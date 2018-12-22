КИНО Ранняя смерть одной и удачная карьера другой: как сложились судьбы сестричек из фильма «Мария, Мирабела»
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Ранняя смерть одной и удачная карьера другой: как сложились судьбы сестричек из фильма «Мария, Мирабела»

Ольга Моисеева

Каждый, чье детство пришлось на 80-е, до сих пор помнит яркий и захватывающий фильм-сказку «Мария, Мирабела» - наполовину игровую, наполовину анимационную картину о волшебных приключениях двух девочек и разных нарисованных персонажей

Этих непосредственных милых сестричек — таких разных и непохожих — сыграли Гильда Манолеску и Медея Маринеску. Зрители немедленно влюбились в очаровательных героинь, споря до хрипоты, кто из них лучше — добрая и нежная Мария или сорванец Мирабела.

Всем казалось, что после такого успеха Гильда и Медея, когда вырастут, обязательно станут знаменитыми актрисами. Однако судьбы девочек сложились по-разному — одной из них досталась вполне счастливая жизнь, а второй пришлось стать жертвой трагедии.

Как маленькие актрисы разговаривали с пластилиновыми героями

Кадр из фильма «Мария, Мирабела» (1981 г.)

Для 1981 года (год премьеры картины в Румынии, в СССР фильм показали в 1982-м) технология создания «Марии, Мирабелы» была очень даже новаторской: вместе с реальными персонажами в действии участвовали нарисованные герои.

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Такой необычный подход сразу сделал сказку популярной. Кроме того, зрителей привлекал волшебный сюжет, прекрасная музыка Евгения Доги (песенку «Мария, Мирабела» напевали все девочки страны!) и, конечно же, симпатичные главные героини.

Фильм создавался усилиями кинематографистов двух стран — СССР и Румынии. Режиссер Ион Попеску-Гопо сыграл в своей картине одну из самых заметных ролей — Короля часов. Вообще все игровые сцены были сняты в Румынии, а на долю наших мастеров досталось создание самой сложной части — мультипликационной.

Кадр из фильма «Мария, Мирабела» (1981 г.)

Интересно, что актрисы, сыгравшие Марию и Мирабелу, были еще такими маленькими, что даже не умели читать, — им не было и 6 лет.

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Вместо того чтобы произносить заученный по бумажке текст, девочки просто импровизировали на съемочной площадке. И это стало настоящей находкой: они вели себя очень искренне и непосредственно, по-настоящему переживали и радовались, плакали и смеялись.

Когда героиням нужно было по сюжету разговаривать с нарисованным персонажем, перед девочками ставили вылепленную из пластилина куклу: так маленьким актрисам легче было представить себе собеседника.

А после сказки началась реальная жизнь — не всегда гладкая и легкая.

Мирабела — Медея Маринеску

Кадр из фильма «Мария, Мирабела» (1981 г.)

Малышка Медея начала свою «карьеру» артистки еще в 3 года — она снялась в фильме режиссера Мирчи Молдавана. Живая, выразительная мимика черноглазой девчушки не осталась незамеченной, и, когда был задуман проект «Мария, Мирабела», режиссер сразу вспомнил о Медее: она была идеальной Мирабелой, сорвиголовой, отчаянной и подвижной.

Медея Маринеску в фильме «Вы так прекрасны» (2005 г.)

Успех сказки «Мария, Мирабела» окрылил юную актрису — она стала мечтать о том, как вырастет и будет играть в кино и театре. Так и получилось: после окончания школы Медея поступила в Академию театра и кино.

Талантливая девушка сумела раскрыться на съемочной площадке: у нее за плечами — более 20 ролей в полнометражных лентах, телепроектах и короткометражках.

Кадр из фильма «Вы так прекрасны» (2005 г.)

Однако свое настоящее призвание Медея нашла на театральных подмостках. Большую часть своих ролей она сыграла на сцене Национального театра в Бухаресте, ее нередко приглашают и в другие театры.

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Став взрослой, Медея часто вспоминала свою подружку и коллегу по съемкам в «Марии, Мирабеле», пыталась разыскать Гильду Манолеску, но та отказывалась выходить на связь.

Только попав весной этого года на российскую программу «Звезды сошлись», в которой рассказывали о судьбах детей-актеров, героев известных фильмов, Медея узнала о трагической судьбе «Марии» — нежной трогательной девочки, к которой жизнь оказалась неласковой.

Мария — Гильда Манолеску

Гильда Манолеску в фильме «Мария, Мирабела» (1981 г.)

Едва завершились съемки в сказке «Мария, Мирабела», маленькая Гильда уехала из Румынии — мама увезла ее в Германию, сменив место жительства. Белокурая Гильда не хотела становиться актрисой — гораздо больше ее привлекал балет, она с удовольствием занималась в студии, которой руководила ее мать Дана.

А повзрослев, Гильда познакомилась с нехорошим парнем — он был наркоманом и приучил к наркотикам Гильду. Однажды пара ехала на машине, за рулем был парень Гильды, оба находились в состоянии наркотического опьянения.

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Ссориться они начали еще до поездки, и во время движения продолжали кричать друг на друга. В какой-то момент автомобиль, потеряв управление, на полном ходу врезался в стену.

Гильда выжила в этой аварии, но сильно пострадала. Были повреждены ноги, так что балет остался в прошлом.

Девушка сильно страдала от депрессии, которая усиливалась из-за чудовищных головных болей. Вернуться к нормальной жизни стоило ей огромного труда.

В своей новой жизни Гильда стала работать флористом, переехав в Берлин. Казалось бы, все наладилось, однако испытания для нее только начинались…

Однажды вечером, когда Гильда шла домой с работы, прямо перед ней с визгом затормозила машина. С водительского сиденья выскочил незнакомец, брызнул в глаза Гильде чем-то из баллончика, затолкал растерянную девушку в машину и увез в неизвестном направлении.

Бывший заключенный, недавно вышедший из тюрьмы рецидивист, как потом выяснилось, трое суток держал Гильду взаперти, жестоко насилуя ее.

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В 2009 году 35-летняя Гильда умерла. Как объяснили врачи, причиной смерти стала почечная недостаточность.

Сказка «Мария, Мирабела» была для советских зрителей — и маленьких, и больших — совершенно особым фильмом. Красивая, яркая, добрая история не только развлекала — она помогала понять разницу между добром и злом, учила состраданию, доброте, храбрости.

Тяжело сознавать, что маленькая звездочка — белокурый ангел Мария — должна была пройти через такие страдания. И все же в памяти тех, кто смотрел и любил эту сказку, Гильда навсегда останется той самой Марией с ясными глазами, доверчиво смотрящими на мир.

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Кадр из фильма «Мария, Мирабела» (1981 г.) «Мария, Мирабела»: непохожие судьбы маленьких актрис

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