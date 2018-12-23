Подкаминская опубликовала трейлер к новому сериалу «ИП Пирогова»

Премьера ленты состоится в феврале 2019 года.

Актриса Елена Подкаминская опубликовала на своей странице в Instagram трейлер к новому сериалу под названием «ИП Пирогова», в котором она будет исполнять главную роль.

Премьера новой ленты состоится уже в феврале 2019 года на телеканале «Супер», несмотря на то, что съемочный процесс еще в самом разгаре, рассказала Подкаминская своим подписчикам.

Поклонники поблагодарили актрису за публикацию трейлера и написали, что не могут дождаться выхода нового сериала с ней в главной роли.

Сюжет «ИП Пирогова» строится вокруг жизни Веры (Елена Подкаминская), которая выставляет своего неверного супруга из дома, устав от его измен, но при этом остается без средств к существованию. Тогда она решается открыть собственный бизнес — Вера начинает печь торты на заказ. При этом главная героиня также пытается наладить личную жизнь.