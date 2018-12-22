Ранняя смерть одной и удачная карьера другой: как сложились судьбы сестричек из фильма «Мария, Мирабела»
Каждый, чье детство пришлось на 80-е, до сих пор помнит яркий и захватывающий фильм-сказку «Мария, Мирабела» - наполовину игровую, наполовину анимационную картину о волшебных приключениях двух девочек и разных нарисованных персонажей
Этих непосредственных милых сестричек — таких разных и непохожих — сыграли Гильда Манолеску и Медея Маринеску. Зрители немедленно влюбились в очаровательных героинь, споря до хрипоты, кто из них лучше — добрая и нежная Мария или сорванец Мирабела.
Всем казалось, что после такого успеха Гильда и Медея, когда вырастут, обязательно станут знаменитыми актрисами. Однако судьбы девочек сложились по-разному — одной из них досталась вполне счастливая жизнь, а второй пришлось стать жертвой трагедии.
Как маленькие актрисы разговаривали с пластилиновыми героями
Для 1981 года (год премьеры картины в Румынии, в СССР фильм показали в 1982-м) технология создания «Марии, Мирабелы» была очень даже новаторской: вместе с реальными персонажами в действии участвовали нарисованные герои.
Фильм создавался усилиями кинематографистов двух стран — СССР и Румынии. Режиссер Ион Попеску-Гопо сыграл в своей картине одну из самых заметных ролей — Короля часов. Вообще все игровые сцены были сняты в Румынии, а на долю наших мастеров досталось создание самой сложной части — мультипликационной.
Интересно, что актрисы, сыгравшие Марию и Мирабелу, были еще такими маленькими, что даже не умели читать, — им не было и 6 лет.
Когда героиням нужно было по сюжету разговаривать с нарисованным персонажем, перед девочками ставили вылепленную из пластилина куклу: так маленьким актрисам легче было представить себе собеседника.
А после сказки началась реальная жизнь — не всегда гладкая и легкая.
Мирабела — Медея Маринеску
Малышка Медея начала свою «карьеру» артистки еще в 3 года — она снялась в фильме режиссера Мирчи Молдавана. Живая, выразительная мимика черноглазой девчушки не осталась незамеченной, и, когда был задуман проект «Мария, Мирабела», режиссер сразу вспомнил о Медее: она была идеальной Мирабелой, сорвиголовой, отчаянной и подвижной.
Успех сказки «Мария, Мирабела» окрылил юную актрису — она стала мечтать о том, как вырастет и будет играть в кино и театре. Так и получилось: после окончания школы Медея поступила в Академию театра и кино.
Талантливая девушка сумела раскрыться на съемочной площадке: у нее за плечами — более 20 ролей в полнометражных лентах, телепроектах и короткометражках.
Однако свое настоящее призвание Медея нашла на театральных подмостках. Большую часть своих ролей она сыграла на сцене Национального театра в Бухаресте, ее нередко приглашают и в другие театры.
Став взрослой, Медея часто вспоминала свою подружку и коллегу по съемкам в «Марии, Мирабеле», пыталась разыскать Гильду Манолеску, но та отказывалась выходить на связь.
Только попав весной этого года на российскую программу «Звезды сошлись», в которой рассказывали о судьбах детей-актеров, героев известных фильмов, Медея узнала о трагической судьбе «Марии» — нежной трогательной девочки, к которой жизнь оказалась неласковой.
Мария — Гильда Манолеску
Едва завершились съемки в сказке «Мария, Мирабела», маленькая Гильда уехала из Румынии — мама увезла ее в Германию, сменив место жительства. Белокурая Гильда не хотела становиться актрисой — гораздо больше ее привлекал балет, она с удовольствием занималась в студии, которой руководила ее мать Дана.
А повзрослев, Гильда познакомилась с нехорошим парнем — он был наркоманом и приучил к наркотикам Гильду. Однажды пара ехала на машине, за рулем был парень Гильды, оба находились в состоянии наркотического опьянения.
Гильда выжила в этой аварии, но сильно пострадала. Были повреждены ноги, так что балет остался в прошлом.
Девушка сильно страдала от депрессии, которая усиливалась из-за чудовищных головных болей. Вернуться к нормальной жизни стоило ей огромного труда.
В своей новой жизни Гильда стала работать флористом, переехав в Берлин. Казалось бы, все наладилось, однако испытания для нее только начинались…
Однажды вечером, когда Гильда шла домой с работы, прямо перед ней с визгом затормозила машина. С водительского сиденья выскочил незнакомец, брызнул в глаза Гильде чем-то из баллончика, затолкал растерянную девушку в машину и увез в неизвестном направлении.
Бывший заключенный, недавно вышедший из тюрьмы рецидивист, как потом выяснилось, трое суток держал Гильду взаперти, жестоко насилуя ее.
В 2009 году 35-летняя Гильда умерла. Как объяснили врачи, причиной смерти стала почечная недостаточность.
Сказка «Мария, Мирабела» была для советских зрителей — и маленьких, и больших — совершенно особым фильмом. Красивая, яркая, добрая история не только развлекала — она помогала понять разницу между добром и злом, учила состраданию, доброте, храбрости.
Тяжело сознавать, что маленькая звездочка — белокурый ангел Мария — должна была пройти через такие страдания. И все же в памяти тех, кто смотрел и любил эту сказку, Гильда навсегда останется той самой Марией с ясными глазами, доверчиво смотрящими на мир.