступления, откровенно показанные в фильме, возмутили многих. Морозов говорит о том, что кино как искусство призвано нести правильный посыл, а на таких фильмах как «Братство» невозможно воспитывать патриотов.

Так что самым меньшим мог стать перенос премьеры с праздника, для которого есть другие фильмы. К его мнению присоединились ветераны афганской войны. Так зампредседателя всероссийской организации «Боевое братство» считает, что в одном фильме собрали всю грязь всей войны.

Публицист Холмогоров высказывается еще более жестко

На телеканале «Царьград ТВ» публицистом Холмогоровым было сделано заявление, где он говорит об отсутствии в фильме какого бы то ни было героизма. Зато, по его словам, 95% времени занимает процесс унижения наших военных, показанных трусами, мародерами, убийцами и подлецами в то время, как моджахедов показали белыми и пушистыми.

Холмогоров со свойственной ему эксцентричностью заявил о том, что удивительно, как Лунгину удалось уйти с обсуждения невредимым. По его мнению, накал страстей был таков, что казалось, автора картины не выпустят живым из зала. Ведь на показе присутствовали ветераны той войны, и им было с чем сравнивать фильм.

Боевые офицеры тоже в штыки восприняли фильм Лунгиных

Борис Громов, когда-то командовавший 40 армией, выполнявшей боевую задачу в Афганистане, выступил с призывом вообще лишить картину прокатного удостоверения. По его мнению, фильм слабый, работа русофобская, направленная на очернение российского народа и представляет террористов Талибана и ИГИЛ как положительных героев современности.

Планировалось, что «Братство» будет представлен на Международном Московском кинофестивале. Но во время открытия президентом ММКФ Никитой Михалковым было объявлено, что планы изменились, и фильм в рамках фестиваля показан не будет. Это решение режиссер объяснил тем, что картина оскорбительна для ветеранов афганской войны.

Павел Лунгин не видит в картине ничего крамольного

Павел Лунгин не понимает такого ажиотажа вокруг своей работы. Он назвал мракобесием попытку немедленно запретить «Братство», а поступок президента ММКФ Михалкова практически назвал трусостью, сказав, что Михалков «испугался проблем».

Кореспондентам портала Teleprogramma.pro удалось связаться со сценаристом и автором идеи фильма Александром Лунгиным, и вот, что он нам рассказал относительно разгоревшегося скандала.

— Александр, расскажите, почему вокруг фильма такие страсти? И почему его решено было перенести?

— Насчет переноса фильма с 9 на 10 число я знаю не больше вашего: в этом злополучном заседании Минкульта я участия не принимал. Так что знаю об этом в общих чертах. Я так понимаю, что проблема была связана именно с датой выхода фильма 9 мая, с попыткой связать фильм с воспеванием патриотического мифа и с тем, что фильм попал на особую территорию памяти об афганской войне, которая пользуется в наше время эдаким сакральным отношением. Но, насколько я знаю, что как только решили перенести фильм на 10 число – вопрос полностью и отпал.

— Как вы сам относитесь к тому, что вокруг фильма возник такой ажиотаж еще до премьеры?

— Ну, если гремит и шумит, то есть шанс, что люди его посмотрят. Другой вопрос – понравится или нет. Это уже личное дело каждого, этого уже никогда не знаешь.

— Когда вы писали сценарий, вы предполагали, что фильм вызовет двоякое впечатление?

— Нет. Там нет никакой политической подоплеки или чего-то еще. Просто оказалось, что ее и не нужно. Война достаточно сложная вещь, а в современной культуре сложные вещи стараются не упрощать. И достаточно всего лишь сказать, что сложная вещь сложная, чтобы это кого-нибудь да возмутило.

— Вы сами довольны своим сценарием и режиссерской работой вашего отца?

— Себя оценивать не получается. Я написал сценарий, я за него отвечаю. Ну, а оценивать работу отца – это, практически, то же самое, что вынесение мнения о себе.

Ожесточенные споры насчет фильма «Братство» не утихают. И с приближением даты премьеры становятся только жарче. А составить собственное суждение можно будет, посетив кинотеатры с 10 мая, когда картина все-таки выйдет на экраны.