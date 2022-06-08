Режиссер «Джокера» намекнул на то, что сценарий сиквела уже готов

Хотели продолжение «Джокера» с Хоакином Фениксом? Потирайте руки.

Режиссер фильма 2019 года Тодд Филлипс опубликовал пост в социальной сети, который буквально заявляет о подготовке сиквела. На фото 47-летний актер Хоакин Феникс читает некий сценарий, и тут же указано, что этот текст называется Joker: Folie à Deux («Джокер: Безумие на двоих»). Сразу хочется спросить: а кто второй безумец в этой истории?

Сценарий второго фильма также написали Тодд Филлипс и Скотт Сильвер. Издание Variety обратилось за комментарием к киностудии Warner Bros., но там пока не подтвердили, что ведется работа над сиквелом.

Напомним, создатели «Джокера» 2019 года серьезно переосмыслили персонажа из комиксов про Бэтмена. В их версии он не был преступником, упавшим в какие-то химикаты, а работал клоуном-аниматором, страдая от неврологического расстройства, вызывающего внезапные приступы смеха. Пытаясь выжить в криминальном и неуютном городе Готэме, артист постоянно подвергался нападкам со стороны других людей, но упорно лелеял мечту стать популярным стендап-комиком. Однако мрачный мегаполис пережевал и выплюнул кроткого клоуна, породив опасного психопата по прозвищу Джокер.

Фильм почти в 20 раз окупился в прокате без зрелищных экшен-сцен и спецэффектов. Ему досталось 11 номинаций на «Оскар» и две статуэтки в итоге: «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка к фильму». Зрители сразу заговорили о сиквеле, но одно время режиссер уверял, что его картина является законченным произведением и не нуждается во франшизе. Нуждается-нуждается, Тодд.

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