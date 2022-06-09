Триллер «Пропавшая» и другие премьеры недели

«Пропавшая» (оригинальное название — Last Seen Alive), 2022, США, триллер.

Режиссер: Брайан Гудман. В ролях: Джерард Батлер, Джейми Александер и др.

В российском прокате с 9 июня.

Уилл Спэнн, усталый американец средних лет, едет с женой Лизой к ее родителям и, как это часто бывает, по пути постоянно с супругой ругается. Их отношения давно уже испорчены, и на то есть веские причины (жена ходит налево). Очередная ссора прерывается на самом интересном месте — на заправке.

Уилл идет оплачивать бензин, а вернувшись, обнаруживает, что Лиза исчезла. Мужчина начинает беспокоиться, но родители жены уверяют его, что их дочь просто обиделась и скоро вернется, да и полиция тоже не спешит проявлять служебное рвение. Остается одно — браться за дело самому.

Сюжет о внезапно пропавшей жене и мечущемся в ее поисках нервном муже в Голливуде почти так же популярен, как истории об одиноких мстителях или внезапно нашедших любовь циниках. Харрисон Форд разыскивал свою половинку в «Неистовом», Курт Рассел делал то же самое в «Аварии», Бен Аффлек следовал примеру коллег в «Исчезнувшей». Теперь к этой компании присоединяется Джерард Батлер, который, как кажется, в любом фильме ищет повод помахать кулаками.

52-летний шотландец, которого мы привыкли видеть в ролях спецназовцев и полицейских, на сей раз играет человека без боевых навыков, что вполне укладывается в рамки жанра (Аффлек, Рассел и Форд тоже изображали обычных мужчин, далеких от силовых структур).

Тем не менее заурядный обыватель может быть чрезвычайно опасен, если довести его до ручки. И для негодяев, которые окажутся на пути героя Батлера, уже будет не важно, отчего он так взбесился — от того ли, что жена оказалась жертвой похитителей, или потому, что она предварительно наставила мужу рога.

«Американская «мечта» (оригинальное название — Topside), 2020, США, драма.

Режиссеры: Логан Джордж, Селин Хелд. В ролях: Жайла Фармер, Селин Хелд и др.

В российском прокате с 9 июня.

Если Люк Бессон в «Подземке» представил в целом несладкую жизнь обитателей парижского метро в позитивном ключе — песни, пляски, улыбки, то тем, кто прописан в недрах метро нью-йоркского, явно не до смеха.

Девушка Никки не то что на улицу — даже на платформу выходит редко, ну а ее пятилетняя дочь и вовсе ни разу не видела солнца. Если это и есть американская мечта, то стоит поспорить с теми, кто считает, что мечтать не вредно.

«Молодой человек», 2022, Россия, комедия.

Режиссер: Александр Фомин. В ролях: Павел Табаков, Данила Козловский и др.

В российском прокате с 9 июня.

Претензии, предъявляемые кинематографу в связи с тем, что возрастные артисты постоянно играют юных персонажей, наконец-то превратились в эффективный сценарный ход.

Павел Табаков, и впрямь выглядящий сильно моложе своих 26, исполняет роль задавленного экономическими проблемами клерка, который прикидывается старшеклассником, чтобы выиграть детский конкурс с многомиллионным призовым фондом и закрыть таким образом ненавистную ипотеку.

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