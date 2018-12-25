Семьянин и однолюб, отец и затворник: почему «Веселая карусель» Аркадия Хайта плохо для него закончилась

«Счастье не в деньгах, а в их количестве», «Леопольд, выходи, подлый трус!», «Ну, заяц, погоди!» — кто не знает этих выражений? Аркадий Хайт, придумавший эти знаменитые мульты, написавший сотни монологов, сценариев, реприз был знаменит на всю страну. Но чаще всего оставался в тени кулис – его монологи читали со сцены совсем другие люди. Ему так было комфортнее.

Когда рушится мир

23 января 1991 года случилось то, что подкосило всех граждан страны. Накануне в программе «Время» объявили об обмене денежных купюр номиналом 50 и 100 рублей на деньги образца 1991 года. На обмен давалось 3 дня и менять можно было по 500 рублей на человека.

Тогда же одним махом были заморожены все денежные вклады. Состояния, копившиеся десятилетиями, превратились в пшик.

На Черкизовском рынке за сторублевку давали три рубля… В тот день Аркадий Хайт, самый успешный писатель-юморист, потерял все. Еще в восьмидесятых Аркадий Иосифович был очень обеспеченным человеком. Его перу принадлежали три постоянно выпускающиеся программы. Каждая приносила в месяц 1000 рублей «авторских». Плюс «авторские» за тексты для театра, для эстрады.

Получалось 3-4 тысячи, и это, не считая разовых гонораров, (в то время обычная зарплата составляла 120 рублей). Хайт был уверен в том, что у него будет обеспеченная старость и накоплений ему хватит навсегда, но события 1991 года обрушили все надежды.

А так все хорошо начиналось

Аркаша вырос в московской коммуналке. Чувство юмора ему досталось от отца-одессита. Ему пришлось пробиваться в люди самому: не было ни блата, ни знакомств.

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Все удалось: имя Хайта стало брендом юмора в 70-80 годах. Многочисленные тексты к спектаклям и эстрадным монологам, сценарии к мультфильмам, знаменитая радиопередача «Радионяня» — все работы Хайта стали хитами эпохи развитого социализма.

О «Радионяне» стоит упомянуть особо. Тексты для нее Хайт писал лет 25. Его интеллектуальный уровень был гораздо выше уровня, который требовался для этой передачи. Хайт старался свою любознательность передать своим маленьким радиослушателям, и, может быть, именно поэтому передача получалась такой «цепляющей».

Знаменитыми юмористов делал Хайт

В одно время в Москве шли три сольные программы лучших на то время юмористов-эстрадников: Хазанова, Петросяна и Винокура. Все трое собирали стадионы, и билетов было не достать. Для всех троих писал Хайт. Народ разговаривал фразами из реприз автора.

В Геннадия Хазанова, как в исполнителя, никто не верил. О том, как случилось, что для него начал писать Хайт, история умалчивает. Но Хазанову удалось вытащить этот счастливый билет, и он состоялся как артист.

Кроме того, что Аркадий Иосифович писал для Хазанова тексты, он разрабатывал для него еще и режиссуру номеров. Хазанов звонил чуть ли не раз в час, чтобы посоветоваться: из какой кулисы ему выходить, куда смотреть, как встать, когда моргнуть. Сам Геннадий Викторович говорит, что Хайт долгие годы был ему даже больше, чем брат.

Хайт был везде: он писал для детей и для взрослых. Для советской прессы и для зарубежной. Для кино и для театров. Для эстрады и мультфильмов. Он был знаменит и успешен. И к своим пятидесяти годам ему действительно не нужно было беспокоиться о будущем: старость себе он обеспечил. Но в 1991 году ему пришлось начинать все заново в новых реалиях, когда народу было совершенно не до смеха…

Не каждый может переступить через себя

Казалось бы, работать стало не в пример легче: вместе с перестройкой пришла такая долгожданная свобода слова. Не приходилось задумываться над идейными смыслами и бояться обидеть кого-то из цензоров.

Но именно в это время талант Хайта перестал быть востребованным. Для того, чтобы быть популярным, нужно было перестраиваться под изменившуюся реальность, а именно – мелькать в телевизоре.

Аркадий Иосифович терпеть не мог публичных выступлений, он считал, что писатель должен писать. Но пришлось самому читать свои монологи, артисты не особо собирались тратиться на автора, который когда-то дал им путевку в жизнь.

Тогда оказалось, что за рубежом русская диаспора гораздо больше любит и помнит Хайта, чем сограждане, которые когда-то кисли от хохота на его концертах. Следующих приездов Хайта за границей ждали, он собирал полные залы даже тогда, когда приезжал без известных юмористов. Зрители шли именно на него. Тогда-то и встал вопрос об эмиграции.

Конечно, второе дыхание Аркадий мог обрести и на родине, но для этого нужно было самому предлагать свои работы артистам и режиссерам. А Хайт, привыкший, что работа всегда сама находила его, совершенно не умел просить и добиваться.

Время приспособленцев

Многие друзья и коллеги Хайта сумели выжить в перестроечные годы, приспособиться и снова собирать стадионы. К Хайту обращались все реже.

Он написал спектакль для театра «Шалом», иногда его приглашали на телепрограммы, но это происходило очень нечасто. К 1995 году Аркадий Иосифович все серьезнее задумывался об отъезде. А в стране был кризис власти, безработица и народные волнения. На экраны вышли и стали популярными фильмы, в которых героями были бандиты и проститутки. На улицах стреляли, взрывались машины, шли разборки между группировками. Жить стало небезопасно. Когда сына Хайта раздели и избили в парке Горького, жена Аркадия, Люся, сказала, что надо уезжать.

Оторвавшийся от корней

Сначала Хайты отправили за границу сына Алексея, он поступил в Мюнхенскую академию художеств. Разлука с сыном ускорила принятие решения об отъезде.

После того, как переезд в Германию все же состоялся, Аркадий Иосифович не прерывал связи с родиной. Он работал в Германии, жил там скромной жизнью, но регулярно созванивался с друзьями и иногда приезжал в Москву.

В России его быстро забыли, а за границей не успели и узнать. Его коллеги говорили о том, что отъезд был трагической ошибкой. За границей Хайт, который всю жизнь смешно писал о реалиях родины, оказался оторванным от них.

И хотя он следил за изменениями в стране через телепрограммы – это было уже не то. И в конце концов он почувствовал себя бесполезным. А осознание бесполезности влечет за собой болезнь.

Через два с половиной года после отъезда Хайт почувствовал недомогание. Обследование выявило рак. Диагноз был поставлен слишком поздно и 22 февраля 2000 года Аркадия Хайта не стало.

Все его бывшие коллеги говорят о том, что Хайт был слишком гордым, чтобы просить. И что вот эта гордость сломала его там, где он просто должен был прогнуться, но не захотел. Ну, что ж: такой он был человек, этот Хайт. Семьянин и однолюб, отец и затворник, гений и гордец, друг и филантроп. За то его и помнят.