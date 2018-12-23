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Подкаминская опубликовала трейлер к новому сериалу «ИП Пирогова»

Подкаминская опубликовала трейлер к новому сериалу «ИП Пирогова» Елена Подкаминская / instagram.com/podkaminskaya_official/
Премьера ленты состоится в феврале 2019 года.

Актриса Елена Подкаминская опубликовала на своей странице в Instagram трейлер к новому сериалу под названием «ИП Пирогова», в котором она будет исполнять главную роль.

Премьера новой ленты состоится уже в феврале 2019 года на телеканале «Супер», несмотря на то, что съемочный процесс еще в самом разгаре, рассказала Подкаминская своим подписчикам.

Поклонники поблагодарили актрису за публикацию трейлера и написали, что не могут дождаться выхода нового сериала с ней в главной роли.

Сюжет «ИП Пирогова» строится вокруг жизни Веры (Елена Подкаминская), которая выставляет своего неверного супруга из дома, устав от его измен, но при этом остается без средств к существованию. Тогда она решается открыть собственный бизнес — Вера начинает печь торты на заказ. При этом главная героиня также пытается наладить личную жизнь.

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Елена Подкаминскаяновый сериал

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Подкаминская опубликовала трейлер к новому сериалу «ИП Пирогова»
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