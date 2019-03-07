Невероятные моменты в любимых фильмах, которые уничтожила советская цензура

Безжалостный и непримиримый нож советской цензуры кромсал все — и серьезные драмы, и, казалось бы, безобидные легкие комедии. Сегодня нам это кажется странным, но в то время чиновники бдительно следили за тем, чтобы в умы и сердца наших зрителей не проникли чуждые идеи.

Поэтому из готовых фильмов недрогнувшей рукой вырезали все, что могло смутить людей или быть понятым неправильно.

Как Иван Васильевич жарит котлеты на кухне у Шурика

В этом фильме Леонида Гайдая цензорам не понравилось, что образ исторического лица — царя Ивана Грозного — трактуется в комедийном ключе. Как-то непочтительно… Царь все-таки, нечего над ним издеваться! В итоге из фильма убрали сцену на кухне у Шурика, где Иван Грозный жарил котлеты. Не царское это дело, действительно!

Других изменений почти не было. Единственное, что еще выглядело сомнительным, — голая женщина на фирменной ручке (помните, жулик Милославский подарил ее иноземному послу?). Но здесь ограничились изъятием крупного плана. Впрочем, зрителю такие ручки были хорошо знакомы (желанный дефицит!), поэтому все и так догадались, почему у посла глаза на лоб полезли.

И еще — на вопрос Бунши «За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» Милославский в первоначальном варианте говорит: «Народ, батюшка, народ». Этот намек не понравился чиновникам, и они велели заменить ответ нейтральным — «Во всяком случае, не мы».

Остальные поправки совсем незначительны. Вместо «Мир, дружба!» Бунша говорит послу — «Гитлер капут!», и, надо сказать, это даже смешнее получилось. Когда у царя спрашивают адрес, он отвечает — «В палатах», а в оригинале было — «Москва, Кремль».

Товарищ Саахов назывался Ахоховым, как высший чин Кабардино-Балкарии

В этом случае Гайдаю пришлось пройти через «семь кругов цензуры», причем еще на стадии принятия сценария. Персонаж Владимира Этуша сначала должен был называться товарищ Охохов. Запретили — в министерстве обнаружился высокий чиновник с такой фамилией. Кроме того, был такой Асланби Ахохов — председатель совета министров Кабардино-Балкарии, разве можно…

Гайдай изменил фамилию на Саахов. Тогда отыскали Саакова — партийного деятеля с «Мосфильма». Неизвестно, сколько бы еще пришлось мучиться с подбором кавказской фамилии, но вмешалась министр культуры Екатерина Фурцева. Она спросила: а если бы отрицательный персонаж носил фамилию Иванов? В министерстве — чуть ли не 200 Ивановых, что ж теперь, нельзя дураков называть этой фамилией? И распорядилась больше ничего не менять.

Белые медведи не должны чесаться!

Первый куплет песенки Нины поначалу звучал так: «Где-то на белой льдине, там, где всегда мороз, чешут медведи спины о земную ось». Приказали убрать про «чешут» — мол, можно подумать, что у них блохи. Заменили на «Трутся спиной медведи…».

У Никулина забрали куплет про 100 грамм… а жаль

А Юрий Никулин в оригинале спел на один куплет больше: «Если все три жены мне нальют по сто, итого триста грамм — это кое-что». Эти слова сочли пропагандой пьянства — и куплет был вырезан.

В «Бриллиантовой руке» вырезали ядерный взрыв, на радость Гайдаю

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968 г.)Герои-алкоголики — раз, не вполне адекватная и глуповатая дама-управдом (представитель власти!) — два, песенки какие-то двусмысленные и идеологически невыдержанные — три… А заграничная проститутка! А модный показ — с мини-бикини! Наконец, стриптиз в гостинице! Словом, сплошное безобразие, с точки зрения советской цензуры.

Фильм могли или сильно порезать, или вовсе запретить. Но Гайдай, предвидя такие проблемы, сделал «ход конем»: в финале картины поставил мощный ядерный взрыв на море. И твердо сказал: убирайте что хотите, взрыв не трогайте! Комиссия в замешательстве попробовала уговорить его обойтись без взрыва, но режиссер стоял на своем. И только после долгих уговоров нехотя согласился вырезать ядерный взрыв — если больше комиссия ничего убирать не будет.

Синагогу убрали, любовницу оставили

Так благодаря хитрости и мудрости Гайдая советские зрители смогли увидеть одну из лучших советских картин практически в первозданном варианте. Впрочем, фраза управдома «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу!» в первоначальном варианте звучала иначе — вместо любовницы была упомянута синагога. Заменить — распорядились чиновники.

«Надо, Федя, надо»: как ради дружбы народов «вырезали» дикаря в бусах

Сначала эта комедия вышла в свет без особых исправлений. И целых 5 лет ее показывали в первоначальном варианте. А потом изменилась международная обстановка — показывать в юмористическом ключе чернокожих стало некорректно, поэтому сцену, в которой несознательный Федя бегает по стройке весь закопченный, в подобии дикарской юбки и в «бусах», распорядились убрать.

(Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»)

И еще чиновники приказали вырезать знаменитую фразу — «Надо, Федя, надо», которую назидательно произносит Шурик перед воспитательной поркой. Дело в том, что наша страна тогда сильно дружила с Кубой, а лидера кубинской революции Фиделя Кастро многие советские граждане в приватных разговорах называли запросто Федей. Получался ненужный намек…

К счастью, потом вырезанные сцены восстановили.

Мы не увидим, как пьет Юрский — никогда

Этот фильм Владимира Меньшова мог бы быть почти вдвое длиннее, если бы на худсовете не постановили: все сцены пьянства убрать! Потому что как раз в те годы шла антиалкогольная кампания, и чиновники жестко сказали: пьянство — это беда, ничего юмористического в нем нет.

Больше всего вырезали сцен с участием Сергея Юрского. По мнению исполнителя главной роли — Александра Михайлова — было уничтожено несколько очень остроумных эпизодов, которые могли бы стать самыми запоминающимися. К сожалению — уничтожены безвозвратно…