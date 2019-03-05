Зачем в советских фильмах так часто показывали алкоголиков

В СССР так хотели с пьянством бороться, однако зрительницы только влюблялись в героев картин

В Советском Союзе пьянство и пьяниц показывали на экранах много и охотно — считалось, что таким образом разоблачается постыдное пристрастие, а зрители, смеющиеся над киношными алкашами, осознают всю пагубность этой привычки.

На деле же во многих фильмах той поры пьяницы сыграны настолько талантливо и симпатично, что в них невозможно не влюбиться. Так что цель достигалась совершенно противоположная — по сути, сцены распития спиртных напитков, показанные на экране, попросту программировали зрителей на употребление горячительного. А почему бы и нет — ведь это так весело и забавно!

Надо сказать, экранные алкоголики пользовались огромной зрительской симпатией. Мало того — впечатлительные барышни порой всерьез влюблялись в обаятельных пьяниц, приглядываясь потом и в жизни к таким же парням, не отказывающимся пропустить пару стопок в веселой компании.

Трус, Балбес, Бывалый — трио алкоголиков

В исполнении талантливых артистов Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова эта троица разгильдяев, пьяниц и бездельников получилась на удивление привлекательной. Эту компанию приятелей придумал и воплотил на экране знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай.

Первым фильмом о ставшей невероятно популярной троице была короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс». Незадачливые браконьеры уморительно спасались от Барбоса, который преследовал их с динамитной шашкой в зубах.

Воодушевленный успехом Гайдай сразу же после «Пса Барбоса…» снял еще одну короткометражку с теми же персонажами — «Самогонщики». Вот где пьянство популяризировалось «на всю катушку»! Хотя, конечно же, изначально лента считалась острой сатирой на тех, кто гонит и пьет самогон. Но получилось-то вкусно! Рука после просмотра сама тянется к живительной влаге…

Колоритная троица продолжала путешествие по другим фильмам Гайдая, неизменно вызывая радостный смех одним своим появлением.

Например, в «Кавказской пленнице» они вдумчиво пьют пиво из кружек, многозначительно комментируя: «Жить, как говорится, хорошо! — А хорошо жить еще лучше».

Семен Семеныч Горбунков — верный муж, сбившийся с пути

В комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» Юрий Никулин снимался уже один — без своих прежних «собутыльников». Здесь он выступил в роли порядочного семьянина Семена Семеновича Горбункова, который оказался втянутым в международную аферу с контрабандой.

Стоило честному труженику по заданию милиции пообщаться с антиобщественными элементами — и готово: вот он уже в пьяном виде устраивает дебош и крушит окна в ресторане, а потом и вовсе является в гостиничный номер к сексапильной незнакомке.

А Гена Козодоев? Гена, который похмеляется поутру остатками шампанского? И гениальная фраза Лелика, тут же ушедшая в народ: «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты!»

Василий Кузякин и дядя Митя — один изменил «по пьяной лавочке», а второй «похоронил» жену

В известной комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» пьянство идет непрерывным фоном. Перебрав спиртного на курорте, верный муж Василий Кузякин сам не заметил, как изменил любимой жене с искательницей приключений Раисой Захаровной, что и привело к грустным последствиям.

А деревенский пьяница дядя Митя в исполнении Сергея Юрского, стремясь любыми путями раздобыть выпивку, рассказывает соседке Надюхе жалостную историю о том, что его жена умерла: «Померла, дедушка, твоя бабушка!» И Надя, расчувствовавшись, наливает страдающему «вдовцу» из своих запасов…

Интересно, что фильм вышел в то время, когда в СССР вовсю велась антиалкогольная кампания, так что его долго не хотели принимать, и в итоге заставили Меньшова вырезать многие сцены с пьянством. Несмотря на это, фильм сразу стал «народным» — многие узнали в героях себя или своих родственников и соседей.

Герои «Не может быть!» — пьют сами и спаивают других

И снова комедия Гайдая, и снова уморительные персонажи, ведущие далеко не трезвый образ жизни. Герой Вячеслава Невинного — брат главной героини одной из новелл — торгует разбавленным пивом, уверяя покупателей: «Губит людей не пиво, губит людей вода!» Эта фраза из шуточной песенки тут же стала бешено популярной в народе — еще бы, такое удобное оправдание!

В другой же новелле, о слишком поспешной свадьбе, отец невесты в исполнении Георгия Вицина (кстати, совершенно непьющего в жизни) то и дело наливает себе «беленькой», с горечью и ностальгией вспоминая, что в молодости мог «четверть выкушать», а сейчас уже здоровье не то.

Афоня — из-за пьянства совершенно опустился

Картина Георгия Данелии, рассказывающая о злоключениях сантехника-алкоголика Афони в исполнении Леонида Куравлева, сразу привлекла внимание зрителей. Главный герой то нырял по пьянке в фонтан, то прогуливал работу, то затевал драку на танцах и попадал в кутузку…

Увлеченный пьянством он не замечает ничего вокруг — даже преданной любви симпатичной медсестры Катюши (Евгении Симоновой). Незадачливый алкаш, пропивающий день за днем свою жизнь, вызывает у зрителя понимание и сочувствие. Ведь многие в те годы — фильм снят в 1975-м — жили именно так: пропивали всю получку, «стреляли» рубли подобно Федулу («Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен!»). И медленно деградировали.

Гоша — талантливый слесарь, заливающий водкой «горе»

…А горе у Гоши нестерпимое — любимая женщина, которую он хочет видеть слабой и послушной мужской воле, неожиданно оказывается директором комбината, то есть главнее его по должности. Этого простой слесарь пережить не в силах. Герой Алексея Баталова из фильма «Москва слезам не верит» получился невероятно обаятельным, о таком Гоше немедленно принялись мечтать все женщины страны.

Но никакое обаяние не способно скрасить горестный факт: Гоша алкоголик.

Женя Лукашин — в пьяном состоянии перепутал города и квартиры

Не менее известный и не менее обаятельный герой — Женя Лукашин из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» — и вовсе был погружен в бесчувственном виде в самолет, летящий из Москвы в Ленинград.

Несмотря на все это, Женя ни на секунду не вызывает отвращения, как положено пьяному и не контролирующему себя индивидууму. Напротив, он невероятно притягателен, а его нелепые выходки вызывают снисходительную улыбку умиления — мол, ну бывает…

Перечислять советские фильмы, в которых чуть не напрямую пропагандируется пьянство, можно еще долго — «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Служебный роман»… А секрет обаятельности героев-алкоголиков, пожалуй, можно объяснить только одним: огромным талантом как режиссеров, так и актеров.