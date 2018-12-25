КИНО Что осталось за кадром и как сложились судьбы юных героев фильма-сказки «Про Красную Шапочку»
КИНО

Что осталось за кадром и как сложились судьбы юных героев фильма-сказки «Про Красную Шапочку»

Ольга Моисеева

Яну Поплавскую до сих пор помнят как Красную Шапочку, несмотря на множество сыгранных ею позднее ролей. А ведь ее поначалу не хотели брать в фильм

Все знают сюжет старой сказки о Красной Шапочке — коварный волк заманил девочку в ловушку и чуть было не съел, но, к счастью, Красную Шапочку и ее бабушку спасли отважные дровосеки.

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку» (1977 г.)

Режиссер Леонид Нечаев решил снять продолжение всем известной сказки, в котором мать убитого волка — Старая Волчица — решает отомстить девочке за сына и нанимает для этого профессионального киллера-Волка. А в помощь ему дает своего второго сына — толстого растяпу, не способного на злодейства и обожающего сладости.

больше по теме
Звезде фильма «Приключения Буратино» Елене Санаевой исполнилось 75 летСегодня заслуженная артистка отмечает юбилей. Елена Санаева сыграв лису Алису в фильме Леонида Нечаева стала очень востребована и снялась в десятках картин.
В общем, настоящий детектив, только для младшего школьного возраста. А на съемки этой картины Нечаева подтолкнул успех предыдущего фильма — «Приключения Буратино». Когда у съемочной группы принимали «Буратино», начальство строго спросило у режиссера: «Ну, и какую сказку вы собираетесь снимать следующей?». От неожиданности Нечаев выпалил: «Красную Шапочку!».

Автор сценария — Инна Веткина — пришла в ужас: вся сказка — чуть больше страницы, что там снимать? И вот тогда было придумано авантюрное продолжение классической истории…

Почему Красную Шапочку не сыграла Мальвина

Таня Проценко в фильме «Приключения Буратино» (1975 г.)

больше по теме
Собчак — Мальвина, Орбакайте — Баба-Яга: в кого превращались звезды в новогодних сказкахTeleprogramma.pro вспоминает популярный ранее формат новогодних концертов — мюзиклы со звездами. Певцы, актеры и юмористы не просто выходили на сцену в гламурных нарядах и с лучшими хитами, а перевоплощались в сказочных персонажей: Бабу Ягу, Аладдина, Красную Шапочку и устраивали музыкально-танцевальное шоу. В кого на экране превращались Орбакайте, Собчак, Киркоров, Боярский и другие знаменитости? Подборка ярких снимков — в нашей фотогалерее.
В процессе съемок «Приключений Буратино» вся группа невероятно сдружилась, и Нечаев решил чуть ли не всех актеров продолжать снимать и в «Красной Шапочке», мечтая видеть в главной роли Мальвину — очаровательную  Таню Проценко.

Но с Таней произошло несчастье — ее сбили на велосипеде, девочка получила серьезные травмы, сотрясение мозга… Ни о каких съемках не могло быть и речи, врачи запретили любые нагрузки.

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку» (1977 г.)

больше по теме
«Стал настоящим мужчиной»: 51-летняя Яна Поплавская показала красавца-сынаАктриса театра и кино Яна Поплавская трогательно поздравила сына с днем рождения.
Делать нечего — принялись искать другую актрису. Когда Нечаеву привели Яну Поплавскую, он сначала не воспринял ее всерьез — улыбка до ушей, на лягушонка похожа… Но после короткого общения с Яной режиссер понял: то, что надо!

Ведь ему важнее всего было снять в роли дерзкой Шапочки, отбивающей все атаки врагов, девочку не просто симпатичную, а еще и с характером, с норовом, с темпераментом. Этого у Яны было с избытком.

Как от Волка прятали спиртное

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку» (1977 г.)

Владимир Басов, блистательно сыгравший в «Приключениях Буратино» Дуремара, не менее убедительно исполнил в сказке «Про Красную Шапочку» роль Худого Волка — настоящего философа, который не просто старается выполнить заказ, поймав Шапочку, но еще и воспитывает при этом навязанного ему товарища — Толстого Волка.

больше по теме
Наталья Фатеева считает, что ее прокляла первая жена Владимира БасоваНаталья Фатеева рассказала подруге, что чувствует вину перед Розой Макагоновой, у которой когда-то увела мужа. Теперь актриса винит первую жену режиссера Владимира Басова во всех своих бедах.
Играл Басов замечательно. Единственная сложность заключалась, по словам режиссера, в его пристрастии к спиртному, от которого артист часто не мог удержаться. Вся съемочная группа старалась уберечь «Волка», но не всегда получалось, и Басов порой произносил свои реплики, будучи «подшофе». Надо сказать, это даже добавляло проникновенности его герою…

Только вот юная Поплавская однажды твердо заявила: «Все, хватит! Я больше с этим пьяницей сниматься не буду!». Да, Шапочка оказалась с норовом… Взрослым пришлось приложить немало усилий, чтобы помирить Басова и Поплавскую.

Как для Быкова искали шпоры

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку» (1977 г.)

Ролан Быков, сыгравший в сказке Охотника, очень обиделся, когда увидел, что у Волка — сапоги со шпорами, а у него — без шпор. «Как же так? Я ведь — Охотник!» — кричал он и требовал, чтобы ему тоже немедленно достали шпоры.

больше по теме
Закулисье: как снималась любимая киносказка «Приключения Буратино» и что осталось за кадромРуководство киностудии поначалу хотело картину запретить, назвав «безобразным фильмом» и заявив, что такой кошмар детям показывать нельзя
И из глухого белорусского леса под Смолевичами пришлось ехать в Минск, чтобы отыскать там шпоры для амбициозного Охотника… Правда, в кадре их и не видно-то почти, но зато Быков остался доволен.

Кстати, Ролан Антонович очень подружился с Яной Поплавской и сильно беспокоился, когда по сюжету она попадала под проливной дождь. Быков сам выскочил ее встречать, хотя в сценарии этого не было. В результате промокли оба и оба потом лечились от воспаления легких.

Буратино стал Волчонком

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку» (1977 г.)

Дима Иосифов, сыгравший Буратино, настолько понравился режиссеру, что он решил обязательно подыскать для способного мальчика роль в своей новой сказке. И подыскал — Дима исполнил роль Волчонка, сына погибшего Волка, озлобленного на свою бабку — Старую Волчицу, которая запрещает ему читать найденную книжку и внушает идеи мести людям.

больше по теме
Эдуард Успенский, «тетя Валя» и Ириска: кто воспитывал советских детей с телеэкранаВсе, кто был ребенком в 60-80-е годы, с нетерпением ждали этих передач и помнят их до сих пор.
Несмотря на огромный успех и популярность, свалившуюся на Диму после этих двух фильмов, он, хоть и выучился актерской профессии, артистом все же не стал, выбрав путь режиссера. Дмитрий Иосифов увлечен созданием музыкальных клипов и рекламных роликов, нередко принимает участие в разработке различных телепроектов.

Капризный Ребенок сегодня — советник министра

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку» (1977 г.)

Очаровательная пухленькая девочка, избалованная няньками, которую пыталась воспитывать Красная Шапочка, выросла и стала… Нет, не актрисой, — хоть Инна Степанова и снялась в 3 картинах, став взрослой, она предпочла другую деятельность: сегодня она живет в Израиле и занимает пост советника министра по туризма.

А тогда, в 4 года, малышка Инна поражала взрослых своей смелостью и покладистым характером, — без всяких страхов и капризов она сама, без дублеров, скакала на лошади и вообще четко и правильно выполняла указания режиссера.

Черепаха стала Бабушкой, а песни исполнили Жанна и Оля Рождественские

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку» (1977 г.)

75-летняя Рина Зеленая с удовольствием исполнила роль Бабушки Красной Шапочки. По сюжету, она дружила со Звездочетом (Евгений Евстигнеев) и талантливо вырезала свистульки.

больше по теме
Пять советских новогодних мультфильмов, которые вернут вас в детствоДо наступления Нового года осталось меньше месяца. В нашей стране этот праздник является, пожалуй, самым любимым и долгожданным из всех.
Конечно, немалая заслуга в том, что фильм стал любимым и популярным, принадлежит автору прекрасной музыки — Алексею Рыбникову.

Песни на стихи Юлия Кима пели и артисты, и профессиональные певцы, а когда Нечаев услышал голос Оли Рождественской, он воскликнул, потрясенный: «Так поют только ангелы!», и тут же поручил Оле исполнить знаменитую песню — «Если долго-долго-долго…».

После «Красной Шапочки» Оля пела и в других детских фильмах — «Усатый нянь», «Чародеи», «Проданный смех»…

В Яну Поплавскую после выхода фильма на экраны влюбились поголовно все мальчишки страны — смелая, дерзкая девчонка, не желающая становиться бессловесной жертвой волков, заслуживала восхищения. Яне приходилось отвечать на огромное количество присланных писем, все девочки считали Яну самой красивой и завидовали ей.

Ролан Быков очень хотел снять Яну в своем фильме «Чучело», но, когда увидел ее после долгого перерыва, только ахнул — «Ну зачем ты так выросла?!». Впрочем, Яна Поплавская снималась и продолжает сниматься достаточно много, а удачным стартом для нее стала роль Красной Шапочки, за которую она в 11 лет получила Государственную премию СССР.

Вам может быть интересно:
Три фильма, которые нельзя пропустить на выходных. Выбор Стаса Тыркина Актрисы, ставшие звездами после съемок новогодних фильмов «Морозко», «Карнавальная ночь», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ирония судьбы, или С легким паром!» Мила Йовович, Ди Каприо и другие звезды Голливуда, у которых есть русские корни Новогодние блюда из любимых фильмов, которые стоит взять на заметку
Тэги:
Владимир БасовЕвгений ЕвстигнеевкиноЛеонид НечаевРолан БыковТатьяна ПроценкоЯна Поплавская

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Кадр из фильма «Про Красную Шапочку» (1977 г.) Что осталось за кадром фильма-сказки «Про Красную Шапочку»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Что осталось за кадром и как сложились судьбы юных героев фильма-сказки «Про Красную Шапочку»
Интересно?
Поделись с друзьями: