Что посмотреть в кинотеатрах с 7 марта и не пожалеть о деньгах на билет

На этой неделе можно полюбоваться на блондинку из фантастического боевика «Капитан Марвел» и сравнить ее с Натали Портман в роли поп-дивы планетарного масштаба.

Мстил отважный Капитан

«Капитан Марвел» (оригинальное название — Captain Marvel), 2019, США, фантастика

Режиссеры — Анна Боден, Райан Флек, в ролях — Бри Ларсон, Сэмюэль Л. Джексон, Бен Мендельсон, Джуд Лоу, Джемма Чан, Аннет Беннинг, Ли Пэйс и др.

В бригаде Мстителей пополнение — светловолосая красотка из фантастического боевика «Капитан Марвел».

Когда знакомая зрителям по «Стражам Галактики» инопланетная раса Крии не поделила что-то на космических просторах с хищными конкурентами из расы Скруллов, Земля становится невольной заложницей грядущего конфликта.

Скруллы уже готовят вторжение, их шпионы повсюду, и даже в могущественное агенство Щ.И.Т. пробрался враг, принявший облик одного из руководителей высшего звена. Кто спасет родную планету? Конечно, женщина!

Представительницы слабого пола в американском кинематографе продолжают стремительно эволюционировать: еще вчера самое смелое, на что они могли решиться, был рассказ о домогательствах со стороны похотливого продюсера Харви Вайнштейна, а сегодня дамы уже готовы в одиночку разбираться с инопланетными захватчиками и восстанавливать межгалактическую стабильность. Именно эти задачи ставит перед собой светловолосая красавица Кэрол Дэнверс, в ДНК которой соединены род человеческий и раса Крии.

После того, у DC Comics два года назад появилась «Чудо-женщина», ставшая наряду с недавним «Аквамэном» главным коммерческим успехом создателей фильмов о Лиге справедливости, конкуренты из «Марвел» окончательно убедились в перспективности одиночного женского проекта.

Пропитанная симпатиями к угнетенным дамам публика, слегка подуставшая от историй о Мстителях (как всех вместе, так и по отдельности), была явно не прочь понаблюдать за супергероем в юбке. Заранее приняв стратегическое решение о том, что самостоятельного фильма удостоится не уже известная зрителям героиня (например, Черная Вдова), а новый персонаж, продюсеры выбрали Кэрол Дэнверс, также известную среди фанатов комиксов как Капитан Марвел.

Любители комиксов наверняка знают и об еще одном любопытном факте — впервые супергерой Капитан Марвел появился на страницах книжек, выпускаемых издательством… DC Comics.

Случилось это, правда, в 40-х годах прошлого века, однако оригинальный Капитан Марвел (который, кстати, был мужчиной), продолжает преследовать своего тезку из конкурирующей фирмы. Дело в том, что уже в апреле на экраны выйдет очередной блокбастер от DC Comics, рассказывающий о мальчугане, способном превращаться в супергероя Шазама — именно таким было одно из имен того самого Марвела из далеких 40-х.

Какой из двух капитанов окажется успешнее, сказать сложно, но у Кэрол Дэнверс есть поистине уникальные таланты — например, она может передвигаться со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука. Какой уж тут Шазам — столь шуструю девчонку даже Харви Вайнштейн при всей своей любвеобильности не догонит.

Забытая мелодия для смерти

«Вокс люкс» (оригинальное название — Vox Lux), 2018, США, драма

Режиссер — Брэйди Корбет, в ролях — Натали Портман, Рэффи Кессиди, Стейси Мартин, Джуд Лоу, Уиллем Дефо и др.

Жестокую иронию поговорки «Что ни делается, все к лучшему» наглядно демонстрирует героиня драмы «Вокс люкс» Селеста Монтгомери, в далеком 1999-м пережившая кошмарную трагедию — ее одноклассник по нехорошей американской традиции устроил стрельбу в школе.

На похоронах жертв расстрела Селеста спела песню, написанную ее сестрой, и неожиданно проснулась знаменитой: вся Америка, следившая за последствиями трагедии, моментально влюбилась в трогательную девочку.

Под руководством опытного менеджера из скромной школьницы Селеста превращается в звезду мирового масштаба. Спустя почти 20 лет теряющая популярность поп-дива вспоминает лихие повороты своей удивительной карьеры, готовится к масштабному туру, призванному вернуть ее прежние позиции в шоу-бизнесе, и пытается наладить отношения с дочерью, которой находится как раз в том возрасте, в котором ее мама начала стремительный путь наверх…

Также в российском прокате с 7 марта

«Родители легкого поведения» (оригинальное название — Drunk Parents), 2018, США, комедия.

Режиссер: Фред Вульф. В ролях: Сальма Хайек, Алек Болдуин.

«Частная война» (оригинальное название — A Private War), 2018, Великобритания, драма.

Режиссер: Мэтт Хейнеман. В ролях: Розамунд Пайк, Джейми Дорнан.

«Гурвинек. Волшебная игра», 2017, Россия — Чехия — Бельгия, анимационный.

Режиссеры: Джеспер Мюллер, Инна Евланникова.