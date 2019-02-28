Что посмотреть в кинотеатрах с 28 февраля и не пожалеть о деньгах на билет

На этой неделе мы увидим пенсионера-наркокурьера в американской драме, узнаем как ценить женщину и что делают лихие французы в Майями.

Дед в конце тоннеля

«Наркокурьер» (оригинальное название — The Mule), 2018, США, драма

Режиссер: Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Брэдли Купер, Майкл Пенья, Энди Гарсиа, Лоуренс Фишборн, Элисон Иствуд и др.

Криминальная драма «Наркокурьер» расскажет о пенсионере, который колесит по Америке на загруженном кокаином пикапе.

«Я мы, наше поколение хочет знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание!» — этот вопрос, прозвучавший в культовой советской картине «Курьер», вряд ли когда-либо волновал Эрла Стоуна, сварливого ветерана Второй мировой войны, хотя именно ему с учетом прожитых лет и регалий стоило бы его окружающим задавать.

Но главному герою криминальной драмы «Наркокурьер» плевать на воздвигнутое здание и подрастающее поколение — ему важны лишь цветы, которые он с любовью выращивал на протяжении десятков лет. Лепестки и корни этих растений значили для него гораздо больше, чем переживания близких, поэтому бывшая жена недолюбливает Эрла, а дочь и вовсе не желает с ним общаться.

Столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами (цветоводство доходов не приносит, за жилье платить нечем), Эрл принимает предложение от случайного знакомого латиноамериканца: прокатиться через всю страну на своем стареньком пикапе и перевезти некий груз. Что за груз, догадаться несложно, но Эрл, получивший за поездку пухлый конверт с наличкой, вопросов предпочитает не задавать.

Нет вопросов к новому курьеру и у наркобаронов, получивших в его лице идеального перевозчика, ведь ни одному полицейскому не придет в голову искать кокаин в багажнике у почти 90-летнего законопослушного старика.

«Наркокурьер» снят на основе реальной истории Лео Шарпа, за которым годами охотились федеральные агенты, не подозревая, что неуловимым суперперевозчиком мексиканского картеля является безобидный дедуля на пикапе. Впрочем, Клинта Иствуда, снявшего фильм и сыгравшего в нем главную роль, интересуют не столько криминальные успехи его героя, сколько отношения с близкими.

Утолив с помощью шальных денег животные инстинкты (новая машина, юные проститутки и так далее), Эрл начинает размышлять о смысле жизни и приходит к нехитрому выводу: нет ничего важнее семьи. И даже если ты профукал все лучшее, что с этой семьей связано, никогда не поздно свои ошибки исправить и все-таки передать в надежные руки пресловутое здание, пусть и воздвигнутое не совсем законным путем.

Цените женщину

«По половому признаку» (оригинальное название — On the Basis of Sex), 2018, США, драма.

Режиссер: Мими Ледер. В ролях: Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру, Кэти Бэйтс, Сэм Уотерстон и др.

Сегодня нам сложно поверить в то, что в свихнувшихся на почве политкорректности Штатах сравнительно недавно унижали буквально всех — чернокожих, латиноамериканцев, представителей секс-меньшинств и много кого еще. Женщинам жилось чуть легче, но и их судьба была загнана в строгие рамки, выход за которые считался чуть ли не богохульством.

Героиня фильма «По половому признаку» Рут Бейдер Гинзбург — фигура в США культовая, ибо во многом благодаря ее усилиям слабый пол перестали считать пригодным исключительно для стирки пеленок и мытья посуды. Во второй половине прошлого столетия Рут сделала впечатляющую карьеру по линии юриспруденции, невзирая на то что поначалу ее отказывались брать на должность важнее секретарской.

В итоге миссис Гинзбург дослужилась до места в верховном суде — в 1993-м президент Клинтон лично санкционировал ее появление в высшем судебном органе страны.

В биографической ленте о достижениях Рут Гинзбург главную роль исполняет британская актриса Фелисити Джонс. И если кого-то задевает тот факт, что американскую легенду играет англичанка, то этих недовольных всегда можно засудить — за дискриминацию по национальному признаку.

Также в российском прокате с 28 февраля

«Любовницы», 2019, Россия, комедия.

Режиссер: Елена Хазанова. В ролях: Паулина Андреева, Александра Бортич.

«Счастливого нового дня смерти» (оригинальное название — Happy Death Day 2U), 2019, США, ужасы.

Режиссер: Кристофер Лэндон. В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар.

«Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» (оригинальное название — Le Flic de Belleville), 2018, Франция, комедия.

Режиссер: Рашид Бушареб. В ролях: Омар Си, Луис Гусман.