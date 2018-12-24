«Аквамен»: чем нас привлекают вечно мокрые герои

На российские экраны 13 декабря вышло очередное детище студии DC. На этот раз без глупых сюжетных дыр, пафосных диалогов (почти) и ненужных шуток (тоже почти). «Аквамен» завладел вниманием зрителя не сюжетом, а визуальным рядом. В главных ролях — Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман и Уиллем Дефо.

Кто ты, Аквамен?

Аквамен — не самый популярный и любимый герой комиксов. Он может разговаривать с рыбами, управлять водой и очень быстро плавать. Навыки, которые не всегда пригодятся в бою на суше. Однако действие нового фильма перенесено в глубокие, но неоновые воды.

Первое появление подводного мира было в «Лиге справедливости». Тогда поклонники негодовали: герои-амфибии зачем-то создают воздушные капсулы, в которых могут говорить. «А под водой нельзя?», задавались они вопросом. Поэтому у зрителей был страх, что половина «Аквамена» будет воздушно-пузырчатой. Но страх не оправдался. Хотя пузыри остались.

Захватывающий сюжет

Новая лента действительно захватывающая и яркая. Сюжет наполнен действием, визуальный ряд потрясающий (чего стоит финальная сцена схватки двух армий), сама история хоть и банальна и предсказуема, но увлекательна. Аквамен, или Артур Карри, — сын царицы Атланны из Атлантиды и простого смотрителя маяка. Мать покинула его, так как вынуждена была вернуться в свой мир. Артур вырос, научился владеть своими способностями и даже раз спас Землю. Теперь его сводный брат Орм, занявший трон Атлантиды, собирается начать войну против людей.

Конечно, Аквамен негодует и вместе с красавицей Мерой, искательницей справедливости, отправляется на поиски артефакта, который поможет ему стать властителем подводного мира. Кроме внешнего будущего столкновения двух братьев назревает конфликт и внутренний: Артур не чувствует, что может стать королем, хотя нет, подождите, вроде почувствовал.

Необычные герои

Роль вечно мокрого супергероя исполнил Джейсон Момоа. В первые минуты появления его персонажа в кадре он постоянно зловеще смотрит через плечо, камера наезжает под электрогитарное соло. Кажется, что DC опять окунается в пафос. Но после завязки сюжета странные диалоги, пафосные призвания к действию и эффектное мотание головой прекращаются.

Кроме пафоса отсутствуют и любимый DC черный цвет, угнетающие сцены и философия. Студия стремилась к успеху Marvel с их фирменными шуточками, но шуточек будет минимум. И будут они не очень. И, кажется, все, что есть, уже показали в трейлере.

Визуальный ряд

Но прелесть фильма не в шутках или сюжете, а в исполнении, в так называемом визуале. Зрителя ждет потрясающий технологически развитый подводный мир. Создателям удалось изобразить затерянную цивилизованную Атлантиду, движения людей в воде и даже их постоянно шевелящиеся в воде волосы, что порой отвлекает.

В «Аквамене» сразу два злодея, один из простолюдинов, другой — властелин Атлантиды Орм. Последнего сыграл Патрик Уилсон и сыграл просто потрясающе. Кажется, это лучший злодей киновселенной DC. У него есть мотивация, четкий план, развитие, он силен в поединках, отважен, устремляется в бой в числе первых, а не наблюдает за ним со своего трона. Его желание устроить войну отчасти понятно. Орм думает наперед, никому не доверяет (и правильно делает). А главное — он не разбалтывает о своих планах хорошим парням. Панегирик Орму — это панегирик игре Уилсона. Скользкий блондин превращается в любопытного и стОящего кинозлодея.

Фильм украшают красотки Эмбер Херд и Николь Кидман. Прослеживается любовная линия, что немаловажно для женской аудитории. Наконец-то студия DC отошла от морализаторства и не ушла в клоунаду. Смотреть фильм можно и нужно, главное — не захлебнуться от восторга.