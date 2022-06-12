Про Винни-Пуха и его друзей снимают лютый хоррор в стиле «Техасской резни бензопилой»

Все мы помним приключения доброго и чуть неуклюжего медвежонка Винни-Пуха если не по книгам в переводе Бориса Заходера, то как минимум по голосу Евгения Леонова из культового советского мультика Федора Хитрука. А был еще и теплый диснеевский мультик, где кроме «лакомки Винни-Пуха» действовали харизматичные и запоминающиеся герои: Тигра, Пятачок, Суслик, Кролик и другие.

Но пришло время новых героев. И вот уже британцы сами взялись переносить на большие экраны роман Алана Милна. Судя по всплывшим в сети кадрам, готовится нечто жуткое — в прямом смысле слова.

По закону США исключительные авторские права на Винни-Пуха и других персонажей сказки истекли 1 января 2022 года. С тех пор они перешли в общественное достояние. Теперь любой может использовать этих героев без чьего-либо согласия, бесплатно. У Disney пока еще остаются права на Тигру — персонаж появился в произведении позже остальных.

И вот теперь новый фильм про медвежонка и компанию снимает британский режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд. Картина получила название Winnie The Pooh: Blood and Honey («Винни-Пух: Кровь и мед»), что говорит само за себя. Нет, это не черная комедия, это натуральный ужастик.

Персонажи сказки предстанут в образе жестоких убийц в масках, после того как их друг Кристофер Робин бросает их. Кстати, не обойдется и без современных веяний — мальчик Кристофер, друг Винни, теперь станет девушкой. Это будет вольная интерпретация известной сказки в стиле «Техасской резни бензопилой». Роли Винни и Пятачка исполнили Крейг Дэвид Доусетт и Крис Корделл.

Точной даты выхода фильма в широкий прокат пока нет, но зрители уже сильно напуганы. Винни-Пух в образе страшного монстра напомнил публике героя фильма «Чужой: Воскрешение» — та же желтоватая кожа и искаженные черты лица, немного напоминающие человеческие.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.