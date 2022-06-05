Третьего «Дэдпула» пообещали сделать таким же взрослым, как и первые два фильма

По поводу этого есть сомнения, ведь теперь франшиза о болтливом наемнике присоединилась к киновселенной Marvel, а в ней все аспекты рассчитаны на подростков.

Третий фильм о супергерое Дэдпуле выйдет уже «под крылом» компании Disney и киновселенной Marvel. В связи с этим многие фанаты франшизы, наверняка, огорчились, что историю о болтливом наемнике, который перебрасывается шутками со зрителями, сделают рафинированной и заточенной под детскую аудиторию. Мол, никаких больше пошлых приколов и кровавых сцен.

Однако в новом интервью сценаристы франшизы Ретт Риз и Пол Верник заверили любителей Дэдпула, что триквел сохранит свой возрастной рейтинг и будет таким же дерзким, как первые два фильма.

Риз отметил, что это просто отличная возможность поработать с ранее недоступными персонажами Marvel (Дэдпул по комиксам часто пересекался с Людьми Икс и Человеком-пауком), а новые боссы фильма не препятствуют тому, что картина может получиться жесткой. Хотя некоторым шуткам, вполне возможно, не дадут «зеленый свет».

«Мы делали это отдельно от них (от Disney, — Прим. авт.) в течение долгого времени, и я думаю, что они видели наш успех, и сами добились большого успеха. Так что, надеюсь, это будет брак, заключенный на небесах. Но мы определенно получили их поддержку, и это здорово», — цитирует Ретта Риза издание The Hollywood Reporter.

На вопрос, какие сюжетные линии будут развиваться в третьем фильме, сценаристы ответили, что должны хранить историю в тайне, но «Дэдпул останется Дэдпулом».

Напомним, что супергероя в кино играет Райан Рейнольдс. Режиссером третьей части назначен Шон Леви, который недавно снял актера в фильмах «Главный герой» и «Проект «Адам».

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