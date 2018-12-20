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В Интернете появился трейлер перезапуска «Людей в черном»

В Интернете появился трейлер перезапуска «Людей в черном» Кадр из трейлера на YouTube
Фильм выйдет летом 2019 года.

Наступающий 2019 год станет богатым на мировые кинопремьеры. Одной из них станет перезапуск легендарного фильма «Люди в черном» 1997 года, однако в этот раз он выйдет под названием «Люди в черном: Интернешнал». Дата релиза — июнь 2019 года.

Поклонников первого фильма просят не ждать появления в картине Уилла Смитта и Томми Ли Джонса. По сюжету, бывшим сотрудникам правительственного департамента по контролю за деятельностью инопланетян на Земле пришли на смену новые секретные агенты.

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Известно, что главные роли в ленте сыграют Крис Хемсворт, Лиам Нисон и Тесса Томпсон. В отличие от первого фильма угрозу для землян будут представлять уже не космические пришельцы, а существа, живущие рядом с нами, пишет портал Maximonline.ru.

Напомним, легендарный фильм «Люди в черном» режиссера Барри Зонненфельда вышел в 1997 году. Главные роли в нем исполняли Томми Ли Джонс и Уилл Смитт. Они сыграли сотрудников секретного правительственного агентства, которое контролирует деятельность инопланетян на Земле. Кинокартина получила «Оскар» за лучший грим. Общие сборы «Людей в черном» составили почти 590 миллионов долларов США.

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В Интернете появился трейлер перезапуска «Людей в черном»
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