Шестой «Крик» лишился главной звезды

В начале 2022 года создатели кинофраншизы «Крик» решили продлить историю об убийце в маске на шестой фильм. Поводом для этого послужили хорошие сборы пятой части, которая окупилась более чем в пять раз.

48-летняя актриса Нив Кэмпбелл, снимающаяся в серии с самой первой картины 1996 года, тоже изъявила желание присоединиться к номеру шесть. Съемки проекта должны были начаться этим летом.

Однако 6 июня главная звезда «Крика» заявила, что не будет сниматься. И причина отказа, судя по всему, кроется в том, что актрисе предложили маленький гонорар.

«Как женщине мне пришлось очень много работать в своей карьере, чтобы утвердить свою ценность, особенно когда дело касается «Крика», — цитирует Кэмпбелл издание Deadline. — Я почувствовала, что предложение, которое мне было представлено, не соответствует той ценности, которую я привнесла во франшизу». «Это было очень трудное решение двигаться дальше. Всем моим фанатам «Крика»: я люблю вас. Вы всегда так невероятно поддерживали меня. Я бесконечно благодарна вам и тому, что эта франшиза дала мне за последние 25 лет».

Ну что ж… Кортни Кокс, Дженна Ортега и другие заявленные актеры шестой части пока об уходе не объявляли, так что «Крик-6» еще может получиться интересным. Его выход запланирован на конец марта 2023 года.

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