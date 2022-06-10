Анджелина Джоли приступила к съемкам экранизации романа «Без крови» в Италии

Несмотря на судебные тяжбы с бывшим мужем, голливудская актриса Анджелина Джоли вернулась в режиссерское кресло.
Она написала сценарий, а теперь снимает и продюсирует фильм Without Blood («Без крови»), в котором задействована Сальма Хайек.
Как пишет издание Variety, съемочный процесс инди-киностудии Fremantle и компании Jolie Productions уже начался в Италии.
Фильм основан на всемирно известном романе итальянского писателя Алессандро Барикко «Без крови», действие которого происходит после неустановленного военного конфликта и представляет собой исследование «универсальных истин о войне, травмах, памяти и исцелении».
«Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы перенести этот особый материал на экран, и что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию его книги — с ее уникальной поэзией, эмоциями и взглядом на войну, и вопросами, которые он ставит о том, что мы ищем после травм, потери или несправедливости», — говорит Джоли.
Это будет ее пятый фильм в качестве режиссера. Над проектом работает независимая международная команда.
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