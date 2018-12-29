КИНО Как смерть Сталина сделала из новогоднего конферанса культовый фильм «Карнавальная ночь»
КИНО

Как смерть Сталина сделала из новогоднего конферанса культовый фильм «Карнавальная ночь»

Анна Русич

В 1953 году внезапно развалилась вся индустрия советского кинематографа в части государственного заказа фильмов. Если раньше комедии снимались по указке «сверху», и режиссеры были всего лишь исполнителями, не отвечая ни за что, то со смертью Сталина пришлось самостоятельно выбирать сценарий для реализации

Фильм должен был сниматься как новогодний конферанс: ведущий объявляет номера, а артисты их исполняют. Казалось бы: что сложного? Но для написания сценария этого телеконцерта наняли двух комедиографов, которые то ли не поняв, то ли не приняв задания начальства, наваяли целое драматическое произведение с комическим уклоном.

Несостоявшийся мальчик для битья

Директором Мосфильма в то время был Иван Пырьев. И он очень любил снимать комедии. Может быть, поэтому сценаристы избежали наказания, а их работа была принята к исполнению.

А вот ответственным за возможный провал фильма быть никто не хотел, поэтому Пырьев утвердил режиссером на заклание совсем неизвестного тогда Эльдара Рязанова. Пробьется – хорошо. Провалит фильм – ну и ладно: никто о нем и не вспомнит.

Сам Эльдар Александрович вспоминал, что отказывался от предложения, но не смог преодолеть настойчивости Пырьева. Тем более, что до этого Рязанов уже снимал фильм-ревю о самодеятельности Общества Трудовых резервов. Пырьев, наблюдая за его работой, решил, что у Рязанова неплохо получается, и именно он должен будет отснять задуманный фильм-концерт.

Шаг вправо – шаг влево…

Пырьев снял с себя всю ответственность за фильм, но полностью его контролировал. Кадр YouTube

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За время работы над фильмом Эльдар Рязанов четырежды пытался все бросить. Сначала во время работы над сценарием, потом в процессе подготовки к съемкам. И еще дважды во время самих съемок.

Рязанову настолько не нравилось работать над этим фильмом, что он был готов вообще уйти с киностудии. Дело в том, что Пырьев контролировал каждый шаг Рязанова, переживая о том, что молодой режиссер не справится со сложной задачей снять полнометражную музыкальную комедию.

Он отсматривал весь снятый материал, делал массу замечаний, оспаривал режиссерские решения Рязанова и заставлял переснимать сцены. «Бред», «Все плохо», «Это не смешно» — это самые безобидные замечания, оставленные Пырьевым на полях режиссерского сценария Рязанова. Тому пришлось переписывать текст не один раз.

«Грищя» и «Трудовые резервы»

Исчерканный Пырьевым сценарий «Карнавальной ночи». Кадр YouTube

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А пока возмущенный Рязанов раз за разом переписывал текст сценария, на студии уже вовсю шли кинопробы. Решили снимать малоизвестных артистов. На роль Леночки Крыловой пробовались сразу две актрисы: Ирина Скобцева и Людмила Гурченко.

Скобцеву не утвердили потому что «слишком красивая», а Гурченко – потому что «слишком некрасивая». Рязанов рассказывал, что на пробах работал молодой оператор, который просто плохо снял Гурченко. А играла она как раз очень приемлемо.

Так что съемки начались с непрофессиональной актрисой, девушкой из самодеятельности – Люсей Касьяновой. Но у Люси был дефект речи и пришлось под нее переписывать весь сценарий. Там, где героиня должна была сказать «Гриша», Касьянова говорила «Грищя», поэтому Гриша превратился в Васю, а проблемные места были полностью переписаны под особенности речи актрисы.

«Бельйо изготовляет ательйо»

Папанову совершенно не нравился персонаж Огурцова. Кадр YouTube

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На роль бюрократа Огурцова прочили не особо известного Анатолия Папанова. Его заметили во время успешного спектакля театра Сатиры, где он играл чиновника: малообразованного, глупого, напыщенного, но, тем не менее, при портфеле.

Его пригласили на кинопробы после того, как увидели эпизод, во время которого он со своей неподражаемой интонацией читает объявление в газете: «Бельйо изготовляет ательйо». Папанов с недоверием отнесся к предложению, ему не хотелось застревать в этом амплуа, и он изо всех сил пытался найти повод отказаться от роли. К тому же, сценарий показался ему неинтересным. Но сниматься все же пришлось.

Трезвый пьяному не товарищ

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – это науке не известно. Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956 г.)

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А вот роль пьяненького лектора сыграл специально приглашенный из Ленинграда Сергей Филиппов. Да и всю линию астронома писали специально для него. Только вот на съемку артист явился с поезда подшофе.

Дело в том, что артисты обычно не брали билетов с местами, а ездили в вагоне-ресторане. Рязанов сначала воодушевился: актеру не надо будет входить в роль пьяного, он ведь и так уже пьян! Но позже, когда разошедшийся во хмелю Филиппов провалил все возможные эпизоды, его посадили в поезд и со скандалом отправили назад в Ленинград.

Посовещавшись, все же решили снимать Филиппова. Пристыженный актер во второй раз приехал абсолютно трезвым и гениально сыграл профессора. Кстати, на съемках фильма «Девушка без адреса», ситуация произошла с точностью наоборот. Все, что Филиппов отыграл трезвым, было ненатуральным. А вот когда актеру налили сто грамм, он с первого же дубля сыграл трезвого Масика.

Три дня впустую

— Что хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла? — Масик хочет водочки! Кадр из фильма Рязанова «Девушка без адреса» (1957 г.)

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К работе приступили с Папановым и Касьяновой в главных ролях. Но резво начатые съемки застопорились уже на третий день. Папанов был зажат, а с Касьяновой не удавалось сбить неоправданный восторг.

Рязанов отказался работать с Касьяновой и практически заставил организовать повторные пробы. К тому моменту у Пырьева побывала Гурченко и тот предложил еще раз попробовать ее на роль. Тогда же заменили и Папанова.

Беда пришла внезапно. В момент, когда съемки подходили к концу, Рязанова вызвали в худсовет и заставили показать весь отснятый материал. Высокопоставленная комиссия, сплошь состоявшая из маститых кинематографистов, отсмотрела все до последнего кадра и единогласно объявила, что предоставленное – скука смертная, режиссер бездарный, а актеры совершенно не похожи на советскую молодежь.

И даже одежду забраковали как дорогую и не подходящую пролетариату. К тому же, Рязанов в два раза превысил бюджет, выделенный на фильм. Вопрос стоял о замене режиссера, да и с финансирования картину сняли. Практически готовый фильм положили на полку. Спас положение Пырьев, поверивший в Рязанова: обил нужные пороги и фильм вернули в производство.

Песенку про пять минут Гурченко не любила всю свою жизнь. Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956 г.)

Даже знаменитая песенка Леночки, которую до сих пор знают и поют, должна была быть совершенно другой. Музыка у композитора Лепина получилась лирической и совсем не понравилась Пырьеву. Но ей все же нашли применение: под нее танцует ансамбль с зонтиками.

Многое еще менялось в ходе съемок. Но в конце концов из банального конферанса получился замечательный фильм, сюжет которого очень похож на все то, что происходило в процессе его создания.

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Тэги:
«Карнавальная ночь»Анатолий ПапановИрина СкобцевакиноЛюдмила ГурченкоЭльдар Рязанов

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Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956 г.) «Карнавальная ночь» задумывалась вообще не такой, как мы ее знаем

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Как смерть Сталина сделала из новогоднего конферанса культовый фильм «Карнавальная ночь»
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