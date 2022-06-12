Ума Турман присоединится к Шарлиз Терон в сиквеле «Бессмертной гвардии»

Также во второй части сыграет Генри Голдинг.

У фантастического боевика Netflix «Бессмертная гвардия» 2020 года появится сиквел. И у этого сиквела будет фантастический актерский состав.

Кроме блистательной Шарлиз Терон, вернувшейся к своей роли, каст пополнили Ума Турман и Генри Голдинг.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, отмечая, что у проекта будет новый режиссер (Виктория Махони), а сценарист останется прежним (Грег Рука). Также большинство актеров первого фильма вернутся к своим ролям. Сиквел экранизирует вторую сюжетную арку комиксов «Бессмертная гвардия».

Напомним, первая часть стала одним из самых просматриваемых оригинальных фильмов на Netflix. За первые четыре недели ее посмотрели в онлайн-кинотеатре 72 миллиона раз. Это история о бессмертных воинах, которые сражаются на Земле уже не одну сотню лет. По сюжету, они обнаруживают новую девушку с такими же способностями, а вместе с ней и ключ к секрету своей бесконечно регенерации.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.