Белла Торн и ее жених, разорвавшие помолвку, снова сыграют любовников в кино

Не успела актерская пара Белла Торн и Бенджамин Масколо объявить о своем расставании, как появилась новость о том, что эти двое снова снимутся вместе в романтическом фильме.

Кинокомпания Voltage выставила на каннский кинорынок проект картины Game of Love («Игра любви»), в котором должны будут сняться американская актриса и итальянский певец, обручившиеся в 2021 году. На днях прошла информация, что звезды разорвали помолвку из-за своих несовпадающих рабочих графиков. И вот тебе раз — работа подарила им еще одну незабываемую встречу на съемочной площадке.

Как передает издание Deadline, новый фильм станет продолжением романтической картины «После пробуждения» 2021 года, в которой Белла и Бенджамин сыграли главные роли. Их персонажи поедут на Сицилию, где девушка узнает неприятные тайны из прошлого своего возлюбленного, которые могут разрушить их роман.

Того и гляди, звездная парочка снова сойдется, отыгрывая любовников, и заявит, что помолвку они не разрывали. Совет им да любовь.

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