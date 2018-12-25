КИНО «Движение вверх», «Богемская рапсодия» и другие кассовые фильмы 2018 года
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«Движение вверх», «Богемская рапсодия» и другие кассовые фильмы 2018 года

Мария Демина Редактор раздела Кино и ТВ.

Эти картины обсуждали больше всего. На них быстрее всего расхватывали билеты в кинотеатрах

В конце года принято подводить итоги. В частности и в кинопроизводстве. Свои списки лучших фильмов 2018 года составляют сайты-агрегаторы, собирающие отзывы как критиков, так и простых зрителей, влиятельные издания вроде британского The Guardian и, конечно, различные институты, занимающиеся изучением кино. Teleprogramma.pro собрала для вас 5 фильмов, которые встречаются почти в каждом из таких списков — а значит, точно достойны внимания, если вы вдруг их еще не видели.

1

«Мстители: Война бесконечности», кассовые сборы — $2 048 187 730

Фильм о небывалых по драматичности событиях, происходящих в кинематографической вселенной Marvel, вышел на экраны в апреле, и менее чем за две недели собрал в прокате по всему миру один миллиард долларов. Всего кассовые сборы блокбастера в мире составили более двух миллиардов долларов. Долгое время фильм находился на первом месте в списке самых ожидаемых фильмов 2018 года — это неудивительно, ведь в нем собираются герои из множества популярных супергеройских фильмов последних лет: и Железный человек, и Черная Пантера, и Стражи Галактики.

«Мстители: Война бесконечности»
Фото: кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

После выхода картины на экраны, зрители высоко оценили сюжет и проработку героев: в частности, многие симпатизируют главному злодею фильма, Таносу. Отчасти в этом «виноват» актер Джош Бролин, исполнивший эту роль, отчасти — непривычная концепция «положительного» злодея, который действует исходя из своих представлений высшем благе для всего мира.

2

«Богемская рапсодия», кассовые сборы — $666 900 000

Премьера биографического фильма о британской рок-группе Queen, а особенно на жизни ее вокалиста Фредди Меркьюри, состоялась 1 ноября 2018 года. За неполных два месяца фильм успел стать одним из самых обсуждаемых событий уходящего года. В мировом прокате он собрал почти 7 миллионов долларов — но это еще не предел, ведь фильм продолжает идти в кинотеатрах. «Богемская рапсодия» стала самым кассовым музыкальным байопиком в мире.

«Богемская рапсодия»
Фото: кадр из фильма
«Богемская рапсодия»

Фильм ругают за отсутствие связного, объединяющего все сцены сюжета, за чрезмерную фиксацию на образе Фредди Меркьюри, и, соответственно, недостаточное раскрытие образов остальных участников группы Queen. Однако нельзя отрицать, что фильм интересен и значим: никто прежде не воплощал на экране образ великого музыканта так дословно, как это сделал Рами Малек — за эту роль он номинирован на «Золотой глобус».

3

«Первому игроку приготовиться», кассовые сборы — $582 200 000

Еще один ожидаемый фильм уходящего года обязан своей популярности не известным героям, а популярному режиссеру Стивену Спилбергу. В прокат фильм вышел в конце марта 2018 года и собрал в мире всего полмиллиарда долларов — по крайней мере, по сравнению с «Мстителями» эта сумма кажется маленькой. Главные роли в нем исполнили молодые, нераскрученные актеры Тай Шеридан и Оливия Кук. В чем же секрет успеха фильма «Первому игроку приготовиться»?

«Первому игроку приготовиться»
Фото: кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

Кроме имени режиссера, которое однозначно привлекает зрителей в кинотеатры, но не гарантирует, что по возвращении домой они выставят фильму высокие оценки, важную роль сыграла визуальная составляющая, а также множество отсылок к поп-культуре, а именно — к видеоиграм. Это красочное, динамичное и богатое спецэффектами путешествие по миру игр, которое оказалось увлекательным не только для гиков, но и для любителей фантастики и блокбастеров вообще. А еще это кино о дружбе и о том, что можно быть героем не только в виртуальном мире, но и в реальности.

4

«Ральф против Интернета», кассовые сборы — $308 700 000

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А вот полнометражный анимационный фильм студии Disney — это уже путешествие в мир, точно знакомый каждому: мир Интернета. На экраны он вышел всего месяц назад, но уже получил множество хороших отзывов от зрителей и критиков. История о героях видеоигр, которые отправляются в неизведанный, сложный и запутанный Интернет интересна не только детям: взрослые тоже найдут чему порадоваться — как минимум, комнате, полной диснеевских принцесс.

«Ральф против интернета»
Фото: кадр из мультфильма «Ральф против интернета»

Отсылки к поп-культуре опять оказались весьма успешным решением. Смешно и любопытно наблюдать за тем, как привычные сайты вроде YouTube и Google обретают физические тела: в мультфильме они изображены в виде зданий, в которых трудятся множество различных героев.

5

«Движение вверх», кассовые сборы — 3 043 672 440 руб.

Если говорить о кассовых сборах, то безусловный лидер в российском прокате — фильм «Движение вверх». В прокат он вышел 28 декабря 2017, но большая часть зрителей посмотрела его именно в 2018 году. Сумма кассовых сборов фильма в марте 2018 года перевалила за 3 миллиарда рублей, сделав картину «Движение вверх» самой кассовой в истории современного российского кинопроката. Для сравнения, фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал в России чуть больше 2 миллиардов рублей.

«Движение вверх»
Фото: кадр из фильма «Движение вверх»

Фильм подвергался многочисленной критике от родственников тех спортсменов, история которых рассказывается на экране, а также от простых зрителей. В основном, создателей обвиняли в недостоверности. Но, как минимум, такой фильм-событие нельзя пропустить из любопытства.

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Тэги:
«Первому игроку приготовиться»Богемская рапсодияДвижение вверхМстители Война бесконечностиРальф против интернета

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Фото: афиша фильма «Мстители: Война бесконечности»

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