Анджелина Джоли приступила к съемкам экранизации романа «Без крови» в Италии

Несмотря на судебные тяжбы с бывшим мужем, голливудская актриса Анджелина Джоли вернулась в режиссерское кресло.

Она написала сценарий, а теперь снимает и продюсирует фильм Without Blood («Без крови»), в котором задействована Сальма Хайек.

Как пишет издание Variety, съемочный процесс инди-киностудии Fremantle и компании Jolie Productions уже начался в Италии.

Фильм основан на всемирно известном романе итальянского писателя Алессандро Барикко «Без крови», действие которого происходит после неустановленного военного конфликта и представляет собой исследование «универсальных истин о войне, травмах, памяти и исцелении».

«Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы перенести этот особый материал на экран, и что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию его книги — с ее уникальной поэзией, эмоциями и взглядом на войну, и вопросами, которые он ставит о том, что мы ищем после травм, потери или несправедливости», — говорит Джоли.

Это будет ее пятый фильм в качестве режиссера. Над проектом работает независимая международная команда.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.