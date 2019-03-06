«Хостел»: вспоминаем все части кровавого триллера Квентина Тарантино и Элая Рота

Депутаты Госдумы хотят запретить россиянам размещать хостелы в многоэтажках. Так что скоро мини-гостиницы можно будет увидеть только в кино. Причем в фильмах-ужасов!

Если вы – активный путешественник, то наверняка хоть раз, но останавливались в хостелах – гостиницах, где за сравнительно небольшую цену можно арендовать койкоместо в одном номере незнакомыми вам людьми. Хостелы сперва стали популярны за границей, но затем их начали организовывать и российские предприниматели, причем делать это зачастую в обычных квартирах многоэтажных домов.

Постояльцы хостелов частенько ведут себя шумно, а иногда квартира, в которой собирается самый разный люд, превращается в настоящий притон. Но всему приходит конец. Госдума РФ после многочисленных жалоб решила взять вопрос хостелов под контроль и приняла законопроект, запрещающий размещать хостелы в многоэтажках. Правда, с некоторыми исключениями: хостел может существовать на первом этаже дома, переведенном в нежилой фонд, либо на втором «нежилом» этаже при условии, что первый тоже занят коммерческими помещениями.

Между тем, 14 лет назад режиссер Элай Рот и продюсер Квентин Тарантино выпустили первый фильм, после просмотра которого многие россияне даже думать боялись о том, чтобы останавливаться в хостелах. Мы решили воспользоваться случаем и вспомнить все три части ужастика «Хостел», которые в свое время многие сравнивали с триллером «Пила».

«Хостел» (2005)

Успех этого фильма, вышедшего на экраны в 2005 году, очень порадовал его создателей. Еще бы, ведь при бюджете $4,8 миллиона он собрал в прокате более $80 миллионов.

Идея его создания пришла в голову Элая Рота, когда он случайно наткнулся в Сети на тайский сайт с рекламой весьма специфического развлечения: любой желающий может заплатить 10 тысяч долларов и получить возможность убить человека, а перед этим мучить его любыми способами, какие только придут в голову.

Показав этот сайт Квентину Тарантино, Рот при его поддержке снял фильм, якобы «основанный на реальных событиях». В нем рассказывается история двух студентов из США, которые вместе со своим новым знакомым, исландцем, решили отправиться в столицу Словакии Братиславу, где их якобы должны были ждать девушки, готовые на всё, и увлекательные секс-приключения.

Хостел, куда парни приехали, вопреки мечтам, оказался местом, где странные люди получают возможность реализовать свои самые больные и жестокие фантазии.

«Хостел 2» (2007)

Если в первой части в братиславский хостел в поисках острых ощущений прибыли парни, то во второй это были три девушки, путешествующие по Европе.

Представительницы прекрасного пола признаются, что вторая часть им показалась более страшной, чем первая, причем ужас и отвращение вызывали как изощренные пытки, так и сами маньяки — дома эти мужчины и женщины варили обед и играли с детьми, а затем в подвале хостела проливали кровь невинных жертв.

Роли убийц, кстати, здесь сыграли Ричард Берджи и Роджер Барт, знакомые нам как ухажеры Бри Ван де Камп в «Отчаянных домохозяйках» — Карл Мэйер и Джордж Уильямс, а маньяка-людоеда из Италии — режиссер «Ада каннибалов» Руджеро Деодато.

«Хостел 3» (2011)

Третью часть ужастика — «Хостел 3», также снятую в духе Квентина Тарантино, с двумя предыдущими связывает лишь название, так как события разворачиваются уже не в Словакии, а в США.

Герои этой истории — четверо друзей, устроивших холостяцкую вечеринку. Гулянка была в самом разгаре, когда пара сексуальных красоток предложила парням поехать вместе с ними на более крутую частную вечеринку.

В этом фильме, режиссером которого вместо Рота стал Скотт Шпигель, в а сам Рот выступил в роли продюсера, зрителей ждал еще более закрученный сюжет — теперь жертв таинственного клуба не только мучают и убивают, но и делают на них ставки, например, сколько времени продержится парень, прежде, чем его жизнь закончится.

Рейтинги третьей части оказались катастрофически низкими. Среди тех, кто ее посмотрел, многие жаловались на недостаточное количество крови и отрубленных частей тела.