КИНО Что посмотреть на выходных по ТВ. Выбор Стаса Тыркина
КИНО

Что посмотреть на выходных по ТВ. Выбор Стаса Тыркина

Стас Тыркин

Каждую неделю наш обозреватель выбирает фильмы, которые стоит посмотреть на выходных по ТВ.

«На игле» (1996) и «Т2 Трейнспоттинг» (2017)

Кадры из фильмов «На игле» (1996) и «Т2 Трейнспоттинг» (2017)
  • Режиссер – Дэнни Бойл
  • В ролях: Юэн Макгрегор, Джонни Ли Миллер

«На игле» было молодежным, резвым и борзым по тем временам кино. Оно вышло 22 года назад, вызвав взрыв мозга у целого поколения молодых людей и прославив писателя Ирвина Уэлша (оба фильма сняты по его романам, сиквел – экранизация вещи под названием «Порно»), режиссера Дэнни Бойла и актера Юэна Макгрегора, сыгравшего главную роль. Снятый всего за 2 миллиона долларов (и заработавший в 35 раз больше) фильм повествовал о четырех молодых героиновых наркоманах из Эдинбурга, из уст которых весьма парадоксально звучал призыв «Выбирай жизнь!»

С тех пор прошло два десятилетия. Бойл стал звездой мэйнстрима, получил «Оскара» за «Миллионера из трущоб», поработал с английской королевой на открытии Олимпиады в Лондоне, но не забронзовел и энергии не растерял – в Эдинбург к своим персонажам Сикбою, Спаду и Бэгби он вернулся со щитом, а не на щите.

В отличие от его любимого, хотя и потерявшего очарование юности главного героя Рентона (Макгрегор). Какое уж тут очарование, если в некогда пылкой груди бьется кардиостимулятор. И хотя Бой и Рентон легко могли не возвращаться в свой Эдинбург, вреда от их визита тоже нет. Впрочем, сиквел почти никогда не бывает лучше оригинала.

Рен ТВ, пятница, 0.00 и 1.50

«Плохой Санта» (2003)

Кадр из фильма «Плохой Санта» (2003)
  • Режиссер – Терри Цвигофф
  • В ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс

«Плохой Санта» с лицом Билли Боба Торнтона — безусловно, самый безобразный Дед Мороз, каких только знавала Елка. Вечно пьяный, матерящийся Санта-Клаус позорит светлый моральный облик этого сказочного существа. Впрочем, за грядущие пару недель по телевизору покажут столько светлых рождественских историй, что ложка дегтя будет совсем не лишней.

«Пятница», пятница, 1.00, суббота, 23.00

«Дайте жалобную книгу!» (1964)

Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу!» (1964)
  • Режиссер: Эльдар Рязанов
  • В ролях: Лариса Голубкина, Олег Борисов, Анатолий Кузнецов, Анатолий Папанов, Николай Крючков, Рина Зеленая

Одна из ранних лент выдающегося комедиографа, в которой он сыграл на сатирической струне своего многогранного таланта. Место действия фильма — ресторан «Одуванчик», пользующийся дурной славой: в нем всегда грязно, мерзко готовят, а персонал всегда норовит нахамить посетителям. Главному герою произведения журналисту Никитину и его друзьям, между тем, удается помочь директору ресторана превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе.

Культура, суббота, 8.30, воскресенье, 18.00

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Тэги:
Билли Боб ТорнтонкинообзоррекомендацияСтас Тыркинтвчто посмотретьЮэн Макгрегор

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Кадр из фильма «На игле» (1996 г.) Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина
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Что посмотреть на выходных по ТВ. Выбор Стаса Тыркина
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