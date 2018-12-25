Что осталось за кадром и как сложились судьбы юных героев фильма-сказки «Про Красную Шапочку»

Все знают сюжет старой сказки о Красной Шапочке — коварный волк заманил девочку в ловушку и чуть было не съел, но, к счастью, Красную Шапочку и ее бабушку спасли отважные дровосеки.

Режиссер Леонид Нечаев решил снять продолжение всем известной сказки, в котором мать убитого волка — Старая Волчица — решает отомстить девочке за сына и нанимает для этого профессионального киллера-Волка. А в помощь ему дает своего второго сына — толстого растяпу, не способного на злодейства и обожающего сладости.

В общем, настоящий детектив, только для младшего школьного возраста. А на съемки этой картины Нечаева подтолкнул успех предыдущего фильма — «Приключения Буратино». Когда у съемочной группы принимали «Буратино», начальство строго спросило у режиссера: «Ну, и какую сказку вы собираетесь снимать следующей?». От неожиданности Нечаев выпалил: «Красную Шапочку!».

Автор сценария — Инна Веткина — пришла в ужас: вся сказка — чуть больше страницы, что там снимать? И вот тогда было придумано авантюрное продолжение классической истории…

Почему Красную Шапочку не сыграла Мальвина

В процессе съемок «Приключений Буратино» вся группа невероятно сдружилась, и Нечаев решил чуть ли не всех актеров продолжать снимать и в «Красной Шапочке», мечтая видеть в главной роли Мальвину — очаровательную Таню Проценко

Но с Таней произошло несчастье — ее сбили на велосипеде, девочка получила серьезные травмы, сотрясение мозга… Ни о каких съемках не могло быть и речи, врачи запретили любые нагрузки.

Делать нечего — принялись искать другую актрису. Когда Нечаеву привели Яну Поплавскую , он сначала не воспринял ее всерьез — улыбка до ушей, на лягушонка похожа… Но после короткого общения с Яной режиссер понял: то, что надо!

Ведь ему важнее всего было снять в роли дерзкой Шапочки, отбивающей все атаки врагов, девочку не просто симпатичную, а еще и с характером, с норовом, с темпераментом. Этого у Яны было с избытком.

Как от Волка прятали спиртное

Владимир Басов, блистательно сыгравший в «Приключениях Буратино» Дуремара, не менее убедительно исполнил в сказке «Про Красную Шапочку» роль Худого Волка — настоящего философа, который не просто старается выполнить заказ, поймав Шапочку, но еще и воспитывает при этом навязанного ему товарища — Толстого Волка.

Играл Басов замечательно. Единственная сложность заключалась, по словам режиссера, в его пристрастии к спиртному, от которого артист часто не мог удержаться. Вся съемочная группа старалась уберечь «Волка», но не всегда получалось, и Басов порой произносил свои реплики, будучи «подшофе». Надо сказать, это даже добавляло проникновенности его герою…

Только вот юная Поплавская однажды твердо заявила: «Все, хватит! Я больше с этим пьяницей сниматься не буду!». Да, Шапочка оказалась с норовом… Взрослым пришлось приложить немало усилий, чтобы помирить Басова и Поплавскую.

Как для Быкова искали шпоры

Ролан Быков, сыгравший в сказке Охотника, очень обиделся, когда увидел, что у Волка — сапоги со шпорами, а у него — без шпор. «Как же так? Я ведь — Охотник!» — кричал он и требовал, чтобы ему тоже немедленно достали шпоры.

И из глухого белорусского леса под Смолевичами пришлось ехать в Минск, чтобы отыскать там шпоры для амбициозного Охотника… Правда, в кадре их и не видно-то почти, но зато Быков остался доволен.

Кстати, Ролан Антонович очень подружился с Яной Поплавской и сильно беспокоился, когда по сюжету она попадала под проливной дождь. Быков сам выскочил ее встречать, хотя в сценарии этого не было. В результате промокли оба и оба потом лечились от воспаления легких.

Буратино стал Волчонком

Дима Иосифов, сыгравший Буратино, настолько понравился режиссеру, что он решил обязательно подыскать для способного мальчика роль в своей новой сказке. И подыскал — Дима исполнил роль Волчонка, сына погибшего Волка, озлобленного на свою бабку — Старую Волчицу, которая запрещает ему читать найденную книжку и внушает идеи мести людям.

Капризный Ребенок сегодня — советник министра

Несмотря на огромный успех и популярность, свалившуюся на Диму после этих двух фильмов, он, хоть и выучился актерской профессии, артистом все же не стал, выбрав путь режиссера. Дмитрий Иосифов увлечен созданием музыкальных клипов и рекламных роликов, нередко принимает участие в разработке различных телепроектов.

Очаровательная пухленькая девочка, избалованная няньками, которую пыталась воспитывать Красная Шапочка, выросла и стала… Нет, не актрисой, — хоть Инна Степанова и снялась в 3 картинах, став взрослой, она предпочла другую деятельность: сегодня она живет в Израиле и занимает пост советника министра по туризма.

А тогда, в 4 года, малышка Инна поражала взрослых своей смелостью и покладистым характером, — без всяких страхов и капризов она сама, без дублеров, скакала на лошади и вообще четко и правильно выполняла указания режиссера.

Черепаха стала Бабушкой, а песни исполнили Жанна и Оля Рождественские

75-летняя Рина Зеленая с удовольствием исполнила роль Бабушки Красной Шапочки. По сюжету, она дружила со Звездочетом (Евгений Евстигнеев) и талантливо вырезала свистульки.

Конечно, немалая заслуга в том, что фильм стал любимым и популярным, принадлежит автору прекрасной музыки — Алексею Рыбникову.

Песни на стихи Юлия Кима пели и артисты, и профессиональные певцы, а когда Нечаев услышал голос Оли Рождественской, он воскликнул, потрясенный: «Так поют только ангелы!», и тут же поручил Оле исполнить знаменитую песню — «Если долго-долго-долго…».

После «Красной Шапочки» Оля пела и в других детских фильмах — «Усатый нянь», «Чародеи», «Проданный смех»…

В Яну Поплавскую после выхода фильма на экраны влюбились поголовно все мальчишки страны — смелая, дерзкая девчонка, не желающая становиться бессловесной жертвой волков, заслуживала восхищения. Яне приходилось отвечать на огромное количество присланных писем, все девочки считали Яну самой красивой и завидовали ей.

Ролан Быков очень хотел снять Яну в своем фильме «Чучело», но, когда увидел ее после долгого перерыва, только ахнул — «Ну зачем ты так выросла?!». Впрочем, Яна Поплавская снималась и продолжает сниматься достаточно много, а удачным стартом для нее стала роль Красной Шапочки, за которую она в 11 лет получила Государственную премию СССР.