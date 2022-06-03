Принцесса, которая знает кунг-фу: вышел трейлер фэнтези с Джоуи Кинг и Ольгой Куриленко

Боевые подвиги в этой средневековой сказке будут совершать не рыцари.

2 июня киностудия 20th Century опубликовала трейлер зубодробительного фэнтези-боевика «Принцесса» (The Princess) с восходящей кинозвездой Джоуи Кинг («Бойся своих желаний», «Будка поцелуев», «Слендермен»).

По сюжету юную принцессу заставляют выйти замуж за мерзкого по характеру принца, которого она совсем не любит. Девушка отказывается, и тогда ее запирают в башне. А разгневанный жених в это время захватывает ее королевство.

Но, как сказано в трейлере, они напали не на ту принцессу. Новая героиня, похоже, знает кунг-фу, приемы ниндзя и десяток-другой добивающих ударов из реслинга. Не достучавшись до грубого мужского мира словами, красавица начинает раскидывать противников направо и налево в стремлении спасти свою семью. У нее найдутся и другие боевые соратницы, готовые показать зрителям хорошую драку.

В картине также снялись Доминик Купер («Первый мститель», «Дракула», «Варкрафт»), Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Курьер», «Черная вдова») и Вероника Нго («Бессмертная гвардия»).

Премьера фильма на видеосервисе Hulu состоится 1 июля 2022 года.

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