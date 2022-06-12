«Человек-паук: Нет пути домой» снова выйдет в прокат с дополнительными веселыми сценами

Российские зрители, правда, этот супергеройский праздник могут не увидеть.

Человека-паука много не бывает!

Последний фильм о супергерое «Нет пути домой» вышел в декабре 2021 года и, несмотря на пандемию и высокий бюджет, окупился в кинотеатрах почти десять раз. И что вы думаете? Уже в сентябре 2022-го его снова прокатят в американских кинотеатрах, и будьте уверены – зрители пойдут.

Все потому, что создатели обещали показать расширенную версию картины под названием «Человек-паук: Нет пути домой — более веселая версия». В ней появятся новые забавные сцены и будут расширены некоторые старые. Идеальный подарок для фанатов Паучка выйдет в США и Канаде 2 сентября. О релизе в других странах компания Sony объявит позже, но Россия, по известным причинам, в их список может не попасть.

Добавим, что данный фильм потряс фанатов кинокомиксов тем, что на одном экране появились Люди-пауки в исполнении Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Между ними тремя произошло немало драматических и комедийных моментов. Картина стала самым кассовым кинопроектом 2021 года и шестым самым успешным в истории. Возможно, повторный прокат усилит ее коммерческий успех и «подвинет» на пятое место.

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