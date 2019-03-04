От короля Артура до Айвенго: самые храбрые рыцари из популярных фильмов

В день посвящения актера Чарли Чаплина в рыцари, портал Teleprogramma.pro вспомнил именитых героев.

Король немого кино, актер Чарли Чаплин, 4 марта 1975 года был посвящен в рыцари королевой Британии Елизаветой II. По случаю этой даны, портал Teleprogramma.pro вспомнил самых знаменитых рыцарей из фильмов, которые вам захочется посмотреть.

Рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн из фильма «История рыцаря» (2001)

Режиссер: Брайан Хелгеленд.

В ролях: Хит Леджер, Руфус Сьюэлл, Шаннин Соссамон, Пол Беттани, Лора Фрейзер, Марк Эдди, Алан Тьюдик, Беренис Бежо, Скотт Хэнди, Джеймс Пьюрфой.

А эта захватывающая история не оставит равнодушными любителей авантюр. Рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн на самом деле никакой не рыцарь. Он слуга, чей благородный хозяин погиб. Тогда отважный герой наряжается в его доспехи и отправляется покорять судьбу на турнирах.

На сайте КиноПоиск у картины неплохой рейтинг — 7,8 балла.

Король Артур из одноименного фильма (2004)

Режиссер: Антуан Фукуа.

В ролях: Клайв Оуэн, Кира Найтли, Мадс Миккельсен, Рэй Уинстон, Стеллан Скарсгард, Тиль Швайгер, Йоан Гриффит, Джоэл Эдгертон, Хью Дэнси, Рэй Стивенсон.

История справедливого и отважного хозяина замка Камелот известна даже детям. В этом фильме вы увидите, как все начиналось. У благородного Артура еще нет ни замка, ни круглого стола, ни рыцарей. В Британии он воюет на стороне римлян против своих собратьев, но в итоге меняет свою судьбу.

Рейтинг 7,1 балла может показаться скромным, но стоит отметить, что это самая высокая оценка, которую на сайте Кинопоиск получили экранизации легенд о знаменитом рыцаре.

Арн из фильма «Рыцарь-тамплиер» (2007)

Режиссер: Петер Флинт.

В ролях: Йоаким Наттерквист, София Хелин, Стеллан Скарсгард, Саймон Кэллоу, Венсан Перес, Биби Андерссон, Микаэл Нюквист, Мирья Турестедт, Морган Аллинг, Свен-Бертиль Таубе.

В этой истории есть все: любовь, ревность, ненависть, месть, вера в бога и, конечно, же подвиги. Ребенком Арн едва не погибает в результате падения с вышки, но родители буквально вымаливают жизнь сына, чтобы в дальнейшем он стал служителем церкви.

Арн выживает и попадет в монастырь, где изучает богословие, латынь, а также учится владеть мечом и стрелять из лука. В итоге судьба заносит юношу в Святую землю. Его меч обращен против с мусульман в воейне за Иерусалим.

На сайте Кинопоиска у этого исторического боевика с оттенком мелодрамы рейтинг 7 баллов.

Рыцарь Томас Маршалл из фильма «Железный рыцарь» (2010)

Режиссер: Джонатан Инглиш.

В ролях: Джеймс Пьюрфой, Пол Джаматти, Брайан Кокс, Кейт Мара, Дерек Джекоби, Чарльз Дэнс, Джейсон Флеминг, Джэми Формен, Макензи Крук, Риз Парри Джонс.

История про подвиг небольшого отряда рыцарей Ордена тамплиеров, возглавляемого рыцарем Ордена тамплиеров Томасом Маршаллом и бароном Ульямом д’Альбини. Верные защитники Англии восстали против коварного короля Иоанна Безземельного, который пришел разорять свои земли с войском наемников.

Рейтинг фильма «Железный рыцарь» на сайте КиноПоиск — 6,7 балла.

Сэр Уилфред из фильма «Айвенго» (1952)

Режиссер: Ричард Торп.

В ролях:Роберт Тейлор, Элизабет Тейлор, Джоан Фонтейн, Джордж Сэндерс, Эмлин Уильямс, Роберт Дуглас, Финлэй Карри, Феликс Эйлмер, Френсис Де Вулф, Норман Вуленд.

Сэр Уилфред — верный слуга короля Ричарда I Львиное Сердце. Во время III крестового похода правитель Англии был захвачен в плен. Рыцарь Уилфред из Айвенго вернулся в родную страну за деньгами, чтобы выкупить короля.

Но младший брат Ричарда, принц Джон узурпировал трон и не заинтересован в возвращении брата. Верному рыцарю короля не остается ничего, кроме участия в рыцарском турнире за золото.

Фильм «Айвенго» был удостоен трех номинаций на «Оскар», как в том числе в категории «Лучший фильм», но не получил ни одной. На сайте КиноПоиск рейтинг фильма составляет 6,6 балла.