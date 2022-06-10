Российский актер Иван Ивашкин присоединится к франшизе «Миссия невыполнима»

Российский актер Иван Ивашкин сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима». Об этом сообщила телеведущая и блогер Светлана Бондарчук.

«Пока не было подробностей, какую именно роль получил Иван. Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах», — написала она в Telegram.

Бондарчук поздравила 32-летнего актера, но отметила пока остается неизвестным, увидят ли российские зрители западный блокбастер.

Ивашкин снимался в «Папиных дочках», «Елках», «Угрюм-реке», в фильмах «Джентльмены, удачи!», «Духless-2», «Петровы в гриппе» и «Стрельцов». В его карьере уже были западные проекты, например, британский сериал «Кровные».

Напомним, что съемки седьмой части «Миссия невыполнима» были завершены еще в 2021 году, значит, российский актер появится только в восьмой части.

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