Орландо Блум снимется с Питом Дэвидсоном в фильме про неудачников

Давненько мы не видели старину Блума на большом экране.

В своем новом фильме Орландо Блум сыграет с нынешним бойфрендом Ким Кардашьян – комиком Питом Дэвидсоном. Картина получила название Wizards! («Волшебники!»), только магии в ней не ожидается.

По сюжету, два пляжных бармена натыкаются на дорогостоящее украденное добро. Им бы лучше оставить этот «клад» в покое, но жадность берет свое, и тогда на незадачливых приятелей сваливаются большие проблемы.

Одного из главных героев будет играть Дэвидсон, а вот кого исполнит Блум – пока неизвестно. В картине также задействованы актеры Наоми Скотт, Франц Роговский и Шон Харрис.

Как сообщает издание Deadline, проект является совместной работой киностудий A24 и Plan B Entertainment. Режиссером и автором сценария выступит австралиец Дэвид Мишо («Царство животных», «Ровер», «Машина войны»).

Добавим, что одной из последних работ 45-летнего Орландо Блума является сериал «Карнавал Роу», у которого скоро должен выйти второй сезон. После пятых «Пиратов Карибского моря» 2017 года у актера не наблюдалось по-настоящему громких фильмов.

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