Билли Портер и Люк Эванс скандально разведутся в новом фильме

Персонажи актеров будут бороться за опеку над своим сыном.

Актеры Билли Портер и Люк Эванс подписались на главные роли в драме Our Son («Наш сын») режиссера Билла Оливера, снявшего фильм «Дубликат» 2018 года.

Новость сообщает издание Deadline, отмечая, что новая картина расскажет о разводящейся паре, которая борется за опеку над своим 8-летним ребенком. Пара, собственно, будет состоять из двоих мужчин, которых сыграют упомянутые артисты.

52-летний Билли Портер — звезда мюзиклов и открытый гей. Получил премию «Эмми» за роль в сериале «Поза», а также сыграл Крестную фею в новой экранизации «Золушки». Он и в реальной жизни женат на мужчине.

43-летний Люк Эванс звезда фильмов «Хоббит», «Дракула» 2014 года и других голливудских блокбастеров. Играл злодеев в «Форсаже» и новой экранизации «Красавицы и чудовища». Тоже открытый гей.

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