«Пираты Карибского моря» в стиле «Моаны»: вышел трейлер мультфильма про морских монстров

Netflix опубликовал трейлер нового мультфильма от оскароносного сценариста и режиссера Криса Уильямса, подарившего зрителям «Вольта», «Моану» и «Город героев».

Его новый анимационный шедевр называется The Sea Beast («Морской монстр»). И он обязан понравиться поклонникам «Пиратов Карибского моря» и «Как приручить дракона».

Сюжет картины расскажет об отважном охотнике на морских чудовищ Джейкобе Холланде. И его юной фанатке, которая увязалась за капитаном в крайне опасном путешествии в неизведанные воды. По пути им встретится целая плеяда монстров, которые должны быть уничтожены, по мнению мужчины, но девочка находит многих из них удивительными и даже милыми.

Премьера мультфильма на Netflix состоится 8 июля 2022 года.

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