В Голливуде снимут перезапуск «Сонной лощины»

Киностудия Paramount снимет перезапуск «Сонной лощины» — фильма ужасов 1999 года про всадника без головы. Та картина, срежиссированная Тимом Бертоном с Джонни Деппом в главной роли успела стать классической. Спустя 23 года Голливуду, похоже, понадобилась новая версия этой истории.

Как сообщает издание Deadline, режиссером, сценаристом и продюсером проекта назначена Линдси Бир. Ей уже доверили сценарии будущих проектов «Черепашек-ниндзя», «Стартрека» и «Кладбища домашних животных», хотя ранее девушка выделилась лишь двумя сериалами.

Напомним, оригинальное произведение — рассказ Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» – экранизировали уже множество раз. Самые известные версии – это фильм Тима Бертона 1999 года и мультфильм Disney 1949 года.

По сюжету, призрак всадника без головы терроризирует маленький американский городок в конце 18-го века. В оригинале местный житель воспользовался этой легендой, чтобы устранить конкурента на руку наследницы богатого фермера. У Бертона всадник был вполне себе реальным чудовищем, мстящим жителям города за похищение своей головы. Какую из этих версий истории решили снова показать зрителям, пока неизвестно.

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