В новом фильме девушка-индеец охотится на пришельца, которого еле одолел Шварценеггер

7 июня киностудия 20th Century опубликовала трейлер фильма «Добыча» — который вернет на экраны культового инопланетянина Хищника, впервые представленного в боевике 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

Создатели новой картины продолжили развивать идею о том, что Хищники прилетают на Землю ради охоты уже много веков. В этот раз пришелец высадился в Северной Америке на закате эпохи индейцев. Противостоять ему будет девушка из племени Команчи, которая вопреки стереотипам хочет стать воином своего народа. Казалось бы, их силы на запредельно разных уровнях, но давайте дадим молодой героине шанс.

Кто лучший охотник – американские аборигены с луками или космический десантник в невидимом камуфляже и лазерным прицелом? Ответ зрители узнают в августе 2022 года. Релиз фильма состоится 5-го числа на американском видеосервисе Hulu.

Добавим, что главную роль сыграла 25-летняя актриса Эмбер Мидфандер, ранее снимавшаяся в сериалах «Легион», «Фарго» и триллере «Ледяной драйв».

Это будет пятый фильм в серии про Хищника, если не брать в расчет кроссоверы «Чужой против Хищника» 2004 и 2007 годов.

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