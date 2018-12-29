Как смерть Сталина сделала из новогоднего конферанса культовый фильм «Карнавальная ночь»
В 1953 году внезапно развалилась вся индустрия советского кинематографа в части государственного заказа фильмов. Если раньше комедии снимались по указке «сверху», и режиссеры были всего лишь исполнителями, не отвечая ни за что, то со смертью Сталина пришлось самостоятельно выбирать сценарий для реализации
Фильм должен был сниматься как новогодний конферанс: ведущий объявляет номера, а артисты их исполняют. Казалось бы: что сложного? Но для написания сценария этого телеконцерта наняли двух комедиографов, которые то ли не поняв, то ли не приняв задания начальства, наваяли целое драматическое произведение с комическим уклоном.
Несостоявшийся мальчик для битья
Директором Мосфильма в то время был Иван Пырьев. И он очень любил снимать комедии. Может быть, поэтому сценаристы избежали наказания, а их работа была принята к исполнению.
А вот ответственным за возможный провал фильма быть никто не хотел, поэтому Пырьев утвердил режиссером на заклание совсем неизвестного тогда Эльдара Рязанова. Пробьется – хорошо. Провалит фильм – ну и ладно: никто о нем и не вспомнит.
Сам Эльдар Александрович вспоминал, что отказывался от предложения, но не смог преодолеть настойчивости Пырьева. Тем более, что до этого Рязанов уже снимал фильм-ревю о самодеятельности Общества Трудовых резервов. Пырьев, наблюдая за его работой, решил, что у Рязанова неплохо получается, и именно он должен будет отснять задуманный фильм-концерт.
Шаг вправо – шаг влево…
Рязанову настолько не нравилось работать над этим фильмом, что он был готов вообще уйти с киностудии. Дело в том, что Пырьев контролировал каждый шаг Рязанова, переживая о том, что молодой режиссер не справится со сложной задачей снять полнометражную музыкальную комедию.
Он отсматривал весь снятый материал, делал массу замечаний, оспаривал режиссерские решения Рязанова и заставлял переснимать сцены. «Бред», «Все плохо», «Это не смешно» — это самые безобидные замечания, оставленные Пырьевым на полях режиссерского сценария Рязанова. Тому пришлось переписывать текст не один раз.
«Грищя» и «Трудовые резервы»
Скобцеву не утвердили потому что «слишком красивая», а Гурченко – потому что «слишком некрасивая». Рязанов рассказывал, что на пробах работал молодой оператор, который просто плохо снял Гурченко. А играла она как раз очень приемлемо.
Так что съемки начались с непрофессиональной актрисой, девушкой из самодеятельности – Люсей Касьяновой. Но у Люси был дефект речи и пришлось под нее переписывать весь сценарий. Там, где героиня должна была сказать «Гриша», Касьянова говорила «Грищя», поэтому Гриша превратился в Васю, а проблемные места были полностью переписаны под особенности речи актрисы.
«Бельйо изготовляет ательйо»
Его пригласили на кинопробы после того, как увидели эпизод, во время которого он со своей неподражаемой интонацией читает объявление в газете: «Бельйо изготовляет ательйо». Папанов с недоверием отнесся к предложению, ему не хотелось застревать в этом амплуа, и он изо всех сил пытался найти повод отказаться от роли. К тому же, сценарий показался ему неинтересным. Но сниматься все же пришлось.
Трезвый пьяному не товарищ
Дело в том, что артисты обычно не брали билетов с местами, а ездили в вагоне-ресторане. Рязанов сначала воодушевился: актеру не надо будет входить в роль пьяного, он ведь и так уже пьян! Но позже, когда разошедшийся во хмелю Филиппов провалил все возможные эпизоды, его посадили в поезд и со скандалом отправили назад в Ленинград.
Посовещавшись, все же решили снимать Филиппова. Пристыженный актер во второй раз приехал абсолютно трезвым и гениально сыграл профессора. Кстати, на съемках фильма «Девушка без адреса», ситуация произошла с точностью наоборот. Все, что Филиппов отыграл трезвым, было ненатуральным. А вот когда актеру налили сто грамм, он с первого же дубля сыграл трезвого Масика.
Три дня впустую
Рязанов отказался работать с Касьяновой и практически заставил организовать повторные пробы. К тому моменту у Пырьева побывала Гурченко и тот предложил еще раз попробовать ее на роль. Тогда же заменили и Папанова.
Беда пришла внезапно. В момент, когда съемки подходили к концу, Рязанова вызвали в худсовет и заставили показать весь отснятый материал. Высокопоставленная комиссия, сплошь состоявшая из маститых кинематографистов, отсмотрела все до последнего кадра и единогласно объявила, что предоставленное – скука смертная, режиссер бездарный, а актеры совершенно не похожи на советскую молодежь.
И даже одежду забраковали как дорогую и не подходящую пролетариату. К тому же, Рязанов в два раза превысил бюджет, выделенный на фильм. Вопрос стоял о замене режиссера, да и с финансирования картину сняли. Практически готовый фильм положили на полку. Спас положение Пырьев, поверивший в Рязанова: обил нужные пороги и фильм вернули в производство.
Даже знаменитая песенка Леночки, которую до сих пор знают и поют, должна была быть совершенно другой. Музыка у композитора Лепина получилась лирической и совсем не понравилась Пырьеву. Но ей все же нашли применение: под нее танцует ансамбль с зонтиками.
Многое еще менялось в ходе съемок. Но в конце концов из банального конферанса получился замечательный фильм, сюжет которого очень похож на все то, что происходило в процессе его создания.