КИНО Зачем в советских фильмах так часто показывали алкоголиков
КИНО

Зачем в советских фильмах так часто показывали алкоголиков

Ольга Моисеева

В СССР так хотели с пьянством бороться, однако зрительницы только влюблялись в героев картин

В Советском Союзе пьянство и пьяниц показывали на экранах много и охотно — считалось, что таким образом разоблачается постыдное пристрастие, а зрители, смеющиеся над киношными алкашами, осознают всю пагубность этой привычки.

На деле же во многих фильмах той поры пьяницы сыграны настолько талантливо и симпатично, что в них невозможно не влюбиться. Так что цель достигалась совершенно противоположная — по сути, сцены распития спиртных напитков, показанные на экране, попросту программировали зрителей на употребление горячительного. А почему бы и нет — ведь это так весело и забавно!

Надо сказать, экранные алкоголики пользовались огромной зрительской симпатией. Мало того — впечатлительные барышни порой всерьез влюблялись в обаятельных пьяниц, приглядываясь потом и в жизни к таким же парням, не отказывающимся пропустить пару стопок в веселой компании.

Трус, Балбес, Бывалый — трио алкоголиков

Кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» (1961 г.)

В исполнении талантливых артистов Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова эта троица разгильдяев, пьяниц и бездельников получилась на удивление привлекательной. Эту компанию приятелей придумал и воплотил на экране знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай.

Кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» (1961 г.)

Первым фильмом о ставшей невероятно популярной троице была короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс». Незадачливые браконьеры уморительно спасались от Барбоса, который преследовал их с динамитной шашкой в зубах.

Кадр из фильма «Самогонщики» (1961 г.)

Воодушевленный успехом Гайдай сразу же после «Пса Барбоса…» снял еще одну короткометражку с теми же персонажами — «Самогонщики». Вот где пьянство популяризировалось «на всю катушку»! Хотя, конечно же, изначально лента считалась острой сатирой на тех, кто гонит и пьет самогон. Но получилось-то вкусно! Рука после просмотра сама тянется к живительной влаге…

Кадр из фильма «Самогонщики» (1961 г.)

Колоритная троица продолжала путешествие по другим фильмам Гайдая, неизменно вызывая радостный смех одним своим появлением.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 г.)

Например, в «Кавказской пленнице» они вдумчиво пьют пиво из кружек, многозначительно комментируя: «Жить, как говорится, хорошо! — А хорошо жить еще лучше».

Семен Семеныч Горбунков — верный муж, сбившийся с пути

В комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» Юрий Никулин снимался уже один — без своих прежних «собутыльников». Здесь он выступил в роли порядочного семьянина Семена Семеновича Горбункова, который оказался втянутым в международную аферу с контрабандой.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968 г.)

Стоило честному труженику по заданию милиции пообщаться с антиобщественными элементами — и готово: вот он уже в пьяном виде устраивает дебош и крушит окна в ресторане, а потом и вовсе является в гостиничный номер к сексапильной незнакомке.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968 г.)

А Гена Козодоев? Гена, который похмеляется поутру остатками шампанского? И гениальная фраза Лелика, тут же ушедшая в народ: «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты!»

Василий Кузякин и дядя Митя — один изменил «по пьяной лавочке», а второй «похоронил» жену

Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984 г.)

В известной комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» пьянство идет непрерывным фоном. Перебрав спиртного на курорте, верный муж Василий Кузякин сам не заметил, как изменил любимой жене с искательницей приключений Раисой Захаровной, что и привело к грустным последствиям.

Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984 г.)

А деревенский пьяница дядя Митя в исполнении Сергея Юрского, стремясь любыми путями раздобыть выпивку, рассказывает соседке Надюхе жалостную историю о том, что его жена умерла: «Померла, дедушка, твоя бабушка!» И Надя, расчувствовавшись, наливает страдающему «вдовцу» из своих запасов…

Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984 г.)

Интересно, что фильм вышел в то время, когда в СССР вовсю велась антиалкогольная кампания, так что его долго не хотели принимать, и в итоге заставили Меньшова вырезать многие сцены с пьянством. Несмотря на это, фильм сразу стал «народным» — многие узнали в героях себя или своих родственников и соседей.

Герои «Не может быть!» — пьют сами и спаивают других

Кадр из фильма «Не может быть!» (1975 г.)

И снова комедия Гайдая, и снова уморительные персонажи, ведущие далеко не трезвый образ жизни. Герой Вячеслава Невинного — брат главной героини одной из новелл — торгует разбавленным пивом, уверяя покупателей: «Губит людей не пиво, губит людей вода!» Эта фраза из шуточной песенки тут же стала бешено популярной в народе — еще бы, такое удобное оправдание!

Кадр из фильма «Не может быть!» (1975 г.)

В другой же новелле, о слишком поспешной свадьбе, отец невесты в исполнении Георгия Вицина (кстати, совершенно непьющего в жизни) то и дело наливает себе «беленькой», с горечью и ностальгией вспоминая, что в молодости мог «четверть выкушать», а сейчас уже здоровье не то.

Афоня — из-за пьянства совершенно опустился

Кадр из фильма «Афоня» (1975 г.)

Картина Георгия Данелии, рассказывающая о злоключениях сантехника-алкоголика Афони в исполнении Леонида Куравлева, сразу привлекла внимание зрителей. Главный герой то нырял по пьянке в фонтан, то прогуливал работу, то затевал драку на танцах и попадал в кутузку…

Кадр из фильма «Афоня» (1975 г.)

Увлеченный пьянством он не замечает ничего вокруг — даже преданной любви симпатичной медсестры Катюши (Евгении Симоновой). Незадачливый алкаш, пропивающий день за днем свою жизнь, вызывает у зрителя понимание и сочувствие. Ведь многие в те годы — фильм снят в 1975-м — жили именно так: пропивали всю получку, «стреляли» рубли подобно Федулу («Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен!»). И медленно деградировали.

Гоша — талантливый слесарь, заливающий водкой «горе»

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979 г.)

…А горе у Гоши нестерпимое — любимая женщина, которую он хочет видеть слабой и послушной мужской воле, неожиданно оказывается директором комбината, то есть главнее его по должности. Этого простой слесарь пережить не в силах. Герой Алексея Баталова из фильма «Москва слезам не верит» получился невероятно обаятельным, о таком Гоше немедленно принялись мечтать все женщины страны.

Но никакое обаяние не способно скрасить горестный факт: Гоша алкоголик.

Женя Лукашин — в пьяном состоянии перепутал города и квартиры

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975 г.)

Не менее известный и не менее обаятельный герой — Женя Лукашин из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» — и вовсе был погружен в бесчувственном виде в самолет, летящий из Москвы в Ленинград.

Несмотря на все это, Женя ни на секунду не вызывает отвращения, как положено пьяному и не контролирующему себя индивидууму. Напротив, он невероятно притягателен, а его нелепые выходки вызывают снисходительную улыбку умиления — мол, ну бывает…

Перечислять советские фильмы, в которых чуть не напрямую пропагандируется пьянство, можно еще долго — «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Служебный роман»… А секрет обаятельности героев-алкоголиков, пожалуй, можно объяснить только одним: огромным талантом как режиссеров, так и актеров.

Вам может быть интересно:

«Орлова и Александров»: советское кино в лицах Чудак, Остап Бендер, дядя Митя: 7 знаковых ролей Сергея Юрского в кино 10 советских фильмов, которые иностранцы смотрят, чтобы понять русскую душу

Тэги:

Алексей БаталовВладимир МеньшовВячеслав НевинныйГеоргий ВицинГеоргий ДанелияЕвгений МоргуновЕвгения Симоновакино

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Зачем в советских фильмах так часто показывали алкоголиков
Интересно?
Поделись с друзьями: