Как Супермен, только злой: вышел трейлер кинокомикса «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном

8 июня студия Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер нового кинокомикса «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Похоже, что киновселенная DC решила реабилитироваться после всех недочетов «Лиги справедливости» и сделала большой скачок вперед. Новый фильм не только представит зрителям еще одного супергероя (который не очень-то и герой), но и задаст новое направление развития своей фантасмагории.

Киношники сделали правильные выводы: меньше магии, больше технологии. В трейлера Адам Джонсона крушит истребители, останавливает руками ракеты и стоит грудью под перекрестным огнем из автоматов. То, что он неубиваемый, уже и так понятно. Осталось разобраться, хочет ли он спасти человечество или ввергнуть его в хаос.

В комиксах Черный Адам был суперзлодеем, противостоял Шазаму и Супермену. Он получил сверхсилы еще в Древнем Египте, но пошел по темному пути и в итоге был побежден. Воскрешенный в современном мире, силач вполне может уничтожить его. Посмотрим, какую историю ему приготовили в кино. Трейлер задает даты выхода фильма – 21 октября 2022 года.

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