«Излом времени», «Робин Гуд: Начало» и другие фильмы, которые провалились в прокате в 2018 году

В первую очередь, зрители голосуют за фильм рублем. Однако, даже отнеся свои кровные в кассу кинотеатра, они могут вернуться домой и написать о фильме негативный отзыв. Сайтов, собирающих зрительские оценки и анализирующих критические статьи, которые выходят о новинках кинопроката в различных изданиях, в интернете много. Самыми авторитетными в сфере кино считаются зарубежные порталы IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes (в переводе с английского, буквально — «гнилые помидоры») и русскоязычный Кинопоиск. Недавно свой список худших фильмов года опубликовал американский журнал The Hollywood Reporter.

Teleprogramma.pro подобрала для вас 5 фильмов 2018 года, которые заслуживают гнилых помидоров как с точки зрения кассовых сборов, так и с точки зрения отзывов.

«Кодекс Готти»: минус 6,4 миллиона

На первое место в списке худших фильмов американский журнал The Hollywood Reporter поставил криминальную драму с Джоном Траволтой в главной роли. На сайте Metacritic, по итогам суммарной оценки критических статей из нескольких влиятельных изданий, фильм получил 24 балла из 100. Ниже всего, на 0 баллов из 100, оценили картину о крестном отце американской мафии в The New York Times. О неудаче говорят и цифры кассовых сборов: при бюджете в 10 миллионов долларов, фильм собрал в мировом прокате всего 6,4 миллиона.

«Лондонские поля»: минус 7,6 миллиона

Столько же баллов, то есть 0 из 100, получил от издания The New York Times фильм «Лондонские поля». Всего рейтинг фильма на сайте Metacritic составляет 16 баллов. Главную роль в картине исполнила бывшая возлюбленная Джонни Деппа — Эмбер Херд.

Но как бы она ни обнажалась на экране — картина не получила успеха. Снял фильм режиссер Мэтью Каллен, известный клипами, который он снимал для Кэти Перри. Этот факт не оставили незамеченным в издании The Hollywood Reporter, однако в составленный им список 10 худших фильмов 2018 года «Лондонские поля» не вошли. Красноречивее всего об этом фильме говорят кассовые сборы. При бюджете 8 миллионов долларов, он собрал в мировом прокате всего 431 тысячу долларов.

«Робин Гуд: Начало»: минус 27 миллионов

Третьим среди худших, по мнению журнала The Hollywood Reporter, стала картина о легендарном Робин Гуде. В основном, критиковали из-за причудливой смеси современности и средневековья: не увлекшись сюжетом, зрители развлекали себя подсчетом неисторичных элементов в костюмах и вооружении героев. На сайте Metacritic фильм набрал 30 баллов из 100, что уже неплохо. Пользователи IMDb оценили его по десятибалльной шкале на 5,4, а российский зритель, судя по оценке на Кинопоиске, оказался чуть добрее — рейтинг фильма там составляет почти 6 баллов из 10.

Претензии критиков к этому фильму нередко основываются на финансовой стороне вопроса: у создателей картины «Робин Гуд: Начало» был бюджет 100 миллионов долларов… Неужели не хватило денег на более достоверные костюмы?

«Пятьдесят оттенков свободы»: минус репутация

Заключительная часть трилогии, снятой по серии книг Эрики Леонард — хороший пример того, что высокие кассовые сборы не всегда говорят об успехе фильма. Бюджет эротического триллера составил 55 миллионов долларов, а кассовые сборы в мире — 370 миллионов. Это победа? Не совсем. Да, секс по-прежнему продается и заманивает людей в кинотеатры. Но вот оценки фильму после просмотра они выставляют нелестные: 4,5 балла на IMDb и 5,3 на Кинопоиске. Критики солидарны со зрителями.

Несмотря на то, что фильм «Пятьдесят оттенков свободы» получил и положительные отзывы от авторитетных изданий, отрицательные оценки перевесили: по 20 баллов от The New York Times и The Guardian — это приговор. Общий рейтинг фильма по итогам оценки англоязычных критических статей на сайте Metacritic — 31 балл из 100.

«Излом времени»: минус 117 миллионов

А вот пример того, как фильм может получить сносные отзывы от критиков, но не быть коммерчески успешным из-за низких кассовых сборах при большом бюджете. Рейтинг фильма студии Disney с такими звездами, как Опра Уинфри и Риз Уизерспун в ролях на сайте Metacritic составил 53 балла из 100 и имеет всего 3 негативные рецензии от критиков. Однако обычные зрители оценили фильм хуже: он получил 4,2 балла из 10 на сайте IMDb и 4,6 от русскоязычной аудитории на Кинопоиске. На производство и рекламную компанию картины «Излом времени» было затрачено 250 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы составили 132 миллиона.