Чудак, Остап Бендер, дядя Митя: 7 знаковых ролей Сергея Юрского в кино

Знаменитый актер Сергей Юрский этой ночью был госпитализирован в одну из инфекционных больниц Москвы. Медики поставили артисту диагноз — рожа. Это острое инфекционное заболевание, проявляющееся покраснением и жжением участка кожи, чаще на лице, повышением температуры и общей интоксикацией организма.

Близкие актера, супруга Наталья Тенякова и дочь Дарья, рассказали, что его здоровью ничего не угрожает, но еще несколько дней Юрский должен провести в больнице. Teleprogramma.pro желает Сергею Юрскому скорейшего выздоровления! Давайте поддержим любимого артиста, вспомнив его лучше роли в кино.

«Человек ниоткуда», 1961, Чудак

В комедийно-фантастическом фильме Эльдара Рязанова Сергей Юрский сыграл дикаря из выдуманного племени тапи, который попал в Москву. Его глазами, то есть глазами «человека со стороны», Эльдар Рязанов хотел вскрыть недостатки советского общества. Партнерами Сергея Юрского стали Юрий Яковлев и Людмила Гурченко. Несмотря на работу талантливых артистов, сатиру на советское общество восприняли негативно.

Фильм подвергся критике и был запрещен до 1988 года, спустя несколько месяцев после выхода. Окончательную точку в обсуждении поставил идеолог партии М. А. Суслов, выступив на XXII съезде КПСС. Вот как он охарактеризовал эту работу Эльдара Рязанова:

«К сожалению, нередко ещё появляются у нас бессодержательные и никчемные книжки, безыдейные и малохудожественные картины и фильмы, которые не отвечают высокому призванию советского искусства».

«Республика ШКИД», 1966, Виктор Николаевич Сорокин (Викниксор), директор школы

Киноповесть режиссера Геннадия Полока рассказывала о судьбах беспризорных подростков, воспитанников школы-коммуны, основанной Виктором Николаевичем Сорокой-Росинским, получившим прозвище Викниксор. Он же и стал главным героем картины, эта роль досталась Сергею Юрскому, хотя изначально утвердили Андрея Попова. Действие фильма происходит в 1920-х годах.

«Республику ШКИД» я снимал на сопротивлении, — вспоминает Геннадий Полока. — Я был молодым режиссером с полутора фильмами за плечами, на чужой для меня студии «Ленфильм», где за мной шла слава капризного: не взял на роль Викниксора Андрея Попова, которого утвердила студия, вместо него пригласил молодого Юрского. Еще не исчезла атмосфера оттепели. И я был одержим желанием ответить фильмом на какие-то важные политические вопросы».

«Золотой телёнок», 1968, Остап Бендер

Пожалуй, это самая известная роль Сергея Юрского — очаровательный проходимец и «великий комбинатор» Остап Бендер в экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок». Вместе с ним в фильме сыграли такие талантливые советские артисты, как Леонид Куравлёв, Зиновий Гердт и Евгений Евстигнеев.

Двухсерийная черно-белая комедия стала настоящим хитом, а Сергея Юрского начали узнавать именно как Остапа Бендера, хотя эту роль после него исполняли Арчил Гомиашвили и Андрей Миронов. Любопытно, что вместе с Сергеем Юрским на эту роль пробовался Владимир Высоцкий. Но режиссер Михаил Швейцер настоял на том, что Остапа Бендера должен играть Юрский. Кстати, ему, как и герою романа «Золотой телёнок», на момент съемок было 33 года.

«Мне тридцать три года — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор?..» — размышляет герой Ильфа и Петрова на страницах романа.

«Маленькие трагедии», 1979, Импровизатор

Роль в художественном фильме по сочинениям А. С. Пушкина у Сергея Юрского небольшая, но очень важная: он сыграл поэта-импровизатора, читающего одно-единственное стихотворение. Именно оно объединяет все сюжетные линии в единое целое.

«На мой взгляд, Швейцер очень бережно отнесся к Пушкину и сделал изумительный монтаж из четырех трагедий и пушкинских стихов — с прологом разговора Беса и Фауста. Получилось единое произведение, единая пьеса — ему удалось осуществить это через Импровизатора, которого играет Юрский. Впрочем, так оно и было на самом деле: Пушкин написал все эти маленькие трагедии в одно время, в знаменитую Болдинскую осень — одним духом» — говорил о картине Владимир Высоцкий, исполнивший дон Гуана.

«Ищите женщину», 1982, мэтр Роше

Советский телефильм в жанре комедийного детектива сняла Алла Сурикова. Сергей Юрский исполнил одну из главных ролей — владельца нотариальной конторы мэтра Роше.

Все действие в фильме происходит в одном помещении — как раз в этой нотариальной конторе. Благодаря этому сюжетному ходу многие зрители отмечают, что фильм «Ищите женщину» похож на телеспектакль. Кроме того, фильм не подвергался переозвучке, что позволило сохранить естественное звучание всех комедийных реплик на экране.

«Любовь и голуби», 1984, дядя Митя

В лирической комедии режиссера Владимира Меньшова Сергею Юрскому досталась роль дяди Мити — простого сельского жителя, немного карикатурного, обладающего житейской мудростью. Он, как типичный русский мужик из деревни, любит выпить, но делает это тайком от жены, выдумывая многочисленные уловки. Например, не стесняется врать соседке о смерти жены, чтобы та дала ему бражки на поминки. Жену дяди Мити, бабу Шуру, сыграла Наталья Тенякова — вне экрана они с Сергеем Юрским тоже супруги.

Для образа деревенского старика-выпивохи 50-летнего Сергея Юрского гримировали два часа. Снимали фильм в Карелии, и однажды актера в гриме просто не пустили в местное кафе — действительно приняли за алкоголика.

«Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину», 2009, отец Бродского

Режиссер Андрей Хржановский задумал снять фильм по литературным произведениям Иосифа Бродского, вдохновленный фактами его биографии, но не строго основывающийся на них. Сергей Юрский и Алиса Фрейндлих сыграли в фильме отца и мать Бродского. Актер является поклонником творчества Бродского и даже знаком с ним лично.

Для режиссера была важна не только любовь Юрского к стихам Бродского, но и некоторое внешнее сходство с его отцом. Мать и отец Бродского занимают особе место в картине: Андрей Хржановский хотел посвятить ее именно памяти родителям. Родители Бродского появляются на экране в пожилом возрасте, тогда как самого его изображают маленьким мальчиком. Взрослый Бродский путешествует по своей памяти, которая бережно хранит образы родителей такими, какими он видел их в последние годы жизни.