«Аквамен»: чем нас привлекают вечно мокрые герои
Этот фильм становится прекрасным новогодним подарком, ярким, захватывающим, стильным.
На российские экраны 13 декабря вышло очередное детище студии DC. На этот раз без глупых сюжетных дыр, пафосных диалогов (почти) и ненужных шуток (тоже почти). «Аквамен» завладел вниманием зрителя не сюжетом, а визуальным рядом. В главных ролях — Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман и Уиллем Дефо.
Кто ты, Аквамен?
Аквамен — не самый популярный и любимый герой комиксов. Он может разговаривать с рыбами, управлять водой и очень быстро плавать. Навыки, которые не всегда пригодятся в бою на суше. Однако действие нового фильма перенесено в глубокие, но неоновые воды.
Первое появление подводного мира было в «Лиге справедливости». Тогда поклонники негодовали: герои-амфибии зачем-то создают воздушные капсулы, в которых могут говорить. «А под водой нельзя?», задавались они вопросом. Поэтому у зрителей был страх, что половина «Аквамена» будет воздушно-пузырчатой. Но страх не оправдался. Хотя пузыри остались.
Захватывающий сюжет
Новая лента действительно захватывающая и яркая. Сюжет наполнен действием, визуальный ряд потрясающий (чего стоит финальная сцена схватки двух армий), сама история хоть и банальна и предсказуема, но увлекательна. Аквамен, или Артур Карри, — сын царицы Атланны из Атлантиды и простого смотрителя маяка. Мать покинула его, так как вынуждена была вернуться в свой мир. Артур вырос, научился владеть своими способностями и даже раз спас Землю. Теперь его сводный брат Орм, занявший трон Атлантиды, собирается начать войну против людей.
Конечно, Аквамен негодует и вместе с красавицей Мерой, искательницей справедливости, отправляется на поиски артефакта, который поможет ему стать властителем подводного мира. Кроме внешнего будущего столкновения двух братьев назревает конфликт и внутренний: Артур не чувствует, что может стать королем, хотя нет, подождите, вроде почувствовал.
Необычные герои
Роль вечно мокрого супергероя исполнил Джейсон Момоа. В первые минуты появления его персонажа в кадре он постоянно зловеще смотрит через плечо, камера наезжает под электрогитарное соло. Кажется, что DC опять окунается в пафос. Но после завязки сюжета странные диалоги, пафосные призвания к действию и эффектное мотание головой прекращаются.
Кроме пафоса отсутствуют и любимый DC черный цвет, угнетающие сцены и философия. Студия стремилась к успеху Marvel с их фирменными шуточками, но шуточек будет минимум. И будут они не очень. И, кажется, все, что есть, уже показали в трейлере.
Визуальный ряд
Но прелесть фильма не в шутках или сюжете, а в исполнении, в так называемом визуале. Зрителя ждет потрясающий технологически развитый подводный мир. Создателям удалось изобразить затерянную цивилизованную Атлантиду, движения людей в воде и даже их постоянно шевелящиеся в воде волосы, что порой отвлекает.
В «Аквамене» сразу два злодея, один из простолюдинов, другой — властелин Атлантиды Орм. Последнего сыграл Патрик Уилсон и сыграл просто потрясающе. Кажется, это лучший злодей киновселенной DC. У него есть мотивация, четкий план, развитие, он силен в поединках, отважен, устремляется в бой в числе первых, а не наблюдает за ним со своего трона. Его желание устроить войну отчасти понятно. Орм думает наперед, никому не доверяет (и правильно делает). А главное — он не разбалтывает о своих планах хорошим парням. Панегирик Орму — это панегирик игре Уилсона. Скользкий блондин превращается в любопытного и стОящего кинозлодея.
Фильм украшают красотки Эмбер Херд и Николь Кидман. Прослеживается любовная линия, что немаловажно для женской аудитории. Наконец-то студия DC отошла от морализаторства и не ушла в клоунаду. Смотреть фильм можно и нужно, главное — не захлебнуться от восторга.