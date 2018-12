Что посмотреть в кинотеатрах с 20 декабря: выбор лучших фильмов по версии Тeleprogramma.pro

Я пришел к тебе с поэтом

«Воспитательница» (оригинальное название — The Kindergarten Teacher), 2018, США, драма.

Режиссер: Сара Коланджело. В ролях: Мэгги Джилленхол, Паркер Севак, Гаэль Гарсиа Берналь, Роза Салазар, Анна Барышников и др.

Всем, кто верит в волшебную силу поэзии, посвящается эта грустная история про Лизу, воспитательницу детского сада из Нью-Йорка, которая прячется от домашних проблем (двое детей-подростков и охладевший к супруге муж) в литературном кружке.

Там, правда, у нее тоже получается не ахти — стихи она пишет откровенно плохие, и руководитель кружка, красавец Саймон, на Лизу внимания не обращает. Но однажды женщина слышит стихотворение, которое один из ее подопечных, малыш по имени Джимми, бубнит себе под нос.

Простое и наивное, оно поражает свежестью, которой так не хватает в поэтических упражнениях Лизы. Джимми, оказывается, сочинил эти строчки сам, и его воспитательница, просто повторив стихотворение на одном из своих литературных занятий, производит фурор: все вокруг аплодируют, Саймон смотрит на нее влюбленными глазами — мол, а Лиза-то у нас, оказывается, талант!

Это невинная на первый взгляд ложь становится началом целого ряда событий, которые, как слова ни рифмуй, радостными не назовешь.

На первый взгляд этот фильм, ставший бенефисом великолепной Мэгги Джилленхол (именно старшая сестра звездного Джейка играет Лизу), сделан исключительно для того, чтобы в сотый раз напомнить нам об азбучных истинах: какими бы искренними ни были твои побуждения, врать и воровать ради них, мягко говоря, нехорошо.

Особенно с учетом того, что, начав с кражи стихотворений, Лиза затем пустится во все тяжкие и докатится до похищения человека. Однако зрители — не малыши из детсада, а режиссер (в данном случае это женщина, что выглядит очень логично) — не воспитательница.

Развивая сюжет по накатанной, как кажется поначалу, схеме, постановщица и сценаристка фильма Сара Коланджело постоянно держит в кармане увесистую фигу, призванную украсить финал и превратить очередную социальную драму о сбрендившей домохозяйке в маленький (фильм же про детей) шедевр.

В российском прокате с 20 декабря.

Закон, выйди вон!

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», 2018, Россия, комедия.

Режиссер: Илья Куликов. В ролях: Александр Петров, Сергей Бурунов, Софья Каштанова, Роман Попов и др.

Илья Куликов прославился как сценарист, из-под пера которого 10 лет назад вышел один из самых известных отечественных сериалов про тогда еще милицию — «Глухарь». В 2016-м Куликов неожиданно решил стать режиссером и сделал еще один телесериал про стражей порядка — «Полицейский с Рублевки».

Недалеко ушедшая от студенческих короткометражек и кавээновских миниатюр черная комедия неожиданно приглянулась зрителям, и вот похождения полисменов, защищающих самых богатых граждан страны, переезжают на большой экран под названием «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Герои в погонах все те же — обаятельный сыщик Измайлов (Александр Петров), его придурковатый босс Яковлев (Сергей Бурунов) и упитанный следователь Мухич (Роман Попов).

По сюжету перед элитными копами стоит задача спасти отделение полиции «Барвиха-Северное», которое из-за низкой раскрываемости хотят закрыть. План спасения списан с комедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» — надо просто совершить преступление и самим же его триумфально раскрыть.

Однажды Куликов уже пытался перенести свое теледетище на киноэкран — случилось это в 2010 году с вышеупомянутым «Глухарем» и успехом не закончилось. Сейчас, в разгар кризиса, риск еще более велик — если киноверсия «Полицейского с Рублевки» провалится, отвечать придется по всей строгости закона.

