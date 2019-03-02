«Я – Бонд. Джеймс Бонд»: путеводитель по мировой «бондиане»

Суперагент и супершпион Джеймс Бонд настолько хорош, потому что о нем писал Ян Флемминг - талантливый офицер, служивший в главном оперативно-разведывательном управлении Британии и знавший предмет «изнутри». Его Бонд красив, умен, профессионален, удачлив и окружен прекрасными женщинами. А каким же Бонда видели создатели фильмов о нем?

Целых десять лет после написания первой книги о плейбое и авантюристе Джеймсе Бонде он был не интересен никому из кинематографистов. Была попытка запустить Бонда в производство в 1954 году, но дальше одного эпизода в телесериале дело не пошло. Флеминг долго обивал пороги продюсеров и киностудий, и, наконец, в 1962 году с экранов впервые прозвучало: «Я – Бонд. Джеймс Бонд».

Шон Коннери – первый Бонд и единственный обладатель «Оскара» среди Бондов

Шон Коннери стал Бондом, лихо обойдя на повороте пробовавшихся на эту же роль интеллигентных Рекса Харрисона, Девида Нивена и даже красавца Кери Гранта, друга продюсера фильма. Флеминг был в ужасе от фильма, да и вообще мнения разделились. Даже официальный Ватикан нелицеприятно высказался о ленте.

Гонорар Шона Коннери за все время съемок в «Бондиане» составил 18 310 000 долларов. Кроме этого, Шон 13 раз номинировался на различные премии, 10 из которых получил. Снялся актер в шести эпизодах, рядом с ним в качестве его подружек прославились 13 девушек, мгновенно попав в разряд секс-символов.

Самой первой девушкой Бонда стала Урсула Андресс

Эту швейцарскую актрису больше всего и знают как первую девушку Бонда. Урсула была авантюристкой с юных лет. Она сбежала из дома и была объявлена Интерполом в розыск. Ее вернули родителям, найдя в Риме, где она подрабатывала, снимаясь в массовке.

Урсула заключила контракт с Columbia Pictures, но не сыграла ни одной роли. Девушка вышла замуж за актера Джона Дерека, наплевав на все обязательства. Новоиспеченному мужу пришлось выплачивать киностудии неустойку.

В «Бондиане» она имела искусственный загар, а голос Урсулы посчитали скучным и несексапильным, поэтому ее озвучивала другая актриса.

Джордж Лезенби — Бонд на одну серию, зато женатый

Гонорар Лезенби составил 400 000 долларов, и этот гонорар оказался самым большим за всю его карьеру. Актер понимал, что сыграть Бонда – значит получить мировую известность, поэтому с радостью согласился. Но его сгубило собственное высокомерие и жадность.

Красавчик Джорджи с легкостью когда-то стал фотомоделью, потом телеведущим, а после того, как его утвердили на роль Бонда, актер, что называется, «зазвездился»: стал спорить с режиссером и ругаться с партнерами по площадке.

Когда ему предложили сыграть в следующем фильме и озвучили гонорар в миллион долларов, актер решил, что он незаменим и потребовал утроить сумму. Наглеца немедленно заменили на привычного Шона Коннери, демонстративно выплатив тому три миллиона.

Однако, Лезенби остался в «бондианне» единственным агентом 007, которого девушка сумела довести до алтаря. Правда, всего лишь на несколько минут. Но все-таки!

Партнерша Бонда-2 Диана Ригг не раз убегала с площадки в слезах

Несмотря на любовные страсти, бушующие на экране между Джеймсом Бондом и Трейси, на съемочной площадке красавчик Джорджи закатывал истерики звезде британского кинематографа Диане Ригг.

Актриса к тому моменту уже приобрела мировую известность, снявшись в сериале «Мстители». К тому же, она была очень ранимой. А потому съемки не раз срывались из-за того, что на нее повысил голос нахальный актер-выскочка. С тех пор актриса много снималась. Одной из последних ее работ стала роль мудрой Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов».

Роджер Мур – самый «долгоиграющий» Бонд

Роджер Мур снялся в целых семи картинах о суперагенте. Его полюбили зрители, он был удобен для режиссеров и профессионален, его боготворили все 15 партнерш по площадке. Роджер Мур – единственный из Бондов, кто ни разу не сел за руль своего Aston Martin.

Для роли Бонда Мур перенес собственный стиль из телесериала «Святой». В этом сериале его и увидел сам Ян Флеминг, который впоследствии и рекомендовал актера на роль. Мур посвятил «Бондиане» 12 лет своей карьеры. Роль принесла ему 24 385 000 долларов. А сборы в мировом прокате составили 1 190 300 000 долларов.

Грейс Джонс вдохновляет даже Леди Гагу

Рядом с этим Бондом появилась целая плеяда прекрасных дам. Последней девушкой Бонда, сыгранного Муром, стала актриса и певица Грейс Джонс.

Ямайская модель и певица с чрезвычайно темным цветом кожи и ростом в 179 сантиметров – она была эксцентричной во всем. Ее стилем восхищаются Рианна и Энни Леннокс, а Леди Гага. Граймз и Найл Роджерс говорят о ее музыке как об источнике своего вдохновения.

Джонс четыре года встречалась с Дольфом Лундгреном. Только тогда он еще не был актером. Красавец-швед работал вышибалой в одном из клубов Сиднея. Джонс уволила его с работы и взяла к себе телохранителем. Ну, а оттуда и до съемочной площадки было рукой подать.

Роль Бонда несколько лет «не отпускала» Тимоти Далтона

Следующие два фильма Бондом был Тимоти Далтон. Он бы с удовольствием сыграл и в третьей картине, но неожиданно перессорились и влезли в судебные дрязги продюсеры «Бондианы». Производство фильма отложили на неопределенный срок.

Далтон честно прождал пять лет, ему постоянно обещали, что вот-вот и все начнется. Он даже отказался от заманчивого предложения сыграть Ретта Батлера в «Скарлетт». Но увидев, что его снова начали «кормить завтраками», все же согласился на «Скарлетт».

Позже к нему снова обратились с предложением стать Бондом, но актер отказался: перегорел за 5 лет ожидания. Однако, настоящую свободу от образа Бонда, по его словам, он почувствовал только когда увидел на афише Пирса Броснана. За 2 фильма он получил 8 миллионов долларов.

Мэриам д’Або рекламировала фильм, снявшись голой

Актриса была неизвестной и незаметной. Поэтому роль в качестве подружки Бонда стала для нее взлетом в карьере. В принципе, ярких ролей у нее больше и не было. Продюсеры уговорили молодую актрису сняться в журнале «Playboy» для рекламы очередного фильма.

больше по теме Деми Мур повторила образ своей героини из фильма «Стриптиз» спустя 20 лет Актриса снялась в киноленте «Слепец».

Впоследствии она сокрушалась, что это было большой ошибкой, хоть тогда было отличным рекламным ходом. Да и Хью Хадсон, оскароносный режиссер, за которого актриса впоследствии вышла замуж, впервые увидел ее именно на страницах этого журнала.

Пирс Броснан — Бонд, который был номинирован на «Золотую малину»

Пирс Броснан снялся в четырех фильмах о Бонде. Его гонорары в целом составили внушительную сумму в 41 100 000 доларов. Несмотря на это, актеру грозила антипремия «Золотая малина» за худшую игровую пару (с Дениз Ричардс).

Бонд вообще многое дал Броснану помимо денег и мирового признания. Его будущая жена тоже играла подружку Бонда. Правда, тогда им был Роджер Мур. Для многих зрителей Броснан – лучший Джеймс Бонд. Правда, после Шона Коннери.

Хэлли Бэрри для первого фото в своем инстаграм снялась топлесс

Хэлли Бэрри ко времени съемок уже знал весь мир. За ее плечами уже были 27 картин, в числе которых блокбастер «Люди Х». Ее партнерами по площадке были Джон Траволта, Курт Рассел, Стивен Сигал, Брюс Уиллис, Деймон Уэйанс. А поэтому звезда капризничала на площадке похлеще Джорджа Лезенби.

В то время ее мужем был музыкант Эрик Бене. Он был ужасно ревнив и закатывал сцены, заявляясь на съемочную площадку. На предыдущих съемках актриса после такого скандала, чтобы досадить мужу, дала согласие на участие в обнаженной сцене.

Дэниел Крейг – самый кассовый Бонд

4 фильма с Дэниэлом Крейгом собрали в прокате 2 088 000 000 долларов. Это – наибольший успех во всей киноэпопее. Сам Крейг получил 40 400 000 долларов, став самым успешным Бондом из всех.

При этом, существует немало противников образа, созданного актером. Он стал первым блондином среди артистов, сыгравших Бонда.

И все же, Дэниел Крейг – именно тот, кому предлагают играть Бонда и в продолжении «Бондианы». Ее производство рассчитано до 2022 года и включает в себя еще 4 фильма.

Беллуччи пророчили скорое забвение, но она стала звездой мировой величины

Моника Беллуччи к моменту съемок уже была известна всему миру как хозяйка Каннского фестиваля, прекрасная актриса, обладательница титула самой красивой женщины мира. Она сыграла первую зрелую женщину Бонда.

В 2002 году Моника с мужем снялись в скандальном проекте Гаспара Ноэ «Необратимость». Из-за того, что фильм полон жестоких сцен насилия, публика покидала зал, а на актрису обрушилась волна негатива. Критики пророчили ей забвение в кино, а режиссеры продолжали предлагать роли.

Мы не рассказали еще о многих, кто снимался бок-о-бок с величайшим из супершпионов современности. Но все они получили отличный старт или прекрасный опыт, приняв участие в одном из грандиознейших кинопроектов всех времен.