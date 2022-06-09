Звезда «Эйфории» Сидни Суини снимется в кино про вмешательство России в выборы в США

Звезда популярного подросткового сериала «Эйфория», 24-летняя актриса Сидни Суини сыграет главную роль в фильме о разоблачительнице Реалити Уиннер.

Эта 30-летняя женщина прославилась в Америке тем, что получила самый большой в истории этой страны срок за несанкционированное раскрытие правительственной информации в СМИ.

В 2018 году чиновницу приговорили к 5 годам и 3 месяцам за утечку отчета разведки о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, когда победил Дональд Трамп.

Как сообщает издание Deadline, это будет дебютный фильм для драматурга Тины Саттер, которая поставила на Бродвее пьесу об этой женщине под названием Is This A Room. Постановка получила признание зрителей, и теперь легла в основу будущего фильма.

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