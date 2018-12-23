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Британский актер предложил сделать следующим Джеймсом Бондом трансгендера

Британский актер предложил сделать следующим Джеймсом Бондом трансгендера Доминик Уэст / Wikimedia.org. Simon Kisner
На эту роль отлично подходит Ханна Граф, считает Доминик Уэст.

Популярный британский актер Доминик Уэст считает, что следующим Джеймсом Бондом должен стать трансгендер. На эту роль он предложил Ханну Граф — трансгендера, который добился наиболее высокого положения в британской армии.

«Ханна два раза была в Афганистане. Она — красивая блондинка, которая могла бы стать Бондом. Это блестящая идея», — сказал 49-летний Уэст.

Актер аргументировал свой выбор тем, что сейчас в армии очень много трансгендеров, и это стало бы очень актуальным решением.

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В свою очередь, Граф сказала, что ей очень приятно слышать такие слова в ее адрес от знаменитого актера, однако она не собирается в ближайшее время менять карьеру в армии на работу в кино.

«Я пока не собираюсь становиться актрисой, но с другой стороны это не означает, что следующий Джеймс Бонд не может быть трансгендером», — приводит слова Граф издание The Telegraph.

Ранее мы писали о том, что ученые из Новой Зеландии проанализировали фильмы об агенте 007 и назвали Джеймса Бонда хроническим алкоголиком.

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Джеймс Бондтрансгендер

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Британский актер предложил сделать следующим Джеймсом Бондом трансгендера
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