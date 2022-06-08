Изобретая Мадонну: найдена актриса на роль поп-королевы в предстоящем байопике

Из всех актрис, которые рассматривались на роль певицы Мадонны в ее предстоящем байопике, выбор пал на 28-ленюю Джулию Гарнер. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники, близкие к проекту.

Якобы молодой артистке уже сделали предложение, и она близка к тому, чтобы согласиться. Ей выпал шанс показать, как Мадонна пробивалась к успеху, поддерживаемая своей музыкой, разрушая стереотипы и прочие преграды.

Фильм о первых годах Мадонны на сцене собирается снимать сама певица, уже написавшая сценарий. Возможность реализовать проект выиграла киностудия Universal Pictures. Выбор актрисы на главную роль также шел несколько месяцев. Когда начнутся съемки, пока неизвестно.

Напомним, что Джулия Гарнер прославилась главной ролью в сериале «Изобретая Анну», где она сыграла российскую авантюристку Анну Сорокину (она же Анна Делви), создавшую себе в Нью-Йорке репутацию богатой наследницы из Германии. Также актриса снялась в сериалах «Озарк» (2017–2022), «Американцы» (2015–2018), «Маньяк» (2018) и нескольких полнометражных фильмах.

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