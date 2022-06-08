Netflix выпустит фильм, который обязан понравиться фанатам «Гарри Поттера»

Картина называется «Школа добра и зла», и она тоже про обучение волшебству.

Седьмого июня потоковый сервис Netflix опубликовал первый тизер предстоящего фэнтези-фильма «Школа добра и зла». Ролик сразу дал понять, что фанатам «Гарри Поттера» и «Однажды в сказке» можно ждать новую красочную франшизу про обучение магии.

Картина является экранизацией одноименной серии детских книг американского писателя Сомана Чайнани, ставшей бестселлером New York Times.

Это история о таинственной школе, разделенной на светлое и темное отделение, где студентов учат быть сказочными героями и злодеями соответственно. Две девочки оказываются похищенными, чтобы начать обучение в этом заведении. Но только та, что мечтала стать принцессой и встретить своего прекрасного принца, оказываются на факультете злодеев, а ее угрюмая подруга, жившая на кладбище, почему-то попадает в геройское отделение.

Кроме молодых актрис, играющих школьниц, новая фэнтези-сага собрала звездный актерский состав: Шарлиз Терон, Лоренс Фишберн, Мишель Йео, Бен Кингсли и Керри Вашингтон. Премьера фильма на Netflix ожидается в сентябре 2022 года.

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