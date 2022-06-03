Третий фильм «Трон» не был снят из-за Marvel и «Звездных войн»

В 2022 году режиссер Джозеф Косински выпустил новый боевик Тома Круза «Топ Ган: Мэверик». А когда-то, в 2010 году, его режиссерская карьера началась с фантастического фильма «Трон: Наследие» — сиквела оригинально картины «Трон» 1982 года.

Любопытно, что затем Косински хотел снять и триквел под названием «Трон: Вознесение» (Tron: Ascension). Он прописал историю и сделал раскадровку, но не смог продвинуть свой проект студии. В новом интервью 48-летний постановщик рассказал, почему так произошло.

«Я был так близко. Я действительно пытался. Я был близок к этому в 2015 году, но Disney отклонили идею, — цитирует Джозефа издание Vulture. — К 2015 году Disney были уже другими. Когда я делал «Трон: Наследие», у них не было Marvel, у них не было «Звездных войн». Мы были их игрой в фэнтези и научную фантастику. А как только у вас появляются другие вещи под вашим зонтиком, имеет смысл вложить свои деньги в уже известную интеллектуальную собственность, а не в странного студента-искусствоведа».

Косински добавил, что эта ситуация абсолютно нормальная. Если бы он снял «Трон: Вознесение», то не выпустил бы «Дело храбрых» и другие свои фильмы.

Кстати, недавно в Сети появилась информация, что режиссер все-таки вернется к «Трону». Съемки третьей части якобы назначены на первую половину 2023 года.

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