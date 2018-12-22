Семь качественных британских фильмов, которые стоит посмотреть

Закон о детях/The Children Act, 2017 год

больше по теме Журнал «Кинорепортер» назвал актеров года Среди награжденных Павел Деревянко и Юлия Александрова.

В 1989 году в Британии был принят «Закон о детях», где говорилось, что в исключительных случаях государство может действовать в интересах ребенка даже вопреки воле родителей. Замечательная Эмма Томпсон играет судью Высокого суда Англии, специализацией которой являются как раз-таки судебные разбирательства именно этой направленности.

Каждый раз при вынесении решения судье приходится сталкиваться с выплескиваемой на нее ненавистью, и это не проходит бесследно для личной жизни женщины. Однажды героине Эммы Томпсон Фионе Мэй приходится столкнуться с делом Адама Генри.

Парню всего 17 лет, он страдает лейкемией. Для того, чтобы лечение дало плоды, нужно переливание крови. Но религия родителей не позволяет применение подобных процедур. Фионе нужно понять, почему молодой талант, пишущий музыку и стихи, готов расстаться с жизнью. Только после этой встречи она будет готова вынести решение.

На берегу/On Chesil Beach, 2017

Сценарий этого фильма принадлежит перу того же автора, который написал сюжет для предыдущего фильма. Но его поклонники в один голос утверждают, что сценарий очень далек от оригинала – одноименного романа писателя. Так что книга рекомендована к прочтению как отдельное произведение.

Лауреат Букеровской премии Иэн Макьюэн в своем романе рассказал о любви и разочаровании двух хороших людей. Флорэнс – музыкант, скрипачка. Играет в квартете и без ума от классической музыки.

Эдвард по образованию историк. Он тоже не мыслит жизни без музыки, правда, его увлечением стал рок-н-ролл. Они такие разные, но тянутся друг к другу. Дело происходит в Англии в те времена, когда еще не грянула сексуальная революция.

Чопорное английское общество обязывает хранить девственность до самой свадьбы. Герои соблюдают все традиции, но страх перед интимными отношениями рушит обещавший стать счастливым союз. Картина ценна игрой актеров и эстетикой: много красивых видов и сцен, однозначно стоит смотреть, особенно, если вы пресытились боевиками и соскучились по человеческим переживаниям.

Познакомься с новыми обстоятельствами/Finding Your Feet, 2017

Те, кому в свое время понравилась английская драма «Квартет» или трагикомедия «Отель «Мериголд». Лучший из экзотических», по достоинству оценят и этот замечательный фильм.

Полный драматизма и в то же время легкий и оптимистичный, он повествует о том, что жизнь можно полностью изменить и после пятидесяти. Сандра, прожившая с мужем 35 лет, узнает, что муж изменяет ей с ее лучшей подругой.

Женщина уезжает в Лондон к сестре в попытке пережить трагедию и найти хоть какое-то утешение. Абсолютно неожиданно для себя самой она находит это утешение на танцполе. Фильм как раз под новогоднее настроение: мил и очарователен.

Положитесь на Пита/Lean on Pete, 2017

Главному герою картины, Чарли, 16 лет. Подросток живет с отцом и в их жизни не все гладко. Во время пробежек Чарли замечает конюшню. По случаю, Чарли подворачивается временная работа по уходу за лошадьми.

Среди всех питомцев его любимцем становится старый конь по кличке Надежный Пит. Но внезапно умирает отец, парнишке грозит переезд в приемную семью, а тут он еще и узнает, что Пита собираются отвезти на убой.

Не собираясь мириться с будущей смертью друга, Чарли крадет его и пробирается к границе, надеясь перейти ее и найти тетку – единственного оставшегося родного человека. Трогательная мечта о доме, полное опасностей и приключений путешествие – фильм никого не оставит равнодушным.

Операция «Шаровая молния»/Entebbe, 2018

Оригинальное название фильма – Энтеббе. Так называется аэродром в Уганде, где в 1976 году совершил вынужденную посадку самолет с заложниками. Фильм снят по реальным событиям, в нем описаны те семь дней, в течение которых готовилась операция по спасению заложников и захвату террористов.

Самолет летел в Париж из Тель-Авива, но был захвачен террористами, которые пообещали сохранить жизни заложников в обмен на 5 миллионов долларов и освобождение 53 осужденных палестинских и про-палестинских боевиков.

102 человек удалось спасти в результате спасательной операции, проведенной за полтора часа. До сих пор эта операция считается в спецслужбах самой дерзкой миссией спасения за все время существования антитеррористических служб.

Фильм держит в напряжении до последнего кадра. Есть в фильме и такое, что станет для зрителя полнейшей неожиданностью.

Бесподобные дамы/Nothing Like a Dame, 2018

Дамы действительно бесподобные и действительно – дамы. Титул Дамы каждой из актрис, которые сыграли в этом фильме сами себя, пожаловала английская королева Елизавета II. Все исполнительницы главных ролей узнаваемы и великолепны.

На их счету множество престижных наград, включающие «Оскары», «Золотые глобусы» и «Тони». Это – документальный фильм, построенный на воспоминаниях актрис за совместным ланчем.

Детство, становление женщин как актрис, дружба, возраст – журналист попытается затронуть каждую из возможных тем. Обсудят даже брак Джоан с сэром Лоуренсом Оливье – одним из самых значимых актеров ХХ века.

Эти женщины, каждая со своим путем в британском театре и кинематографе, оставили в них яркий след, а их воспоминания помогли создать яркий фильм.

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков/The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, 2018

Да, странное название. Но авторы фильма решили не менять его, чтобы еще раз сыграть на популярности одноименного романа, который в 2009 году стал одной из самых обсуждаемых и читаемых книг в Америке и Британии.

Послевоенный Лондон. Молодая писательница Джулиет хадрит из-за нахлынувшего творческого ступора. Приключения начинаются с того, что некий свиновод с острова Гернси присылает письмо, в котором упоминает название клуба.

Раздираемая любопытством Джулиет отправляется на остров в попытке разузнать больше о таинственном клубе, служившем во время войны прикрытием для запрещенных встреч местных жителей. Хорошее, доброе, уютное и одновременно грустное кино. Конечно, смотреть!