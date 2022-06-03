Режиссер «Счастливого дня смерти» снимет ремейк ужастика «Арахнофобия»

В Америке снимут ремейк фильма ужасов «Арахнофобия» 1990 года (в России мог встречаться на кассетах под названием «Боязнь пауков»).

Как сообщает издание Deadline, режиссером и сценаристом проекта назначен Кристофер Лэндон, выпустивший комедийные хорроры «Счастливого дня смерти» и «Дичь», а также написавший сюжеты нескольких частей «Паранормального явления». Если учесть, что в оригинальной «Арахнофобии» присутствовали элементы комедии, то выбор режиссера просто отличный.

Фильм 1990 года рассказывал про южноамериканских пауков-убийц, которые попали в калифорнийский городок и начали отправлять местных жителей на тот свет одного за другим. Бороться с ними пришлось молодому доктору, который к тому же страдал боязнью пауков. В картине было столько штампов из хорроров тех времен, что некоторые критики посчитали ее пародийной.

При этом «Арахнофобия» оказалась не провальной. Она окупилась в прокате и выиграла премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов. Главную роль в ней, кстати, сыграл Джефф Дэниелс, которого российские зрители больше знают по главным ролям в фильмах «Тупой и еще тупее», «Мой любимый марсианин» и «101 далматинец».

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